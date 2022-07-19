Календарь сезона по-омски: русский авангард, немецкий экспрессионизм и раскраска из интернета

Отличная связка спорта и культуры.

«Авангард» презентовал календарь в оригинальном стиле – под каждого соперника в клубе нашли художественную иллюстрацию; получилась такая своеобразная галерея, в которой нашлось место и Малевичу, и картинкам с сайта Papik.pro.

Клуб заявил ролик как выставку русского авангарда – рифму с названием там отыгрывают уже не первый год – но сам же идею недокрутил. Всего на «выставке» 21 картина.

15 из них – это русский авангард (что-то с пометкой «более-менее», но это не страшно). Сразу 4 работы – Натальи Гончаровой, пожалуй, самой известной девушки-авангардиста. Три – Казимира Малевича (единственного автора, который не нуждается в представлении).

Еще три работы – это просто найденные в интернете картины живых американских художников, рифмующиеся с названиями/эмблемами клубов; их можно найти и купить на арт-сайтах.

Еще одна – это немец-экспрессионист начала ХХ века.

Еще одна безымянная, с тегом «белорусский авангард, 1999г»

Еще одна – просто детская раскраска из интернета.

Sports.ru собрал раскадровку этого видео, полную анимированную версию можно посмотреть в телеграме клуба.

1. Иван Пуни (1892 – 1956), «Трамвай №5» / «Автомобилист». Связь очевидно в том, что трамвай – это транспорт, как и автомобили. А еще в Екатеринбурге есть трамвайный завод.

2. Федор Богородский (1895 – 1959), автопортрет / «Адмирал». Большинство работ Федора посвящены революционным матросам – связь с приморским клубом, наверное, очевидна.

3. Павел Филонов (1883 – 1941), «Животные» / «Ак Барс». На эмблеме клуба изображен барс – животные с картины Филонова отчасти его напоминают.

4. Наталья Гончарова (1881 – 1962), «Натюрморт с тигром» / «Амур». В одной из работ Наталья изобразила шкуру тигра, а тигр – это тотемное животное клуба из Хабаровска.

5. Наталья Гончарова (1881 – 1962), «Натюрморт с кошкой (Кошка и поднос)» / «Барыс». Другой натюрморт Гончаровой – другое животное: кошка, напоминающая зверька с эмблемы «Барыса».

6. Казимир Малевич (1879 – 1935),«Три богатыря» / «Витязь». Сработала ассоциация «богатырь – витязь».

7. Эрик Абель, художник из США, родился в 1980-м (вот его сайт) «Lobo 2» / «Динамо» (Москва). Символ клуба – волк, так что тут все понятно; но это конечно не русский авангард.

8. Кэй Поттер, художница из США (вот ее сайт), «Светлый бизон» / «Динамо» (Минск). Бизон почти такой же, как на лого минчан.

9. Наталья Гончарова (1881 – 1962), «Цветы» / «Куньлунь». Очевидно сработала ассоциация по цветовой гамме.

10. Николас Номикос, ныне живущий художник из США, «Абстрактный поезд» / «Локомотив». Поезд – локомотив, наверное понятно, почему в видео включили эту работу.

11. Франц Марк (1880 – 1916), немецкий экспрессионист, «Лисы» / «Металлург». Рифма с клубным символом – лисой.

12. Наталья Гончарова (1881 – 1962), «Фабрика» / «Нефтехимик». Клуб образован при нефтеперерабатывающем комбинате, а где комбинат, там и фабрика.

13. Михаил Ларионов (1881 – 1964). «Солдаты» / СКА. Тут, наверное, все очевидно.

14. Давид Бурлюк (1882 – 1967), «Лошадь-молния» / «Салават Юлаев». Работа напоминает клубную эмблему.

15. Казимир Малевич (1879 – 1935), «Точильщик» / «Северсталь». Ну можно же представить, что это точильщик коньков, правда?

16. Казимир Малевич (1879 – 1935), «Утро после вьюги» / «Сибирь». Вьюга – значит зима. А зима – значит Сибирь.

17. Автора этой работы найти сложно – если вы знаете, пишите в комментариях; на одном из сайтов она лежит с тегом «Белорусский авангард 1999г», «Кот» / «ХК Сочи». А что? На эмблеме клуба тоже своего рода желтый кот.

18. Аристарх Лентулов (1882 – 1943), один из основоположников «русского авангарда», «Василий Блаженный» / «Спартак». Собор Василия Блаженного находится в Москве.

19. Пастельный рисунок для детей на сайте Papik.pro / «Торпедо». У нижегородского клуба на эмблеме лось – ну и вот в интернете нашлась такая работа.

20. Николай Евграфов (1904 – 1941), «Трактор на испытании»/ «Трактор». Похоже, тут все очевидно.

21. Кузьма Петров-Водкин (1878 – 1939), «Фантазия» / ЦСКА. Петров-Водкин – это автор известной картины «Купание красного коня», но кони у него не только купались, но и летали. Как и ЦСКА, собственно.