Финальное по теме.

Плач по «Флориде» в финале Кубка Стэнли – это плач по ее героям.

И если на игре Ткачака сказалась травма, полученная в начале третьего матча, то падению Бобровского нет никаких объяснений. А падение ого-го!

В финале Востока Бобровский пропустил 6 шайб. В финале Кубка Стэнли – 21.

В финале Востока он отбил 96,6% бросков. В финале Кубка Стэнли – 84,4%.

Перед финалом его обсуждали как возможного кандидата на «Конн Смайт Трофи». В итоге о нем не вспомнил ни один из голосовавших журналистов.

Что произошло?

Перегорел? Не выдержал? Развалился?

В целом эта ситуация выглядит гармоничным продолжением последних нескольких лет Сергея в НХЛ. Их даже называли «американские горки»: пик – дно, пик – дно, пик – дно. И если вы придерживаетесь мнения, что Бобровского действительно как-то колбасит, то петля, которую проделала его статистика, выглядит для вас очередным падением после очередного взлета.

Это, конечно же, не так, и мы подходим к тому, что анализировать работу вратарей (особенно в современной НХЛ) – это дико непростое дело. Категоричность и желание описать ситуацию одним-двумя словами тут только мешают.

Но делать это, разумеется, нужно – хоть бы и в телеграме.

Общедоступная статистика несовершенна

Проблема с Бобровским мучает меня весь год. Я вижу элитного вратаря, которому иногда забивают больше, иногда меньше. Восторг по его поводу мне кажется таким же преувеличенным, как и разочарование – причины спадов по статистике не только в нем.

Собственно, причины «взлета» и «падения» в плей-офф-2023 – там же. Перфоманс Сергея сначала дико переоценили – переоценил в том числе и я, глядя на статистику сайта moneypuck.com, в которой у Бобровского просто монструозное преимущество над всеми вратарями плей-офф.

А то, что произошло в финале, на фоне переоценки выглядело поводом недооценить вклад Сергея – и это тоже было сделано.

Вы удивитесь, но игра Бобровского при этом не особо поменялась не то что структурно, а даже по эффективности – разницу сделали обстоятельства. Разобраться с этим мне помог обозреватель «Атлетика» Кэм Чэррон.

Я всегда понимал, что эффективность показателя xG зависит от модели, по которой он подсчитывается – это очевидно – но у меня нет доступа к закрытым элитным моделям xG, и мне не на чем было развивать эту мысль.

У Кэма такой доступ есть, и он сам вручную обсчитывает матчи – и в итоге все описал в материале на The Athlectic.

Если коротко: общедоступные модели – например, сайта moneypuck.com – основаны на данных play-by-play, которые предоставляет сама НХЛ. И эти данные, например, не учитывают то, как шайба пришла в место, откуда ее бросили по воротам: был ли это удобный пас, был ли это плохой пас – если это был поперечный пас, то вратарю пришлось двигаться от штанги к штанге – это важно. И вероятность гола после броска из слота, который следует после паса, на 10 процентов выше броска без паса. Но моделям на основе этих данных все равно.

Как мы переоценили Бобровского

Конн-Смайт-репутацию Сергею сделали две серии – с «Торонто» и «Каролиной».

Во втором раунде он отбил 94,4% бросков, в третьем – за 96%; это классно и в прежней парадигме это безусловный вратарский подвиг.

Но проблема была в том, что сами эти броски были так себе.

Нападение «Торонто» очень много сил вложило в то, чтобы все-таки совершать броски из слота – но из этого получались не очень опасные (чаще – очень неопасные), мимолетные попытки бросить.

Что-то типа такого.

Броски и подходы у «Торонто» были, но защита «Флориды» очень четко работала по бросающему и не оставляла для соперника достаточно места для броска.

В итоге – шли простые и предсказуемые броски, Бобровский с ними справлялся, и его статистика становилась все мощнее и мощнее. Какие-то броски были довольно ценными в консервативных моделях xG и делали Сергея просто монстром.

И его отрыв от конкурентов рос.

С «Каролиной» другая ситуация – она вообще не стремилась атаковать из слота. «Харрикейнс» – первая команда лиги по броскам с синей линии в регулярке. Структура их нападения в чемпионате выглядела очень просто:

О-очень явный акцент на броски от бортов с синей линии в расчете на подставления и отскоки.

«Каролина» так играла и в плей-офф – и весь этот плей-офф я писал, что ей не хватает мысли в нападении; когда нападение не строилось от броска с синей линии, то оно выглядело совсем примитивно.

И тут нюанс! Когда «Каролине» удавалось создать хороший момент для броска из слота, они забивали с очень высокой вероятностью: в играх со 2-ю по 4-ю они создали шесть таких бросков и забили из них трижды. Проблемой было то, что таких бросков мало.

И да, с прямыми неприкрытыми бросками Бобровский справлялся.

Это все не означает, что Сергей на самом деле играл плохо – он был в порядке и не допускал, например, голевых ошибок, но серии второго и третьего раунда и не требовали от него геройства. «Каролина» и «Торонто» атаковали предсказуемо и неэффективно, и защита «Пантер» компенсировала активность соперников.

Как мы недооценили Бобровского

Финал с первого же матча был совсем другим по содержанию – особенно в смысле того, какие задачи встали перед Бобровским.

Его команда по каким-то причинам гораздо проще пропускала соперника в слот – и в этом смысле символично выглядит самый первый гол «Вегаса» в этой серии. Пас Стивенсона – и Маршессо бросает вообще без помех в упор.

Тепловая карта бросков финальной серии для ситуаций 5-на-5 отражает ситуацию в целом: «Вегас» регулярно забирался на чужой пятак и его броски были опасными.

Вспомните передачи Айкела и броски Маршессо, вспомните работу связки Стоун – Стивенсон (первый отдает, второй бросает) – это были не просто проникновения, это были, как правило, хорошие передачи и, как правило, хорошо подготовленные броски.

Сергей в двух матчах в этих раскладах умудрялся дотянуть свою команду до концовки со вполне отыгрываемыми -1, и один из таких матчей «Флорида» в результате выиграла – но чтобы команда рассчитывала на большее, лучше должна была сыграть защита. Или нападение – которого в финале было катастрофически мало.

Бобровский конечно не наиграл на «Конн Смайт Трофи», но он был равен себе и со своей работой в целом справился – и скорее не имел шанса глобально повлиять на исход финала.

Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT, Michael Reaves