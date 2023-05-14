16 комментариев

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«Торонто» был симпатичной командой, когда лидерам еще не исполнилось 20. Сейчас это разбалансированная груша для плей-офф

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Петухов о своем старом любимом клубе.

В августе 2020-го проход в плей-офф для «Торонто» завалило синими куртками.

Это был год, когда ковид раздробил сезон на две неравные половины: НХЛ пришлось оборвать регулярку и прикрутить к Кубку Стэнли стадию плей-ин – то есть серии до трех побед между командами, которые были близко к линии плей-офф в таблице.

«Торонто» достался «Коламбус» – к концу четвертого матча «Лифс» летели 0:3 при 1-2 в серии. Да, это был конец, но уже на самом финише основного времени Киф (шел его первый сезон) снял вратаря – и на 57-й минуте у «Торонто» залетел первый и сразу второй, а потом и третий. Потом был еще гол в овертайме.

Я проверял: он отлично смотрится под музыку Артемьева.

Потрясающее спасение в игре, я таких больше никогда не видел. Соединившиеся в нем талант, воля, холодный разум и убийственные инстинкты образовали пробник грандиозных побед будущего.

Испортить впечатление от такого спасения могла только сама команда – безвольным хоккеем в следующем, пятом, решающем матче.

Команда именно это и сделала – никакой хоккей, нулевое нападение, и те же 0:3 на табло, что были в конце предыдущего матча, только уже без камбэка.

Вот именно этим ТМЛ занимаются последние шесть лет (вычеркнем сезон-16/17, в котором текущие лидеры неприлично молоды, а Тавареса еще не было): создают светлый образ в регулярке и старательно разрушают его в плей-офф – безвольными, неотвратимыми поражениями.

Проблема не в самом факте поражений. Победу в НХЛ не может гарантировать никто, и даже самые сильные постоянно проигрывают и вылетают. И вылетают на очень долгой дистанции.

Проблема в настроении, атмосфере, которую команда выдает в самые горячие отрезки сезона. Она удивительно никакая, в ней просто не за что зацепиться – ни тактически, ни эмоционально.

Я плотно слежу за «Торонто» уже семь лет – кроме камбэка-2020, гола Капанена «Бостону» и отличного командного перфоманса в первом раунде-2022 (до сих пор уверен, что его своей великолепной формой обеспечил Илья Михеев, с Энгваллом и Кэмпфом образовавший выдающееся по скорости третье звено) мне просто нечего вспомнить. Я слежу за этой командой как родители за новорожденным, но так ничего с ней и не пережил.

Это не грустно, и не плохо, и не страшно – это просто отбивает интерес.

Это отбивает интерес, например, когда видишь Кори Перри. Его крупный план показали по ходу четвертой игры с «Торонто» в этом плей-офф – и на весь кадр запылал шрам, который Кори получил вечность назад, в плей-офф-2021, когда играл еще за «Монреаль».

Да, это идеальный герой плей-офф-боевика, но плей-офф ровно для этого и нужен – чтобы создавать героев, чтобы в нем происходили матчи, моменты, эпизоды, броски, сэйвы, падения, которые запомнятся хотя бы на пару дней.

Шесть-семь лет назад «Торонто» и его юное лидерское ядро привлекали как раз этой юностью. Их тренировал самый титулованный тренер в мире Майк Бэбкок – и все это вместе казалось началом какого-то крутого кино.

И вот просто семь лет, а кино никак не начнется – все какая-то реклама, трейлеры и обещания. Бэбкока уже несколько лет как убрали (в 2023-м, кстати, закончился бы его контракт). Лидерское ядро выросло и заматерело. Вокруг этого ядра сменилось уже несколько составов второго плана – и по-прежнему ничего.

Ни одной яркой комбинации, ни одного дуэта, ни одного сверхчеловеческого поступка, ни одного яркого блока, ни одной яркой эмоции; в этом году даже разочарования нет – ну прошли первый раунд, проиграли во втором, нормальный результат.

Это логично видеть от новой франшизы в первый год ее существования – как было с «Сиэтлом», но даже на второй выдать немного огня (как показал тот же «Сиэтл») вполне реально.

Такая мощно накачанная талантом команда, как «Торонто», просто не может позволить себе быть настолько серой.

Я надеюсь, что эту команду ждут масштабные изменения, и думаю, что следить за ее перестройкой (а начинать надо с отказа от неприкосновенности Мэттьюса, Марнера, Тавареса и Нюландера) будет гораздо интереснее, чем примерно за всеми ее матчами плей-офф вместе взятыми.

