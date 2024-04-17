Победа «Вашингтона» – в эмоциях Овечкина. Как Великий встретил выход в плей-офф

Гифки и скрины не про тактику.

Вы, может быть, слышали: «Вашингтон» вышел в плей-офф . После перерыва в год. Сдав Орлова и Кузнецова. Потеряв Бэкстрема. Опередив «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфию» (а так же «Нью-Джерси», «Баффало» и «Оттаву»). Вышел благодаря победе в последнем матче регулярке и, как символично, голу в пустые ворота – правда, забил не Овечкин, а Оши.

Когда-то для «Вашингтона» это было формальностью, но те времена прошли: сейчас появление в плей-офф для «Кэпс» – праздник.

Лучший индикатор настроения и эмоций команды – конечно же, Александр Овечкин. Его мимика помогала понять, что для «Вашингтона» значит победа в Кубке Стэнли-2018 . Это его спич в адрес Ильи Самсонова стал главной гифкой плей-офф-2021 – ну окей, одной из главных.

Его эмоции и в 2024-м – бесценны.

Перед стартовым вбрасыванием: это будет нелегко, и да, какой же сегодня важный вечер.

В конце первого периода «Вашингтон» повел 1:0 – шайба прилетела с синей линии и зашла в ворота от Ови. Саша в этот момент – чистый ураган.

Если видел это лицо хоть раз, никогда не забудешь.

Но сразу после гола: успокоились, едем дальше.

Во втором периоде стало 1:1 – и напряжение вернулось. Забавно, что в этот момент на экран вывели графику с голами Гретцки и Овечкина – вот о чем он в этот момент точно думал в последнюю очередь, так об этой гонке.

Оши забивает в пустые ворота. Да! ДАААААА! Качество скриншота – такое себе, но фирменная улыбка светится на все сто.

Матч близок к завершению – кажется, это победа. Та самая улыбка за 7 секунд до конца.

«Все! Есть! Вышли в плей-офф! Чарли, какой же ты красавец! Не то что Самсонов!»

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» – ждем если не победы, то хотя бы таких же ярких эмоций.