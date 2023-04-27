Они сошли с ума. Два клуба готовы платить Месси 350 млн евро за сезон. Криштиану в «Аль-Насре» сейчас получает 200 млн
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Фантастика 🤯
К Лионелю Месси проявляют интерес в Саудовской Аравии.
На аргентинца претендуют «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад», сообщает Marca.
Оба клуба, как отмечается, готовы платить Месси 350 миллионов евро за сезон. Но для этого они намерены обратиться к властям страны за финансовой помощью.
Напомним, ранее в саудовский «Аль-Наср» перешел Криштиану Роналду, он получает около 200 миллионов евро за сезон.
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