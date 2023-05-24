17 комментариев

овечкин и седины
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В обоих финалах конференции НХЛ счет 0-3. Почему так? А как же невероятная конкуренция?

Каролина Каролина
Вегас Вегас
Даллас Даллас
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
НХЛ НХЛ
Флорида Флорида
Хоккей Хоккей

Состав финала известен (наверное).

Плей-офф Кубка Стэнли на той стадии, когда каждый день должен быть праздником, но результаты пока депрессивные.

«Флорида» – «Каролина» 3-0.

«Даллас» – «Вегас» 0-3.

Такого не было даже в предсказуемой как снег зимой Континентальной лиге.

Что случилось? В НХЛ обнаружены дикие доминаторы? Кто-то внезапно развалился? Баланс сил наконец-то сдвинулся?

Ответы – ниже, прочее по плей-офф-2023 – в телеге.

Этот счет в обеих сериях предсказать было невозможно

Представить нетрудно: перед финалами я пишу – «Пантерс» и «Вегас» поведут 3-0.

В комментариях что? Правильно – гвалт.

Да что ты понимаешь!?

Но я поэтому ничего такого и не писал. Я прекрасно знаю, насколько равна современная НХЛ и чего в ней стоит любой, даже самый железобетонный прогноз («Бостон» – чемпион!).

«Каролина» выглядела самой мощной командой на свете еще в прошлом раунде. Еще в прошлом раунде Павелски забивал по четыре.

Плюс – посмотрите на содержание. У «Флориды» две победы в овертайме (первая – в одном из самых долгих матчей в истории) и одна 1:0.

«Даллас» и «Вегас» сыграли один матч с овертаймом, потом еще такой же; и только третий закончился за явным преимуществом.

В обеих сериях эти 3-0 получились по итогам максимально конкурентных пяти матчей (и одного неконкурентного).

«Пантерс» адским трудом выгрызают преимущество у «Каролины»

Это поразительный промежуточный результат, на который даже опытные люди реагируют примерно так: «ну, тут будет 3-3».

Да, все очень близко, но в том-то и дело, что в таком обоюдно напряженном хоккее «пантеры» находят способ бороться с машиной и идти вперед.

Все достаточно просто: мощь в защите + Бобровский с одной стороны и реализация с другой.

«Каролина» так реализовывать – и создавать! – моменты не умеет, а производить их достаточно много ей не дают.

«Даллас» оверперформил два раунда. Кажется, время расплаты

На Западе ситуация объясняется иначе, и, может быть, тут 3-0 выглядят менее удивительными.

«Старс» вообще какой-то феномен последней пары лет: в его первом звене почти 40-летний ветеран + финн и американец, которые никогда не котировались высоко.

Дальше по составу Бенн и Сегин в режиме полуветеранов, с опытом, но без топовой результативности, в защите с Хейсканеном – суперветеран Сутер, в третьем звене Джонстон, тоже не главная молодая звезда; на дедлайне-2023 усилились Доми и Дадоновым.

В целом все в порядке, но не верится, что это прям чемпионская сборка. Но два раунда «Старс» шли матеро, получая бонусы будто бы от каждого звена.

Дадонов и Доми смотрелись как алмазы, которых на дедлайне продавали из-под покрывала.

В плотности игры, которую навязывает «Вегас» блеск топ-9 «Старс» поугас и они стали ближе к ожиданиям.

И если в первых двух играх борьба получилась, то третья стала просто идеальной иллюстрацией несовершенства: быстрый пропущенный, разочаровывающие 5+20 Бенна, еще один пропущенный, спад в настрое и сразу же еще один пропущенный (и где-то там еще и травма Дадонова).

И все, команда увяла совсем – хоть и играла дома.

Есть ли шансы, что кто-то отыграется?

Камбэк с 0-3 в целом-то невероятная штука, а в современной НХЛ выглядит просто невозможной: взять 4 игры подряд можно только с помощью отскоков, а их не проконтролируешь.

Тут отмечу две вещи. На кону всегда один следующий матч – а его могут взять и «Даллас», и «Каролина».

И – из сегодняшнего дня «Старс» выглядят обреченными, а «Каролина» еще не совсем.

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Все идет к финалу «Вегас» – «Флорида». «Даллас» провалил старт третьего матча и теперь горит 0-3

«Флорида» прет в финал благодаря идеальному балансу. В этом смысле лучше только «Тампа», но она давно вылетела

Фото: East News/ Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, AP Photo/Tony Gutierrez, BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Joel Auerbach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

