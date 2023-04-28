7 комментариев

Как будто работает армия наемников.

В первых двух играх серии «Тампа» и «Торонто» по очереди отгрузили друг другу дежурные семь, и серия будто бы началась с нуля.

Третья игра: «Тампа» достаточно (насколько это возможно для времени года) уверенно контролирует ход игры и за две минуты до конца ведет 3:2.

Четвертая игра: «Тампа» уверенно контролирует ход игры и ведет 4:1 чуть больше чем за 10 минут до конца.

Пятая игра: «Тампа» очень уверенно контролирует ход игры и за пять минут до конца ведет 3:1.

Отрезок с 1 по 48 минуту третьего, четвертого и пятого матчей «Молнии» выиграли у «Торонто» со счетом 10:4. Вместо перехода в режим выживания они бы сейчас вполне могли – и может быть, даже должны были – следить за приключениями «Брюинс» во Флориде, прикидывая будущие наложения в серии второго раунда.

Но «Тампа» борется за выживание. И причина – в концовках.

Точнее в том, как «Торонто» на них накатывает.

Отрезок с 49 по 60 минуту последних трех матчей «Листья» выигрывают со счетом 5:2 – до пятой игры было 4:0, и как раз в пятом матче «Тампе» очень повезло с голом Николаса Пола, и с Василевским в воротах. Иначе быть еще одному камбэку, переводу матча в овертайм, в совершенно другую реальность (в которой «Лайтнинг» проигрывают 0:2).

Какой бы ни была разница в счете к 50-й минуте, «Тампа» не может чувствовать себя в безопасности. Напрашивается претензия к Куперу и его команде, но на самом деле соперник все делает сам.

Вообще, накатывать на концовку в принципе проще, чем кажется. Посмотрите на соседнюю серию – «Виннипег» в пятой игре без вариантов летел «Вегасу» 0:4, но в концовке затолкал две шайбы (одну отменили).

Я думаю, это происходит потому, что в концовке игровая ситуация становится проще для понимания. Нужно добиться вбрасывания в чужой зоне, выиграть его – и бросить по воротам. Включается самая простая и доступная любому игроку механика. Очищаются все смыслы. Не нужно выстраивать игру в средней зоне, продумывать взаимодействия и управлять ее темпом.

Требуется несколько простых действий – вбрасывание, единоборство, бросок, добивание. Это очень простая и понятная игрокам механика – и с ней справляется даже покалеченный состав «Виннипега».

У «Торонто» состав финальной шестерки, похоже, самый сильный в лиге. Силу как раз этого состава обеспечила многолетняя работа Кайла Дубаса по сохранению игроков большой четверки – и по обменам на дедлайне-2023.

Этот состав силен и умеет очень многое. О’Райлли бесподобен в борьбе. Таварес очень цепкий и настойчивый. Марнер – юркий и с пасом. У Мэттьюса лучший бросок в лиге. Нюландер и бросает, и борется, и видит площадку. Райлли на синей линии, скорее всего, не лучший игрок на планете, но один из топовых.

Эта бригада фантастически сильна, и с простыми задачами концовки она справляется блистательно. Дело не в том, что «Тампа» раз за разом сливается, нет, просто выстоять против этих монстров на отрезке одного-двух единоборств – реально тяжело.

А так как у «Торонто» больше ничего, кроме этих концовок по сути и нет – он держится за них мертвой хваткой. И за их счет ведет серию к победе. Выигрывая эпизоды сочетаниями, которые не используются в принципе – как было в четвертой игре, когда Киф выпустил на лед тройку О’Райлли – Таварес – Марнер, в сумме за матч сыгравшую 31 секунду.

Этой тройке хватило 8 секунд – посчитайте, сколько там игровых действий – чтобы забить. Вбрасывание, скидка, борьба на пятаке, гол.

К сожалению для «Торонто», в остальное время игры задачи перед игроками не такие очевидные и с ними звенья не справляются. Чтобы доминировать до 50 минуты нужны химия между игроками, органика в сочетаниях – у «листьев» всего этого нет. До сих пор нет ни одной связки, которая бы впечатляла в режиме 5-на-5.

Поэтому в основное время, пока Киф перебирает возможные варианты состава в ожидании пока кто-нибудь стрельнет, «Тампа» в которой каждое звено – монолит, со своим лицом, характером и функционалом, просто и уверенно забирает матч.

А потом наступает 50 минута, тыква превращается в карету, игра упрощается, и становится важным индивидуальное мастерство суперзвезд «Торонто», которому нереально сложно противостоять.

Для меня это все удивительно, я никогда такого не видел: если не произойдет какого-то разрыва, исход серии будет зависеть от того, насколько успешно «Тампа» сможет гасить торонтовский моментум последних минут.

Во третьей и четвертой не вышло, в пятой – получилось, хоть и было на грани. Как именно будет дальше – предсказать по-прежнему невозможно.

Счет в серии: 3-2

Фото: East News/Frank Gunn/The Canadian Press via AP, Nathan Denette/The Canadian Press via AP, CLAUS ANDERSEN/Getty AFP