«Тампа» проиграла, но она вернется. Нужно просто немного волшебства с платежкой

Никита Петухов смотрит в будущее.

Итак, это случилось. Нет, «Тампа» не взяла третий подряд Кубок Стэнли (и, кстати, быть может, это не так уж плохо). Она проиграла последний матч сезона.

Такого не было три года. За это время команда выиграла 11 подряд серий плей-офф, взяла два кубка и приблизилась к третьему на расстояние вытянутой руки Брэда Маршанда. Оставалось победить в двух матчах.

Когда заканчиваются такие серии, всегда есть ощущение, будто что-то большое осталось в прошлом. Тем более, что «Тампа» проиграла не случайно – ее обыграли буйные «Эвеланш», молодая команда, которая уже три года открыто претендует на кубок, но раньше не добиралась до главной серии и оставляла «Тампе» простого соперника в финале.

Тем более, что дефицит места под потолком никуда не делся, и «молний» ждет непростое лето.

Но, может быть, «Тампа-Бэй»-2022 не тот случай, и через год они будут в таком же порядке?

Давайте вместе подумаем, есть ли у этой команды будущее (это безусловно), и как оно может выглядеть. Какие проблемы Брисбуа решать этим летом, где точки роста и кого из игроков мы не увидим в обновленной «Тампе»?

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Впечатление по этому плей-офф: все нормально и даже лучше

Серия против «Колорадо» – первая за три года, в которой «молнии» аж несколько раз выглядели прям беспомощно (второй матч и третий период шестого), но есть основания считать, что и этот состав «Тампы» мог быть успешнее в финале – если бы был здоров Брэйден Пойнт, первый центр команды. Вполне возможно, что с ним это по-прежнему лучшая команда лиги.

Без него «Тампа» успешно справилась с «Флоридой» и «Рейнджерс», упустив за эти две серии всего два матча. Очень сложно было в первом раунде против «Торонто», еще одной растущей силы в НХЛ, но там помогли опыт и перфоманс Николаса Пола.

С другой стороны, сам путь «молний» в плей-офф показал, что рассчитывать без травм добраться до кубка в наше время невозможно: игра слишком быстра, скорости велики, напряжение огромное, сопротивление соперника зачастую непреодолимо. Игроки будут вылетать – в том числе и самые важные. Команде, которая хочет забраться на самый верх, нужна глубина хоть в какой-нибудь степени этого определения. Нужно иметь в виду: кто угодно может вылететь в любой момент.

Не то чтобы «Лайтнинг» были к этому совсем не готовы в плей-офф-2022 – Райли Нэш довольно грандиозно заменил Пойнта еще в серии с «Рейнджерс» и был по своим меркам превосходен в финале.

Но на самом-самом финише огневой мощи и энергии не хватило точно. Плюс – состав «Тампы» по сравнению с прошлым сезоном стал медленнее, команда перестроилась на игру от защиты и принимала на себя какое-то сумасшедшее количество бросков – на здоровье игроков это тоже сказывалось.

Нужны ли кардинальные перемены? Вряд ли. Смогут ли без точечного усиления «молнии» вернуться в финал? Не похоже.

Все лидеры остаются – и остаются достаточно молоды

Мне не очень нравится формулировка «чемпионское окно», но если уже его использовать, то надо признать: «Лайтнинг» еще достаточно далеки от закрытия этого окна. По ходу плей-офф я пообщался с одним проспектом «Тампы», поделился с ним мыслями о том, что этот состав идет даже не на три, а на четыре кубка (ох как я ошибался), с чем он начал активно спорить: не, они же там уже старые.

«Постойте, сударь», – ответил я.

Стивен Стэмкос – 1990 года рождения, да, ему слегка за 30, но перед только что закончившимся сезоном он залечил болячки и выдал просто отличный год.

Хедман – 1990 года рождения, остается лучшим защитником лиги, и не похоже, что он резко сдаст.

Кучеров – 1993 года рождения, только приближается к тридцати.

Макдона и Киллорн – 1989 года, ветераны по меркам «Тампы», 33-летние защитник и нападающий; кажется, у них есть еще пара хороших сезонов.

Вся остальная команда или еще моложе (Сирелли, Сергачев, Василевский), или намного меньше вкладывает в итоговый результат (Перри, Бельмар, Марун).

Ядро «Тампы» приближается к закату, но он еще не очень близко – а опыта эти игроки в нынешнем сезоне получили какое-то неимоверное количество.

Свободные агенты: Палат и Пол

Про Палата в этом плей-офф авторы The Athletic писали как про игрока, который точно доигрывает последние месяцы, недели, матчи за «Лайтнинг». Похоже на то: 31-летний чех играл за 5,3 млн, набирал в районе 50 очков за сезон и, что еще важнее, показал себя превосходным бойцом для плей-фф – видимо, это его последний шанс заработать побольше.

У «Тампы» больше нет и даже наоборот, им бы срезать с этой зарплаты несколько сотен тысяч; в общем, даже менеджерский гений Брисбуа тут, похоже, бессилен – Ондржея на рынке свободных агентов заполучат какие-то везучие ребята.

