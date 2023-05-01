12 комментариев

История на наших глазах.

«Торонто» и «Тампа» замахивались на 7 матчей, но сыграли только шесть – и половина из них проходила по одному сценарию: «молнии» контролируют основное время матча, но в концовке «Лифс» включаются, если надо – отыгрываются и забирают овертайм.

Решающий матч был вот ровно таким: в основное время «Тампа» создала 20 моментов повышенной опасности, «Торонто» всего 11. Но игра перетекла в овертайм, где «листья» справились с атаками соперника и забили сами.

Отрезки с 1-й по 48-ю минуту в проигранной (2-4) серии «Тампа» по счету выиграла 18:14.

С 49-й начиналось время «Торонто» – отрезки до финальной сирены (включая голы в овертайме) «листья» взяли 9:3.

Получилась удивительная, равная серия, в которой ТМЛ глобально выглядели хуже и в принципе могли проигрывать 1-4, но в которой они же собрались и использовали свои сильные качества, чтобы обойти одну из сильнейших команд лиги последних лет.

Подробнее о том, какой получилась лучшая серия первого раунда – ниже. За деталями других серий заглядывайте в мой небольшой цифровой бар.

«Тампа» постоянно была лучше

Первые две игры (7:3, 2:7) как бы взаимоуничтожили произведенный эффект и в принципе серия началась с третьего матча, в котором «Тампа» вела +1 за полторы минуты до конца.

К 48-й минуте четвертой игры счет был 4:1 в пользу «Лайтнинг».

В пятой они победили 4:2.

В шестой сыграли 1:1 в основное время, но имели явное преимущество по всем возможным показателям.

Это все в первую очередь отражает силу соперника, который в первом раунде попался «Лифс» – четвертой команде регулярки. Да, «Тампа» реально очень сильна.

А во-вторых, это результат опыта, который «Лайтнинг» наработали за последние годы. Они знают, что в плей-офф критически важно контролировать происходящее на льду, и научились это делать.

Состав «Тампы» не блистал в регулярке, но он просто создан для плей-офф. В нем нет случайных людей и случайных сочетаний. Мне казалось, что слабым местом будет медленное звено Перри – в первой игре Кори буквально смял защиту «Торонто». Мне казалось, что Мики Эйссимонта Брисбуа (генменеджер клуба) взял на сдачу – в последних двух играх серии он был одним из лучших у «молний», а в пятой игре забил важнейший гол.

«Тампе» точно не хватало Эрика Чернака, чтобы получше контролировать эпизоды на своей половине и в своей зоне, но глобально у них все было схвачено. Основное время матча на много процентов состоит из ситуаций, в которых нет простых инструментальных решений, чаще всего получается так: ваш защитник в своей зоне с шайбой, придумайте что-нибудь, время пошло.

И вот чтобы придумать что-то, с чем вы справитесь и с чем не справится соперник – нужны сыгранные звенья, понимающие, как они будут действовать.

У каждого звена «Тампы» была своя сюжетная линия и свой способ контролировать игру – Пойнт и Кучеров делали это за счет взаимодействий, звено Сирелли работало отбойным молотком, звено Пола как бы обволакивало соперника, четвертое выходило реже остальных и в основном убивало время матча грамотными силовыми действиями.

Купер и Брисбуа вложили много труда в то, чтобы этот на самом деле несовершенный состав выглядел таким монолитом – и он им выглядел. Даже при разгроме во втором матче «Лайтнинг» не потерялись на льду, как это сделали «Лифс» в первом.

Они знали, где находятся, за чем идут, и что делать.

И в основное время игр это работало, потому что у «Торонто» ничего этого нет. Ни сыгранных звеньев, ни прописанных ролей (кроме самого базового – Мэттьюс забивает, Аччари пашет), ни понимания, как этот состав функционирует – во многом поэтому Дубас на дедлайне пошел ва-банк и привел в команду, по сути, целую новую пятерку игроков (формально – шестерку).

Чтобы победить, Кифу нужен был план, который бы обходил это преимущество «Тампы».

«Торонто» буквально сыграл на мастерстве звезд

Я уже описывал эту особенность игры в одной из прошлых серий – и в баре тоже.

Основное время игры состоит из ситуаций, когда шайба на крюке у твоего защитника в твоей зоне – и тогда твоей команде нужно изобрести целую серию взаимодействий до решающего броска. И тут как раз нужны сыгранные звенья и всякая химия.

Но в игре есть и герметичные, самодостаточные отрезки, когда все гораздо понятнее. Большинство. Вбрасывание в чужой зоне. Там не нужно сложных схем – нужен человек, который возьмет точку, человек, который выиграет единоборство, и человек, который бросит.

