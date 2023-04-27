Бекхэм назвал Месси любимым футболистом: «Я думаю, что люблю его и по той причине, по которой его любят все»
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Назвал главные причины 🤩
Дэвид Бекхэм назвал своего любимого футболиста.
«Это должен быть Месси. Я люблю Лео по многим разным причинам. Я люблю его, потому что он отличный отец, я люблю его, потому что у него замечательный характер.
Но я думаю, что люблю его и по той причине, по которой его любят все: за его манеру играть со страстью, со свободой и за то, как он сыграл на чемпионате мира в Катаре.
Победа на ЧМ была для него невероятным моментом», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.
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