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Фото: East News/Nathan Denette/The Canadian Press via AP, Darren Calabrese/The Canadian Press via AP, Frank Gunn/The Canadian Press via AP

16 комментариев

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Андрей Украинец
Торонто повернул не туда с приходом Тавареса, получил разбалансировку. Это должна была быть команда мэтьюса, марнера, нюлендера... И на мой взгляд с Мэттьюсом капитаном и без тавареса в составе они добились бы большего чем выход во 2ой раунд за 7 лет.
+12
0
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Белый офицер
Петухов о своем старом любимом клубе.
_____________________________________________________
Все ? Отглорил??? Теперь за кого?
+10
0
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Белый офицер
Ответ Андрей Украинец
Торонто повернул не туда с приходом Тавареса, получил разбалансировку. Это должна была быть команда мэтьюса, марнера, нюлендера... И на мой взгляд с Мэттьюсом капитаном и без тавареса в составе они добились бы большего чем выход во 2ой раунд за 7 лет.
Поддерживаю. Взять на роль капитана и вожака вечного лузера - это бред, как и статья.
+10
0
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Космический Котик
Ткачак из Флориды всё правильно сказал. Торонто по сумме мастерства гораздо выше, но в плей-офф побеждают другие команды. Которые выходят не поиграть, а умирать. В Торонто так не умеют, и вот это самое ядро никогда таким не станет. Они так и останутся художниками регулярки, отличными юнитами для фэнтези.
+8
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+8
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Maxim Shumov
Усач и Таварес - симпатичные ребята, с которыми прикольно играть регулярку, но, когда начинается битва, они выдадут 0 шайб на двоих за серию, получая при этом больше 20 млн в сумме, усатый заявил, что хочет 15 в следующем сезоне.
Ну просто двуглавый монстр для победы в КС. Мэттьюса надо за все 17 продлевать и дело в шляпе. А Торонто - на шляпе.
+7
-1
+6
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Alexander Bragin
про Марнера Петухов недавно справедливо написал, что "в такие моменты он обычно куда-то пропадает", не дословно, но по смыслу так. речь шла о своевременных, умных, убийственных ходах в решающие моменты кубковых матчей, которые у него получались в серии с Тампой и совершенно никак со Флоридой.
но вся их талантливая, по-прежнему молодёжь, тем не менее растёт, накапливая, да бесценный кубковый опыт.
Марнер - 50 игр - 47 очков
Мэтьюс - 50 - 44
Нюландер - 50 - 40
рано что ли всё бросать-то. им лет то 25-26-27.
+3
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NACfoRekcuF
Да ладно, Никита. Там где шестьдесят лет без кубка, там и сто лет без кубка. Ты еще молодой, доживешь -увидишь, представь, выиграть в столетний юбилей без кубка какие эмоции будут? Да все болельщики торонто просто лопнут от переполнения.
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LeicesterCity
Сколько раз Никита, переобулся за время плей-офф?)))
+1
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LeicesterCity
Ответ Белый офицер
Петухов о своем старом любимом клубе. _____________________________________________________ Все ? Отглорил??? Теперь за кого?
за Кракен)))
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Марсель Объелся
А мне нравится этот Торонто! Я считаю, ничего менять не нужно
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Wekil
В команде 4 игрока, набирающие 80+ очков в сезоне, два игрока, выбивающие в районе 100. Может проблема не в них, а в неспособности построить вокруг них команду, которая бы побеждала не только в регулярке? Стабильного первого вратаря за столько лет так и не нашли, оборона не самая сильная, нижние звенья тоже оставляют желать лучшего, но виноват Марнер, у которого 14 очков в 11 матчах плей-офф...
Если Марнера сделать прикосновенным и обменять, сразу все наладится, да? На его место придут люди, умеющие делать яркие комбинации? Единственный игрок, который, пожалуй, и правда мог бы своим обменом помочь команде, это Таварес, но после саги с его подписанием теперь уж придется терперь до конца, сами выбрали пафос вместо эффективности.
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Cbj Fan
Ньюла в ПО норм смотрится, что не можно сказать про Марнера с Мэттьюсом. При этом в следующем сезоне может быть тяжелее, Тампа отдохнёт, Дьяволы набрались опыта, если только про те команды, которые попали в ПО.
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Real_v_dushe
Торонто - абсолютно сбалансированная команда со стабильной игрой и результатом, что сейчас, что сезон назад. Не уступает она никому и в этом плове у неё был лишь одно разгромное поражение. Чтобы выиграть КС, нужно очень много факторов. О Колорадо Петухов точно также чушь писал 2 года назад.
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jindos
Увидел автора, зашел просто минус влепить. Спортс - увольте его пожалуйста.
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amra73
Ответ Alexander Bragin
про Марнера Петухов недавно справедливо написал, что "в такие моменты он обычно куда-то пропадает", не дословно, но по смыслу так. речь шла о своевременных, умных, убийственных ходах в решающие моменты кубковых матчей, которые у него получались в серии с Тампой и совершенно никак со Флоридой. но вся их талантливая, по-прежнему молодёжь, тем не менее растёт, накапливая, да бесценный кубковый опыт. Марнер - 50 игр - 47 очков Мэтьюс - 50 - 44 Нюландер - 50 - 40 рано что ли всё бросать-то. им лет то 25-26-27.
Бесценный опыт пролетов в 1 раунде?)
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