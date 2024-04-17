Победа «Вашингтона» – в эмоциях Овечкина. Как Великий встретил выход в плей-офф
Гифки и скрины не про тактику.
Вы, может быть, слышали: «Вашингтон» вышел в плей-офф. После перерыва в год. Сдав Орлова и Кузнецова. Потеряв Бэкстрема. Опередив «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфию» (а так же «Нью-Джерси», «Баффало» и «Оттаву»). Вышел благодаря победе в последнем матче регулярке и, как символично, голу в пустые ворота – правда, забил не Овечкин, а Оши.
Когда-то для «Вашингтона» это было формальностью, но те времена прошли: сейчас появление в плей-офф для «Кэпс» – праздник.
Лучший индикатор настроения и эмоций команды – конечно же, Александр Овечкин. Его мимика помогала понять, что для «Вашингтона» значит победа в Кубке Стэнли-2018. Это его спич в адрес Ильи Самсонова стал главной гифкой плей-офф-2021 – ну окей, одной из главных.
Его эмоции и в 2024-м – бесценны.
Перед стартовым вбрасыванием: это будет нелегко, и да, какой же сегодня важный вечер.
В конце первого периода «Вашингтон» повел 1:0 – шайба прилетела с синей линии и зашла в ворота от Ови. Саша в этот момент – чистый ураган.
Если видел это лицо хоть раз, никогда не забудешь.
Но сразу после гола: успокоились, едем дальше.
Во втором периоде стало 1:1 – и напряжение вернулось. Забавно, что в этот момент на экран вывели графику с голами Гретцки и Овечкина – вот о чем он в этот момент точно думал в последнюю очередь, так об этой гонке.
Оши забивает в пустые ворота. Да! ДАААААА! Качество скриншота – такое себе, но фирменная улыбка светится на все сто.
Матч близок к завершению – кажется, это победа. Та самая улыбка за 7 секунд до конца.
«Все! Есть! Вышли в плей-офф! Чарли, какой же ты красавец! Не то что Самсонов!»
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» – ждем если не победы, то хотя бы таких же ярких эмоций.
Не пиши, пожалуйста, про Вашингтон до конца сезона, у вас там много авторов помимо тебя)
Вы все или так несмешно шутите по сотому разу, или находитесь в плену каких-то глупых суеверий.
Мало кто верил в кэпс, но...
"Вышел благодаря ... голу в пустые ворота". А "пустыми" ворота оказались, случайно, не благодаря важнейшему голу Овечкина? Как символично!
Зато можете ставки ставить, раз он такой глазливый, квартиры купите)))
Если что это шутка. В мире спорта очень много ритуалов, и спортсмены часто трепетно к знакам относятся.
Есть две версии:
1. Сглаз существует, эта какая-то неведомая магическая сила, тёмное искусство, которым владеет Петухов.
2. Никита пишет много статей. В спорте у команд бывают подъёмы и спады, которые часто следуют друг за другом. Это обычное явление, а не что-то экстраординарное. Если писать много статей, то вероятность совпадения двух событий повышается с каждой новой. При этом связку "статья - серия поражений" читатели замечают и запоминают, а связки "статья - отсутвие серии поражений / победная серия", "отсутвие статьи - серия поражений" не замечают и отсеивают.
Второе объясняется когнитивным искажением. Склонность к подтверждению – это когнитивное искажение, когда человек воспринимает, интерпретирует и запоминает информацию, подтверждающую исключительно его убеждения.
И вот, судя по комментариям, куча людей предпочитает первую версию, то ли в шутку, то ли на полном серьёзе. Втрое можно назвать мракобесием и невежеством.