Вратарь Аргентины Армани: «Слова Месси перед финалом ЧМ-2022 тронули сердце. Скалони сказал нам вспомнить детство и наслаждаться»
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Слова настоящего лидера 💪🏼
Вратарь Аргентины Франко Армани вспомнил о мотивационных речах на ЧМ-2022.
«Помню речь Скалони в преддверии финала. Он сказал нам наслаждаться собой и тем, что мы в финале, потому что не каждый день ты участвуешь в такой игре.
Он сказал нам вспомнить наши истоки, когда мы только начинали играть. Вспомнить того ребенка, который бросил все, чтобы играть на соседских площадках», – сказал голкипер «Ривер Плейт».
Также Армани вспомнил слова Лионеля Месси перед финалом.
«У Лео есть такая особенность, которую он показывал и перед финалом Кубка Америки. То видео с его речью потом стало вирусным.
Так было и перед матчем с Францией. Мотивационные слова, которая касаются семьи каждого. Это трогает тебя изнутри, трогает твое сердце и заставляет тебя выходить на поле, чтобы уничтожить все и превзойти соперников», – добавил Армани.
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