14 комментариев

Отвечает специалист.

За две минуты до конца третьего матча серии с «Торонто» хоккеисты «Лайтнинг» вели 3:2.

В начале третьего периода четвертого матча – 4:1.

Последние три года «Тампа» создавала такую репутацию, что допустить, будто команда не доведет до победы хотя бы одну из этих игр, было более-менее невозможно.

Реальность-2023: «молнии» слили обе – и вместо комфортного преимущества в первом раунде получили ситуацию, в которой больше не имеют права проигрывать, а побеждать надо аж три раза.

Да уж, ситуация.

В последний раз что-то похожее было только в финале-2022 против «Колорадо», но чтобы в первом раунде – только в 2019-м, против «Коламбуса».

Что случилось с одной из лучших команд планеты – рассказываю ниже. Весь остальной плей-офф-2023 – в бардачке.

Кубок Стэнли был и остается самым сложным турниром

Короткая памятка для тех, кто постоянные победы и финалы «Тампы» трактовал как доказательство ее огромного преимущества над прочими командами лиги.

Так вот: этого преимущества не было. Почти все, чего «молнии» добились за последние годы, они добились в очень жесткой конкуренции, в близких матчах, исход которых всегда зависел от 1-2-3 эпизодов – и всегда легко мог свалиться в другую сторону.

В первом раунде плей-офф-2022 «Тампа» легко могла получить те же 1-3 или 2-4. Это всегда было тяжело и всегда держалось на каких-то соломинках.

То, что сейчас эпизоды складываются не в пользу «Тампы», повод в первую очередь задуматься о том, какую трудную дистанцию из себя в принципе представляет Кубок Стэнли.

А не зарываться в какую-то метафизику об окончании эпохи.

«Торонто» реально силен

История с двойным дном. На самом деле по этой серии видно, что «Тампа» лучше сложена. Лучше продумана. Ее игроки лучше подобраны друг к другу. У каждого из ее звеньев свое лицо, свой функционал, своя органика.

Состав «Торонто» будто бы попадал с лестницы – в нем непонятно даже то, кто играет в первом звене. Но в этом составе куча суперзвезд, которые какую-то часть вопросов по игре решают своими конкретными умениями, а не наигранностью, химией и органикой. И в эпизодах эти суперзвезды могут быть круче игроков «Тампы». Во всей лиге не найти распасовщиков лучше Марнера, снайперов лучше Мэттьюса и бойцов крепче О’Райлли.

Последние два матча – ровно об этом. «Лайтнинг» за счет опыта и сыгранности забирает большую часть основного времени, но в концовках суперзвезды «Мэйпл Лифс» включаются и забирают эпизоды по 10-15 секунд.

У «Торонто» не лучшая команда в истории, но она реально очень сильна.

У этого состава «Тампы» меньше запаса прочности, чем у прошлой версии

Я писал об этом весь прошлый плей-офф: команда, в нижние звенья которой вместо Гудроу, Колмана, Гурде и Джонсона пришли только Перри, Бельмар, Хэйгл и Пол, не стала прямо сильнее. Но с тех пор «Тампа» рассталась с Макдоной и Палатом.

Рассталась и даже не пыталась заменить. Место чеха в топ-6 занял Хэйгл, а в нижние звенья взяли Жанно. Вместо Макдоны в составе новая группа не слишком громких игроков формата Пербикса.

Глобально проблем нет, все работает, но сказать, что «Тампа» осталась такой же надежной, просто невозможно. Звено Бельмара – очевидная мишень для Кифа, который выпускает под него Марнера и собирает сливки.

Чемпионский состав содержал меньше харизмы и опыта, но он был мобильнее и плотнее. Сейчас «молнии» не могут выдавать столько движения и качества в единоборствах, поэтому проигранных эпизодов чуть больше.

Поэтому – больше проигранных матчей.

Точно сказывается травма Чернака

Он выбыл в первой игре серии, и Джон Купер сказал, что в первом раунде уже не вернется.

Эрик – один из трех топовых защитников «Тампы», причем самый надежный на своей половине: блоки, важные и своевременные отборы. После ухода Макдоны именно Чернак – главный в команде по этой оборонительной красоте.

Сейчас его нет – и «Тампа» заметно уязвимее в эпизодах, когда идут несколько тяжелых смен подряд.

1-3 в серии не значат почти ничего

Это по-прежнему непредсказуемо. Причем в обе стороны – 3-1 не значат, что ТМЛ уже во втором раунде. Если что, они довольно успешно упускали 3-1 в серии-2020 против «Монреаля».

Но то, что «Торонто» упускал победу с 3-1 против «Монреаля», не означает, что «Тампа» повторит эту историю.

Каждой команде в этой серии есть чем и кем играть. Есть сильные и слабые стороны – причем очень разные; даже характер эти команды демонстрируют очень по-разному. Вспомните эпизод Пойнт / Райлли: «Тампа» в моменте будто бы завелась, а «листья» будто растерялись, зато в концовке игры все было по-другому.

Исход будет зависеть от решений игроков в конкретных эпизодах, а это невозможно предсказать.

Фото: AP Photo/Nathan Denette/The Canadian Press, Frank Gunn/The Canadian Press, Chris O’Meara