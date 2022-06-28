Очень жаль, что «Тампа» не вошла в историю с третьим кубком подряд. Но глобально так даже интереснее

Сериал продлили еще на один сезон. Как минимум.

Третий подряд кубок «Лайтнинг» был моей мечтой, я уверен, что это исторически великая команда, и она достойна того, чтобы остаться в истории через вот такое уникальное достижение; и по мере приближения к развязке сезона, вы все это видели, мечта становилась все более и более исполнимой.

В какой-то момент плей-офф вообще показалось, что сезон-2021/22 только о том, что «молнии» берут третий кубок. Будто бы включились законы драматургической гравитации: как вот в космосе мелкие осколки притягиваются к большим астероидам, так и в драме большой сюжет будто бы поглотил все вокруг. Когда на кону третий кубок «Тампы» подряд и «Тампа» выбирается в финал Кубка Стэнли, как-то легко убедить себя, что другой развязки в принципе быть не может.

Я уверен – возьми «молнии» кубок в этом году, сотни и тысячи людей сказали бы: «Это было очевидно». «Это напрашивалось». «Это было понятно». «Я все понял, когда они прошли «Торонто».

А что еще было бы? Кучеров с пивом (порция х3 к прошлогодней). Восторг, респекты и стоячие овации. Куча попыток найти аналоги этому величию команды в прошлом. Сравнения, воспоминания.

А еще?

А еще, это была бы очень эффектная концовка истории «Тампы». Я бы даже сказал слишком эффектная. Боги входят на Олимп и остаются там навсегда. Три кубка подряд. Нереально. Происходит обнуление НХЛ – и следующие обладатели кубка выглядели бы сошкой по сравнению с великой командой Кучерова и Хедмана.

Понятно, что следующий сезон НХЛ быстро сгенерит новые сюжеты (в лиге намного больше героев, чем кажется сейчас, когда перед глазами еще стоят картинки финала-2022), но было бы ощущение, будто все начинается совсем с нуля. Что эпоха «Лайтнинг» дошла до той точки, за которой ей просто нет смысла продолжаться. Ну не четвертый же брать, в самом деле (а я думаю, что они могли бы).

Все, мы бы жили во времена тамповского абсолютизма. Только «Лайтнинг», только Кучеров, только Василевский. И рядом – никого.

Я лично не был бы против, но давайте посмотрим, что получилось в итоге.

«Тампа» остановилась в двух шагах от третьего подряд кубка. То есть мы все видели и мы знаем, что она Может (ну точнее Могла). Мы видели, что это чрезвычайно сильная команда, возможно сильнейшая в лиге. И она проиграла.

Это совсем не то поражение, что в 2019-м от «Коламбуса», оглушительное своей неожиданностью. Это другое. Это был финал, а в нем – битва двух титанов. Один чуть-чуть голоднее (хотя пример с Кучеровым и перчатками говорит, что «молнии» тоже безумно хотели победить), другой опытнее. Оба – сильны неимоверно. Я же писал перед финалом – встретились две сильнейших команды последних трех сезонов.

И в этой битве «Тампа», по-прежнему сильная, все еще Та Самая, не сдавшая оборотов, проиграла. Это же не какой-то провал, не отскок, не случайность, не нашедший внезапно туман – это честное поражение в честной борьбе против мощнейшего соперника.

Помните, как непривычно было на последних секундах? Помните, как странно смотрелись рукопожатия? Да: мы все забыли, что эта «Тампа» может проиграть. Мы эту «Тампу» никогда проигрывающей не видели. Мы видели проигрывающей ту, старую, развивающуюся. А эту мы видели только побеждающей.

И вот мы увидели, как этот безумный состав, один из сильнейших в истории, проигрывает. Причем проигрывает миллиметры. Возможно, все дело в травмах. Возможно, не хватило Пойнта. Возможно, сказалось судейство. Возможно, этих миллиметров не хватило по причинам, не зависящим от команды; но их не хватило.

И это все равно были миллиметры. Великая «Тампа» не закончилась и не ушла на Олимп. Она потерпела поражение, ее обыграли.

Не кажется ли вам, что так интереснее? Да, вечеринка в честь три-пита была бы громкой, но ничего нового про «молний» мы бы не узнали. Вася топ, Куч – гений, Стэмкос – лучший кэп в истории. Все как обычно.

А сейчас какое соцветие интереснейших вопросов. Это все? «Тампа» кончилась? Перри больше не возьмет кубок? Что летом сделает Брисбуа? Оставят ли Пола? На что команда будет способна со здоровым Пойнтом? Как организация и команда отреагируют на поражение? Останутся ли они голодными на следующий год?

Да, три-пит был бы крутым результатом, но знаете что еще круче? Четыре финала за четыре года. Три победы за четыре сезона. Месть «Колорадо».

Далеко не факт, что эта сюжетная линия сработает в следующем сезоне, но сейчас это не важно. Сейчас достаточно того, что этот вектор обозначен. Он есть. Мы знаем, что события могут пойти по этому сценарию. Лучшая команда в истории не получила чего хотела, у нее это отобрали на самой ленте – и она осталась голодной. Класс, правда?

Да, жалко, что нет три-пита; но как же интересно будет входить в новый сезон вот с этими ожиданиями. Вместо эффектной развязки, которая оставила бы после себя вакуум, мы получили продолжение. Сериал продлили – кажется, даже не на один сезон.

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports, Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Dave Sandford