17 комментариев

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kvint(ksk)
Невероятная конкуренция - это не серии по 7 матчей. Невероятная конкуренция - это когда у тебя в лиге из 32 клубов , 20 с высокой вероятностью могут выиграть КС в течение 2-3 ближайших лет кто еще лет 5 назад мог себе представить такой финал Флорида- Вегас? . В нынешней КХЛ могут быть семиматчевые серии , но с вероятностью в 90% в следующем полуфинале будут СКА, ЦСКА , Ак Барс, Авангард . Как минимум 3 клуба точно . Причем , изначально КХЛ была вполне конкурентной . ХК МВД, Авангард в 16 почти дошедший до финала. Трактор , Пражский Лев. Жаль , что после прихода «озерной мафии» КХЛ скатилась .
+15
-3
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Axmat Cecenov
Ответ jss
что за озерная мафия и что она сделала?
"Озерная" наверное это Финляндия. Значит Ротенберг
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Егор Параскун
Ответ kvint(ksk)
Невероятная конкуренция - это не серии по 7 матчей. Невероятная конкуренция - это когда у тебя в лиге из 32 клубов , 20 с высокой вероятностью могут выиграть КС в течение 2-3 ближайших лет кто еще лет 5 назад мог себе представить такой финал Флорида- Вегас? . В нынешней КХЛ могут быть семиматчевые серии , но с вероятностью в 90% в следующем полуфинале будут СКА, ЦСКА , Ак Барс, Авангард . Как минимум 3 клуба точно . Причем , изначально КХЛ была вполне конкурентной . ХК МВД, Авангард в 16 почти дошедший до финала. Трактор , Пражский Лев. Жаль , что после прихода «озерной мафии» КХЛ скатилась .
После ОИ и введения потолка зарплат у тех же Динамо и Локомотива с Трактором окно возможностей существенно расширилось. Что они сделали?

Динамо - борьба за власть, какие-то долги, отставки, назначения, муть.

Салават Юлаев - уже много лет сидит деньгах фонда, никаких мощных движений не предпринимает.

Локомотив - непонятные метания и селекция, болото.

Трактор - тренер с трусливым хоккеем, который ничего не смог без легионеров.

Чтобы конкурировать, нужно прилагать определенные усилия, просто так место в финале конференции никто не отдаст.
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Максим
Ответ kvint(ksk)
Невероятная конкуренция - это не серии по 7 матчей. Невероятная конкуренция - это когда у тебя в лиге из 32 клубов , 20 с высокой вероятностью могут выиграть КС в течение 2-3 ближайших лет кто еще лет 5 назад мог себе представить такой финал Флорида- Вегас? . В нынешней КХЛ могут быть семиматчевые серии , но с вероятностью в 90% в следующем полуфинале будут СКА, ЦСКА , Ак Барс, Авангард . Как минимум 3 клуба точно . Причем , изначально КХЛ была вполне конкурентной . ХК МВД, Авангард в 16 почти дошедший до финала. Трактор , Пражский Лев. Жаль , что после прихода «озерной мафии» КХЛ скатилась .
Вот ты притянул ))) тебе в другой топик , тут немного о другом обсуждают )
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jss
Ответ paradose
Невероятная конкуренция заключается в самих четырёх участниках финалов конференций.
когда адмирал вышел - это не считаем, это не конкуренция, когда Флорида - ОООООО, ДДДДААААА, СМОТРИТЕ, С 8 места, КОНКУРЕНЦИЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ.
Плюнуть в лицо охота таким лицемерам
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СержМиранэн
Одно наверняка прогнозируемо в нынешней НХЛ: канадским клубам кубка не видать.
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Фёдор Кузнецов
Ответ kvint(ksk)
Невероятная конкуренция - это не серии по 7 матчей. Невероятная конкуренция - это когда у тебя в лиге из 32 клубов , 20 с высокой вероятностью могут выиграть КС в течение 2-3 ближайших лет кто еще лет 5 назад мог себе представить такой финал Флорида- Вегас? . В нынешней КХЛ могут быть семиматчевые серии , но с вероятностью в 90% в следующем полуфинале будут СКА, ЦСКА , Ак Барс, Авангард . Как минимум 3 клуба точно . Причем , изначально КХЛ была вполне конкурентной . ХК МВД, Авангард в 16 почти дошедший до финала. Трактор , Пражский Лев. Жаль , что после прихода «озерной мафии» КХЛ скатилась .
Следующий плей-офф будет перекрёстный со 2 раунда, перечисленные клубы могут уже там сыграть между собой
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kvint(ksk)
Ответ jss
клоун >в 90% в следующем полуфинале будут СКА, ЦСКА , Ак Барс, АВАНГАРД И тут же клоун пишет: Причем , изначально КХЛ была вполне конкурентной .ХК МВД, АВАНГАРД
Клоуна ты в зеркале видишь каждое утро. Если у тебя проблемы с пониманием текста- изначально КХЛ была вполне привлекательна и конкурента, пока не скатилась до сегодняшнего состояния .
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jss
Ответ kvint(ksk)
Клоуна ты в зеркале видишь каждое утро. Если у тебя проблемы с пониманием текста- изначально КХЛ была вполне привлекательна и конкурента, пока не скатилась до сегодняшнего состояния .
И доказательство изначальной конкуренции ОДИН клуб - ХК МВД?? И кто тут клоун? АВАНГАРД я у тебя вычеркнул, не благодари, жаль что ума у тебя не хватило сразу заметить, что он присутствует в обоих списках .
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СержМиранэн
Ответ jss
что за озерная мафия и что она сделала?
ой, зря ты задал этот вопрос. сейчас будут портянки из расследований и разоблачений.
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СержМиранэн
Ответ seliseev
«Каролина» так реализовывать – и создавать! – моменты не умеет, а производить их достаточно много ей не дают. Серьезно? Поэтому Боб установил рекорд по количеству отраженных бросков.. Какое же вы, Петухов, дно... даже зарегаться не поленился, чтобы написать это
Петухов просто еще Цыпленков.
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