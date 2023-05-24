17 комментариев

В обоих финалах конференции НХЛ счет 0-3. Почему так? А как же невероятная конкуренция?
Состав финала известен (наверное).
Плей-офф Кубка Стэнли на той стадии, когда каждый день должен быть праздником, но результаты пока депрессивные.
«Флорида» – «Каролина» 3-0.
«Даллас» – «Вегас» 0-3.
Такого не было даже в предсказуемой как снег зимой Континентальной лиге.
Что случилось? В НХЛ обнаружены дикие доминаторы? Кто-то внезапно развалился? Баланс сил наконец-то сдвинулся?
Ответы – ниже, прочее по плей-офф-2023 – в телеге.
Этот счет в обеих сериях предсказать было невозможно
Представить нетрудно: перед финалами я пишу – «Пантерс» и «Вегас» поведут 3-0.
В комментариях что? Правильно – гвалт.
Да что ты понимаешь!?
Но я поэтому ничего такого и не писал. Я прекрасно знаю, насколько равна современная НХЛ и чего в ней стоит любой, даже самый железобетонный прогноз («Бостон» – чемпион!).
«Каролина» выглядела самой мощной командой на свете еще в прошлом раунде. Еще в прошлом раунде Павелски забивал по четыре.
Плюс – посмотрите на содержание. У «Флориды» две победы в овертайме (первая – в одном из самых долгих матчей в истории) и одна 1:0.
«Даллас» и «Вегас» сыграли один матч с овертаймом, потом еще такой же; и только третий закончился за явным преимуществом.
В обеих сериях эти 3-0 получились по итогам максимально конкурентных пяти матчей (и одного неконкурентного).
«Пантерс» адским трудом выгрызают преимущество у «Каролины»
Это поразительный промежуточный результат, на который даже опытные люди реагируют примерно так: «ну, тут будет 3-3».
Да, все очень близко, но в том-то и дело, что в таком обоюдно напряженном хоккее «пантеры» находят способ бороться с машиной и идти вперед.
Все достаточно просто: мощь в защите + Бобровский с одной стороны и реализация с другой.
«Каролина» так реализовывать – и создавать! – моменты не умеет, а производить их достаточно много ей не дают.
«Даллас» оверперформил два раунда. Кажется, время расплаты
На Западе ситуация объясняется иначе, и, может быть, тут 3-0 выглядят менее удивительными.
«Старс» вообще какой-то феномен последней пары лет: в его первом звене почти 40-летний ветеран + финн и американец, которые никогда не котировались высоко.
Дальше по составу Бенн и Сегин в режиме полуветеранов, с опытом, но без топовой результативности, в защите с Хейсканеном – суперветеран Сутер, в третьем звене Джонстон, тоже не главная молодая звезда; на дедлайне-2023 усилились Доми и Дадоновым.
В целом все в порядке, но не верится, что это прям чемпионская сборка. Но два раунда «Старс» шли матеро, получая бонусы будто бы от каждого звена.
Дадонов и Доми смотрелись как алмазы, которых на дедлайне продавали из-под покрывала.
В плотности игры, которую навязывает «Вегас» блеск топ-9 «Старс» поугас и они стали ближе к ожиданиям.
И если в первых двух играх борьба получилась, то третья стала просто идеальной иллюстрацией несовершенства: быстрый пропущенный, разочаровывающие 5+20 Бенна, еще один пропущенный, спад в настрое и сразу же еще один пропущенный (и где-то там еще и травма Дадонова).
И все, команда увяла совсем – хоть и играла дома.
Есть ли шансы, что кто-то отыграется?
Камбэк с 0-3 в целом-то невероятная штука, а в современной НХЛ выглядит просто невозможной: взять 4 игры подряд можно только с помощью отскоков, а их не проконтролируешь.
Тут отмечу две вещи. На кону всегда один следующий матч – а его могут взять и «Даллас», и «Каролина».
И – из сегодняшнего дня «Старс» выглядят обреченными, а «Каролина» еще не совсем.
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Все идет к финалу «Вегас» – «Флорида». «Даллас» провалил старт третьего матча и теперь горит 0-3
«Флорида» прет в финал благодаря идеальному балансу. В этом смысле лучше только «Тампа», но она давно вылетела
Фото: East News/ Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, AP Photo/Tony Gutierrez, BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Joel Auerbach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Динамо - борьба за власть, какие-то долги, отставки, назначения, муть.
Салават Юлаев - уже много лет сидит деньгах фонда, никаких мощных движений не предпринимает.
Локомотив - непонятные метания и селекция, болото.
Трактор - тренер с трусливым хоккеем, который ничего не смог без легионеров.
Чтобы конкурировать, нужно прилагать определенные усилия, просто так место в финале конференции никто не отдаст.
Плюнуть в лицо охота таким лицемерам