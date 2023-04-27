СуперЭвер: Барса
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Анастасию Ивлееву спросили – Месси или Криштиану? Она не стала выбирать из легенд, а назвала совсем другого

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Этот парень вряд ли когда-то возьмет «Золотой мяч» 🤪

Популярный блогер Анастасия Ивлеева на вопрос «Месси или «Роналду?» ответила «T-Killah».

Ивлеева в своем инстаграме отвечала на вопросы, одним из которых стал вопрос о том, кого бы она выбрала: Лионеля Месси и Криштиану Роналду. 

Анастасия ответила, что выбрала бы президента и игрока медийного футбольного клуба «Родина Медиа» Текилу.

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