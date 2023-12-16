У Кучерова новое оружие в битве с макдэвидами. Пускает шайбу под защитника – и у того нет шансов
Гений игры.
Благодаря одному молодому человеку мы все прекрасно знаем, как в хоккее выглядит идеальный индивидуальный проход.
Впрочем, Макдэвид не то чтобы открыл этот жанр – в истории НХЛ достаточно голов, которые показывали, как и что ради гола должен делать игрок, который оказался один перед n-количеством соперников.
Например – шедевр Рика Нэша.
Короткое саммари. Чтобы забить из такой ситуации, нападающему нужно:
1. набрать достаточную скорость, 2. вооружиться серией финтов, которые заставят защитников менять направление, перестраиваться и вертеть головой, 3. оставить один такой финт для вратаря.
По версии Бобби Райана, впрочем, с вратарем можно особо и не возиться – он будет слегка зомбирован впечатлением от того, как ловко ты разобрался с его партнерами. Достаточно убрать на неудобную и шмальнуть в верхний угол – и все, можно с безумными глазами впиваться в ближайший борт, наслаждаясь вниманием трибун и своих партнеров по звену (у Райана это были Гецлаф и Перри – да, тройка которую мы потеряли).
И вообще жанр скоростного прорыва сквозь гущу защитников выглядит настолько изученным, настолько здорово сейчас его окучивает Коннор Макдэвид, что привнести сюда что-то новое, кажется, невозможно.
Правда, Никита? Ведь... правда?
(это я к Кучерову)
В конце ноября «Тампа» размазала «Каролину» 8:2, и в конце этой игры Кучеров забил гол, который мне показался результатом стечения кучи обстоятельств: рассеянное внимание соперника с пониженной мотивацией, ощущение куража нападающего и ватные ноги защитников.
Но на днях Кучеров повторил этот фокус в игре с «Ойлерс», которую «молнии» вообще-то должны были проиграть и в которой этот гол Никиты предопределил итоговый расклад (хоть формально и не стал решающим).
Что скажете? Согласен, выглядит так же случайно, но ведь мы с вами знаем, что таких обстоятельств, как с «Каролиной», нет – идет матч с преимуществом «Эдмонтона», счет равный и концентрация соперников, по идее, максимальна.
А еще мы знаем, что совсем недавно у Кучерова такой гол уже был.
А значит, это не такая уж и случайность – и этот гол есть смысл рассмотреть подробнее.
Прием тут, по сути, один – Кучеров сует шайбу под защитника. Это вообще не новая штука – недавно я пересмотрел суперсерию-1972 и увидел одно из очевидных отличий условного Зимина от условного Маховлича: Зимин знает, что если сунуть шайбу под защитника, то начнут происходить замечательные вещи.
Но мы живем в мире самых одаренных физически нападающих в истории (Макди, Маккиннон, Мэттьюс), которые предпочитают на сто процентов контролировать шайбу все время до разящего броска – и в выходе один-в-один такие вещи практикуются редко.
Именно поэтому финт Кучерова выглядит так необычно.
Посмотрите еще раз: он сунул шайбу под Коди Сиси (не самого строгого приверженца защитных схем) и продолжил контролировать ее глазами.
При этом:
1. Коди Сиси ее вообще не видел и работал по корпусу Кучерова (та еще задача, учитывая ртутную природу последнего).
2. Вратарь находился в положении вашего близорукого приятеля, которого почему-то отсадили на последнюю парту – он наблюдал за этой борьбой без малейшего представления о том, что же будет дальше.
В итоге Сиси свою часть предсказуемо провалил, вратарь Скиннер решил выйти ему в помощь движением клюшки – и в этот момент Кучеров, который все это время контролировал шайбу взглядом и обходил защитника, чтобы добраться до той руками, сделал решающий тычок.
Гейм, сет, матч – и еще одна глава для учебника в помощь молодым, некрупным, но очень работоспособным хоккеистам всей планеты.
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Фото: East News/Jason Franson/The Canadian Press via AP
Шахматный гол(на мой вкус)