Я не думаю, что Киф сознательно шел на сильные концовки – совершенно точно нет. Он перебирал свой состав в течение всего времени всех матчей. По количеству вариантов троек он обошел Купера чуть ли не в два раза – у «Торонто» на лед выходили 23 разных варианта, у «Тампы» – всего 12.

Этот перебор не дал Кифу вариантов для равной игры на дистанции всего матча. Но он позволил тренеру взглянуть на концовку как на время, когда не нужно выпускать готовую тройку – можно набрать специальных людей под задачи в конкретном моменте.

Образец, который я сохраню на годы – концовка четвертого матча. «Тампа» ведет 4:3, играть 4 минуты, вбрасывание в зоне «Лайтнинг». ТМЛ уже забили две и поймали моментум (тоже важное понятие для этой серии). И Киф выпускает тройку О’Райлли – Таварес – Марнер, которая у него в принципе в этом матче не играла – и провела на льду при 5-на-5 всего 31 секунду.

Они вышли против первого звена «Тампы». И Таварес выиграл вбрасывание, О’Райлли поставил корпус и скинул шайбу Райлли, который обыгрался с Марнером и вышел на позицию для броска.

Не сыгранное звено за 8 секунд на базовой механике своих игроков – каждый из которых, без сомнения, суперзвезда – выдало гол, который во многом определил исход серии.

Вот в таком стиле – за счет сильных сторон своих игроков (которых у него, ко всему прочему, еще и очень много – у «Торонто» наверное, самый мощный состав полевых в этом плей-офф; где-то наравне с «Рейнджерс») – Киф не боролся, а обходил преимущество «Тампы».

За счет герметичных ситуаций в концовке, выпуская специальные наборы игроков под конкретные цели, тренер упрощал своим звездам задачи – проводя успешные мини-отрезки в 10-15-20 секунд, с несколькими единоборствами, бросками и может быть даже голом, «Листья» седлали моментум и набирали энергию для следующего игрового момента; поэтому концовки 3-го, 4-го и 5-го матчей похожи на снежный ком, в котором «Лайтнинг» становились скорее жертвой.

А в шестой игре он бросил вызов стройности замыслов «Тампы» в основное время – и тоже был успешен.

Новый сценарий в шестой игре: защита, Самсонов и заслуженное везение

В принципе, это тоже лучше всех на свете знают в Тампе: если у тебя есть большие таланты в нападении, то на шестую-седьмую игру лучше всего выходить с оборонительным планом. Пусть все решит один гол – если достаточно хорошо отработать в защите, то с большой вероятностью этот гол будет твоим.

И на шестой матч «Торонто» вышел обороняться. Играть на ноль. Не давать «Тампе» разгоняться в средней зоне и убегать в атаки с численным преимуществом и комбинировать в чужой зоне.

План хоть и не идеально, но сработал – Кучерова не то чтобы выключили из игры, но ограничили в свободе, и Куперу пришлось тасовать звенья по ходу ровно из-за того, что первое не отжигало как должно (оно в итоге и не зажгло). Плотный блок в своей зоне, в котором активно участвовали и Мэттьюс, и Марнер, сделал дело – да, «Тампа» создавала напряжение, но супермоментов у нее было совсем немного.

Идеальный по своим меркам матч взял Самсонов – и в сумме всего одна пропущенная шайба. В шестой игре серии при счете 3-2 в вашу пользу и при таком составе в нападении – это то, что надо.

Это позволило «Торонто» держаться в игре и зависеть всего лишь от одного удачного решения / стечения обстоятельств в атаке.

Это и произошло: «Листья» переждали настойчивое наступление четвертого звена, поехали в контратаку, Таварес бросил в сторону ворот – и шайба зашла в ворота Василевского, который ее даже не видел.

Случайность и безумное везение – абсолютно, при этом, заслуженные и заработанные в течение тяжелых минут на своей половине площадки.

«Тампа» не кончилась, «Торонто» – претендент на кубок

Развязки таких серий всегда провоцируют на эмоционально громкие выводы, но у меня на такое нет ни сил, ни времени – нужно обрабатывать другие серии и дальше смотреть плей-офф; да и оснований для таких выводов не очень много.

«Тампа» проиграла в первом раунде, да. Но это не значит, что она кончилась или резко ослабела – это значит, что вот так устроена конкуренция в Кубке Стэнли. Я уже говорил, что ее состав не такой плотный, как в 2020-2021 годах, но это не помешало ему в прошлом году без Пойнта добраться до двух побед от кубка.

В прошлом году «Торонто» был, на мой вкус, еще и посильнее, но в этом будто бы лучше научился пользоваться своим талантом – и я думаю, мы имеем дело с очень серьезным претендентом на победу. Самсонов подтвердил, что не развалится от первого серьезного порыва, звезды в деле, у состава есть глубина, которая позволяет ему решать очень разные задачи.

Фото: eastnews.ru/MIKE EHRMANN, CLAUS ANDERSEN