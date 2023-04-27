СуперЭвер: Барса
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Дембеле спросили о возможном переходе в «ПСЖ» – Усман дал ответ настоящего профессионала

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Ни секунды не думал 👏

Усман Дембеле заявил, что не собирается покидать «Барселону». 

«Я счастлив здесь и буду продолжать работать, чтобы продолжить свой путь в «Барселоне», – сказал француз.

Вингер также подчеркнул, что ему не интересен вариант с переходом в «ПСЖ».

«Нет. Я хорошо себя чувствую здесь. У меня здесь хорошая жизнь, тренер верит в меня, и руководство тоже верит в меня.

Я доволен своей верой в себя и своим положением в клубе», – подчеркнул Дембеле.

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