14 комментариев

«Тампа» на грани вылета из первого раунда – впервые за 4 года. Что случилось?
Отвечает специалист.
За две минуты до конца третьего матча серии с «Торонто» хоккеисты «Лайтнинг» вели 3:2.
В начале третьего периода четвертого матча – 4:1.
Последние три года «Тампа» создавала такую репутацию, что допустить, будто команда не доведет до победы хотя бы одну из этих игр, было более-менее невозможно.
Реальность-2023: «молнии» слили обе – и вместо комфортного преимущества в первом раунде получили ситуацию, в которой больше не имеют права проигрывать, а побеждать надо аж три раза.
Да уж, ситуация.
В последний раз что-то похожее было только в финале-2022 против «Колорадо», но чтобы в первом раунде – только в 2019-м, против «Коламбуса».
Что случилось с одной из лучших команд планеты – рассказываю ниже. Весь остальной плей-офф-2023 – в бардачке.
Кубок Стэнли был и остается самым сложным турниром
Короткая памятка для тех, кто постоянные победы и финалы «Тампы» трактовал как доказательство ее огромного преимущества над прочими командами лиги.
Так вот: этого преимущества не было. Почти все, чего «молнии» добились за последние годы, они добились в очень жесткой конкуренции, в близких матчах, исход которых всегда зависел от 1-2-3 эпизодов – и всегда легко мог свалиться в другую сторону.
В первом раунде плей-офф-2022 «Тампа» легко могла получить те же 1-3 или 2-4. Это всегда было тяжело и всегда держалось на каких-то соломинках.
То, что сейчас эпизоды складываются не в пользу «Тампы», повод в первую очередь задуматься о том, какую трудную дистанцию из себя в принципе представляет Кубок Стэнли.
А не зарываться в какую-то метафизику об окончании эпохи.
«Торонто» реально силен
История с двойным дном. На самом деле по этой серии видно, что «Тампа» лучше сложена. Лучше продумана. Ее игроки лучше подобраны друг к другу. У каждого из ее звеньев свое лицо, свой функционал, своя органика.
Состав «Торонто» будто бы попадал с лестницы – в нем непонятно даже то, кто играет в первом звене. Но в этом составе куча суперзвезд, которые какую-то часть вопросов по игре решают своими конкретными умениями, а не наигранностью, химией и органикой. И в эпизодах эти суперзвезды могут быть круче игроков «Тампы». Во всей лиге не найти распасовщиков лучше Марнера, снайперов лучше Мэттьюса и бойцов крепче О’Райлли.
Последние два матча – ровно об этом. «Лайтнинг» за счет опыта и сыгранности забирает большую часть основного времени, но в концовках суперзвезды «Мэйпл Лифс» включаются и забирают эпизоды по 10-15 секунд.
У «Торонто» не лучшая команда в истории, но она реально очень сильна.
У этого состава «Тампы» меньше запаса прочности, чем у прошлой версии
Я писал об этом весь прошлый плей-офф: команда, в нижние звенья которой вместо Гудроу, Колмана, Гурде и Джонсона пришли только Перри, Бельмар, Хэйгл и Пол, не стала прямо сильнее. Но с тех пор «Тампа» рассталась с Макдоной и Палатом.
Рассталась и даже не пыталась заменить. Место чеха в топ-6 занял Хэйгл, а в нижние звенья взяли Жанно. Вместо Макдоны в составе новая группа не слишком громких игроков формата Пербикса.
Глобально проблем нет, все работает, но сказать, что «Тампа» осталась такой же надежной, просто невозможно. Звено Бельмара – очевидная мишень для Кифа, который выпускает под него Марнера и собирает сливки.
Чемпионский состав содержал меньше харизмы и опыта, но он был мобильнее и плотнее. Сейчас «молнии» не могут выдавать столько движения и качества в единоборствах, поэтому проигранных эпизодов чуть больше.
Поэтому – больше проигранных матчей.
Точно сказывается травма Чернака
Он выбыл в первой игре серии, и Джон Купер сказал, что в первом раунде уже не вернется.
Эрик – один из трех топовых защитников «Тампы», причем самый надежный на своей половине: блоки, важные и своевременные отборы. После ухода Макдоны именно Чернак – главный в команде по этой оборонительной красоте.
Сейчас его нет – и «Тампа» заметно уязвимее в эпизодах, когда идут несколько тяжелых смен подряд.
1-3 в серии не значат почти ничего
Это по-прежнему непредсказуемо. Причем в обе стороны – 3-1 не значат, что ТМЛ уже во втором раунде. Если что, они довольно успешно упускали 3-1 в серии-2020 против «Монреаля».
Но то, что «Торонто» упускал победу с 3-1 против «Монреаля», не означает, что «Тампа» повторит эту историю.
Каждой команде в этой серии есть чем и кем играть. Есть сильные и слабые стороны – причем очень разные; даже характер эти команды демонстрируют очень по-разному. Вспомните эпизод Пойнт / Райлли: «Тампа» в моменте будто бы завелась, а «листья» будто растерялись, зато в концовке игры все было по-другому.
Исход будет зависеть от решений игроков в конкретных эпизодах, а это невозможно предсказать.
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«Айлендерс» выжили благодаря Сорокину, Капризова не видно, а «Эдмонтон» уже близок ко второму раунду
Орлов в «Бостоне» – гений простоты и лаконичности. Играет так, будто нашел свою команду
Фото: AP Photo/Nathan Denette/The Canadian Press, Frank Gunn/The Canadian Press, Chris O’Meara
НО!!!
Как бы не ругали защиту с ее дырами, хочется спросить:
1) Поинт, ты где?
2) Куч, где голы?
3) Стэм, старость уже?
Реально сейчас тащат Тампу обычные середняки. Ну какой Килрон нападающий, например!
Где этот Сирелли?
Если бы вышеперечисленная троица начала играть как Мэтьюз, Марнер, то выиграли бы все, даже несмотря на бабочки Васи. Самсонов тоже не стена и допускает много промахов. Вопрос в силе на 3-ий период. Ее как будто просто тупо нет у команды...
Всё дело в Васе если бы он выдавал свои 92% Тампа забрала бы обе домашние игры.
Автор, серьёзно?
а чтож тогда предыдущие годы они не тащили?
И как можно камбеки тмл сводить к простому перфомансу звёзд?
Гениальная позиция, если тбл выигрывает- Боги!
Если проигрывает, Торонто повезло со звёздами....
Пытаюсь остановить глазное кровотечение.
Если