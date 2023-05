16 комментариев

Петухов о своем старом любимом клубе.

В августе 2020-го проход в плей-офф для «Торонто» завалило синими куртками.

Это был год, когда ковид раздробил сезон на две неравные половины: НХЛ пришлось оборвать регулярку и прикрутить к Кубку Стэнли стадию плей-ин – то есть серии до трех побед между командами, которые были близко к линии плей-офф в таблице.

«Торонто» достался «Коламбус» – к концу четвертого матча «Лифс» летели 0:3 при 1-2 в серии. Да, это был конец, но уже на самом финише основного времени Киф (шел его первый сезон) снял вратаря – и на 57-й минуте у «Торонто» залетел первый и сразу второй, а потом и третий. Потом был еще гол в овертайме.

Я проверял: он отлично смотрится под музыку Артемьева.

Потрясающее спасение в игре, я таких больше никогда не видел. Соединившиеся в нем талант, воля, холодный разум и убийственные инстинкты образовали пробник грандиозных побед будущего.

Испортить впечатление от такого спасения могла только сама команда – безвольным хоккеем в следующем, пятом, решающем матче.

Команда именно это и сделала – никакой хоккей, нулевое нападение, и те же 0:3 на табло, что были в конце предыдущего матча, только уже без камбэка.

Вот именно этим ТМЛ занимаются последние шесть лет (вычеркнем сезон-16/17, в котором текущие лидеры неприлично молоды, а Тавареса еще не было): создают светлый образ в регулярке и старательно разрушают его в плей-офф – безвольными, неотвратимыми поражениями.

Проблема не в самом факте поражений. Победу в НХЛ не может гарантировать никто, и даже самые сильные постоянно проигрывают и вылетают. И вылетают на очень долгой дистанции.

Проблема в настроении, атмосфере, которую команда выдает в самые горячие отрезки сезона. Она удивительно никакая, в ней просто не за что зацепиться – ни тактически, ни эмоционально.

Я плотно слежу за «Торонто» уже семь лет – кроме камбэка-2020, гола Капанена «Бостону» и отличного командного перфоманса в первом раунде-2022 (до сих пор уверен, что его своей великолепной формой обеспечил Илья Михеев, с Энгваллом и Кэмпфом образовавший выдающееся по скорости третье звено) мне просто нечего вспомнить. Я слежу за этой командой как родители за новорожденным, но так ничего с ней и не пережил.

Это не грустно, и не плохо, и не страшно – это просто отбивает интерес.

Это отбивает интерес, например, когда видишь Кори Перри. Его крупный план показали по ходу четвертой игры с «Торонто» в этом плей-офф – и на весь кадр запылал шрам, который Кори получил вечность назад, в плей-офф-2021, когда играл еще за «Монреаль».

Да, это идеальный герой плей-офф-боевика, но плей-офф ровно для этого и нужен – чтобы создавать героев, чтобы в нем происходили матчи, моменты, эпизоды, броски, сэйвы, падения, которые запомнятся хотя бы на пару дней.

Шесть-семь лет назад «Торонто» и его юное лидерское ядро привлекали как раз этой юностью. Их тренировал самый титулованный тренер в мире Майк Бэбкок – и все это вместе казалось началом какого-то крутого кино.

И вот просто семь лет, а кино никак не начнется – все какая-то реклама, трейлеры и обещания. Бэбкока уже несколько лет как убрали (в 2023-м, кстати, закончился бы его контракт). Лидерское ядро выросло и заматерело. Вокруг этого ядра сменилось уже несколько составов второго плана – и по-прежнему ничего.

Ни одной яркой комбинации, ни одного дуэта, ни одного сверхчеловеческого поступка, ни одного яркого блока, ни одной яркой эмоции; в этом году даже разочарования нет – ну прошли первый раунд, проиграли во втором, нормальный результат.

Это логично видеть от новой франшизы в первый год ее существования – как было с «Сиэтлом», но даже на второй выдать немного огня (как показал тот же «Сиэтл») вполне реально.

Такая мощно накачанная талантом команда, как «Торонто», просто не может позволить себе быть настолько серой.

Я надеюсь, что эту команду ждут масштабные изменения, и думаю, что следить за ее перестройкой (а начинать надо с отказа от неприкосновенности Мэттьюса, Марнера, Тавареса и Нюландера) будет гораздо интереснее, чем примерно за всеми ее матчами плей-офф вместе взятыми.

