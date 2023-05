17 комментариев

Состав финала известен (наверное).

Плей-офф Кубка Стэнли на той стадии, когда каждый день должен быть праздником, но результаты пока депрессивные.

«Флорида» – «Каролина» 3-0.

«Даллас» – «Вегас» 0-3.

Такого не было даже в предсказуемой как снег зимой Континентальной лиге.

Что случилось? В НХЛ обнаружены дикие доминаторы? Кто-то внезапно развалился? Баланс сил наконец-то сдвинулся?

Ответы – ниже, прочее по плей-офф-2023 – в телеге.

Этот счет в обеих сериях предсказать было невозможно

Представить нетрудно: перед финалами я пишу – «Пантерс» и «Вегас» поведут 3-0.

В комментариях что? Правильно – гвалт.

Да что ты понимаешь!?

Но я поэтому ничего такого и не писал. Я прекрасно знаю, насколько равна современная НХЛ и чего в ней стоит любой, даже самый железобетонный прогноз («Бостон» – чемпион!).

«Каролина» выглядела самой мощной командой на свете еще в прошлом раунде. Еще в прошлом раунде Павелски забивал по четыре.

Плюс – посмотрите на содержание. У «Флориды» две победы в овертайме (первая – в одном из самых долгих матчей в истории) и одна 1:0.

«Даллас» и «Вегас» сыграли один матч с овертаймом, потом еще такой же; и только третий закончился за явным преимуществом.

В обеих сериях эти 3-0 получились по итогам максимально конкурентных пяти матчей (и одного неконкурентного).

«Пантерс» адским трудом выгрызают преимущество у «Каролины»

Это поразительный промежуточный результат, на который даже опытные люди реагируют примерно так: «ну, тут будет 3-3».

Да, все очень близко, но в том-то и дело, что в таком обоюдно напряженном хоккее «пантеры» находят способ бороться с машиной и идти вперед.

Все достаточно просто: мощь в защите + Бобровский с одной стороны и реализация с другой.

«Каролина» так реализовывать – и создавать! – моменты не умеет, а производить их достаточно много ей не дают.

«Даллас» оверперформил два раунда. Кажется, время расплаты

На Западе ситуация объясняется иначе, и, может быть, тут 3-0 выглядят менее удивительными.

«Старс» вообще какой-то феномен последней пары лет: в его первом звене почти 40-летний ветеран + финн и американец, которые никогда не котировались высоко.

Дальше по составу Бенн и Сегин в режиме полуветеранов, с опытом, но без топовой результативности, в защите с Хейсканеном – суперветеран Сутер, в третьем звене Джонстон, тоже не главная молодая звезда; на дедлайне-2023 усилились Доми и Дадоновым.

В целом все в порядке, но не верится, что это прям чемпионская сборка. Но два раунда «Старс» шли матеро, получая бонусы будто бы от каждого звена.

Дадонов и Доми смотрелись как алмазы, которых на дедлайне продавали из-под покрывала.

В плотности игры, которую навязывает «Вегас» блеск топ-9 «Старс» поугас и они стали ближе к ожиданиям.

И если в первых двух играх борьба получилась, то третья стала просто идеальной иллюстрацией несовершенства: быстрый пропущенный, разочаровывающие 5+20 Бенна, еще один пропущенный, спад в настрое и сразу же еще один пропущенный (и где-то там еще и травма Дадонова).

И все, команда увяла совсем – хоть и играла дома.

Есть ли шансы, что кто-то отыграется?

Камбэк с 0-3 в целом-то невероятная штука, а в современной НХЛ выглядит просто невозможной: взять 4 игры подряд можно только с помощью отскоков, а их не проконтролируешь.

Тут отмечу две вещи. На кону всегда один следующий матч – а его могут взять и «Даллас», и «Каролина».

И – из сегодняшнего дня «Старс» выглядят обреченными, а «Каролина» еще не совсем.

Фото: East News/ Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, AP Photo/Tony Gutierrez, BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Joel Auerbach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP