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Назвал город своей мечты – там будет жить на пенсии ☺️

Пеп Гвардиола сообщил, что будет делать, завершив карьеру.

«Я вернусь домой, в Барселону. Но тогда я уже буду в возрасте. Мои дети уже будут самостоятельными, и мы с женой, возможно, проведем целый год в отпуске в другом месте. Не в Нью-Йорке, а где-то еще. Но только она и я, вдвоем.

Но я вернусь в Барселону. Мне не хватает 25 градусов на протяжении 11 месяцев, еды, моря и его запаха. Распахиваешь шторы – и видишь этот блеск в глазах. Мне не хватает многих друзей, того, чтобы сидеть на стадионе и смотреть игры клуба моего сердца, многих-многих вещей, которые я сейчас делать не в состоянии.

Например, я не могу учиться готовить, путешествовать по новым местам, играть в гольф каждый день, объедаться каждый день, чтобы стать славным 90-килограммовым дедушкой. Вот что я буду делать», – сказал Гвардиола.