Минус боец из топ-6 – и ему на самом деле нет даже более-менее равноценной замены. Драфтовать «Лайтнинг» перестали, по ощущениям, уже лет пять, никто из молодых нападающих не выглядит готовым играть в топ-6. Великолепен Сирелли, но он не такой здоровский финишер, чтобы вписаться в летучую бригаду к Кучерову (Палат это делал отлично) – к тому же, он уже входит в тамповский топ-6 и цементирует второе звено. Кто закроет эту дыру?

Расчехляем скрытое оружие и достаем из фарма Шарля Юдона? Шутка.

На самом деле, других вариантов не то чтобы много. Я не очень понимаю, где можно найти игрока для топ-6 с кэп-хитом в 4 миллиона – а задача, судя по всему, формулируется именно так. Расчет, похоже, будет на то, что тот же Хэйгл возьмет на себя объем работы во втором звене, в связке с Киллорном и Сирелли (они это превосходно делали в финале Востока), а Брисбуа тем временем придумает, как бы доукрепить третью и четвертую тройки.

И тут поднимается вопрос с Николасом Полом. Новым титаном «Тампы». Игроком, которого я не знал еще полгода назад, а теперь не могу представить команду без него. Если Палат уходит, то для него как раз освобождается место под потолком – и еще останется на нового Ника Пола, то есть игрока, который за 1,5 млн будет играть на 4.

Кстати, а может быть «Лайтнинг» – это новая команда Ильи Михеева? Может быть Илья (тоже клиент Дэна Мильштейна, кстати) как раз станет такой заменой трудолюбивому чеху? Он тоже играет от скорости и трудолюбия, и в прошлом сезоне наконец показал нужную результативность, и не потерялся в плей-офф – и, может быть, согласится играть за 4 миллиона. Хм, а почему бы и нет.

Защита и вратарь: оазис стабильности

Разве нет? Ян Рутта свободный агент, но даже если он уходит – это не выглядит большой проблемой. Кэл Фут играл уже и в этом плей-офф и в целом был на месте. Тучи ожидаются к следующему лету, когда продлевать надо будет одновременно и Мишу Сергачева, и Эрика Чернака (который божит не хуже Моргана Райлли за зарплату некрупного насекомого); но пока тут даже не облачно.

С вратарями тем более. Связка Василевский / Эллиот в рабочем режиме прошла регулярку, а плей-офф Вася без проблем берет на себя – и сколько еще таких плей-офф он готов взять? Семь? Десять? Ну в общем, тут все спокойно и пока никаких вопросов нет.

Медленное четвертое звено. Что делать?

По итогам этого плей-офф меня смущает следующая четверка игроков: Бельмар, Колтон, Марун и, да-да, Кори Перри. У первой половины этой четверки есть скорость, но нет скилла. У второй есть все, кроме скорости. В какой-то момент Купер пересобрал боттом-6 так, что в столкновении с ним затрещали «Рейнджерс», но для «Торонто» и «Колорадо» звенья Маруна и Перри были в целом удобной мишенью. Сколько бы у тебя ни было опыта, работу ног им не заменишь – и это чувствовалось.

Ноги есть у Бельмара и Колтона, но они не способны вести конструктивную игру на уровне, нужном, когда ты хочешь взять Кубок Стэнли.

Заменить Бельмаром и Перри (а потом Полом и Хэйглом) четверку Джонсон / Гудроу / Коулман / Гурде было интересной идеей, но команда в результате стала медленнее, ей пришлось играть от позиционной обороны и принимать на себя гигантское количество бросков, больше уставать и больше травмироваться – и игроки, и сам Купер говорили, что в раздевалке там был какой-то лазарет.

Не то чтобы я паникую и предлагаю отказаться от Перри, но к текущей конфигурации есть вопросы, не правда ли? В «Далласе» и «Монреале» Перри был хорош в связке с большими, но (ключевое слово) энергичными нападающими – «Тампа» таких ему не предложила, и в плей-офф по сути, у чужих ворот в 5-на-5 он ничего не создал (не верю, что я это пишу). Он ничего не создал в финале, когда даже один момент мог поменять ход игры.

И тут «Тампа» очень ограничена в средствах, а я ограничен в знаниях рынка. Волшебство Брисбуа заключается как раз в том, чтобы находить в нижние звенья полубесплатных и недооцененных игроков – и соревноваться с ним я даже не стану. Я думаю какие-то новые решения будут и не исключаю обмена тех же Колтона и Перри.

И последнее: эти три сезона показали, что «Лайтнинг» выработали свой формат прохождения сезона. По ходу регулярки они пробуют разные конфигурации состава и определяются с местами, требующими усиления. В это время генменеджер изучает рынок и ищет игроков, которых подберет перед дедлайном и которые прокачают глубину нападения.

В первый раз этот ход принес два кубка – «Тампа» нашла Гудроу и Коулмана.

Второй раз – финал: «молнии» приняли Хэйгла и Пола.

Вот я думаю, что в успехе «Тампы»-2023 очень многое зависит от работы Брисбуа на дедлайне следующего сезона; а в основном она и так будет готова на все что угодно.

Фото: eastnews.ru/Claus Andersen/Getty AFP, Harry How/Getty AFP REUTERS/Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports, Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports