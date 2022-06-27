Эпоха кончилась? «Колорадо» вырвал Кубок Стэнли у «Тампы»

Три-пита не будет.

На рукопожатиях невозможно было смотреть на Кори Перри. Три таких впечатляющих захода, такая концовка карьеры – и всего две победы до кубка. Нет на свете человека, который за последние три года заслужил трофей больше него – разумеется, из тех, кто его не добился.

В этом магия Кубка Стэнли: даже среди тех, кто его заслуживает – невозможная конкуренция. Заслужить его – не значит выиграть. Это значит встать в очередь. А достоишь ты или нет?

«Колорадо» не то чтобы достоял, «Колорадо» схватился в приз железной хваткой и вырвал его у другого, не менее страшного, а может быть и более хитрого монстра. Именно в этом драма Кубка Стэнли-2022: «Тампа» его не упускала. «Тампа» его не отдавала. У «Тампы» его отобрали – в прямой, честной и обоюдоострой схватке.

Этот исход для меня ни на каплю не отменяет величия этого состава «Тампы». Это грандиозная команда, которой не хватило всего двух побед. Всего две победы до третьего кубка подряд, в эпоху потолка зарплат – увидим ли мы такое когда-нибудь еще? Эта команда пересобралась после напряженного лета-2021, когда ей пришлось отпустить целую четверку игроков из нижних звеньев. Эта команда задала нереальную моду: выиграть один кубок сейчас не круто. Круто – два подряд. Совсем круто – дойти до финала в третьем плей-офф подряд.

«Эвеланш» только на пути к величию такого масштаба, но сегодня они сделали важнейший для себя шаг. Они были великолепной командой последние два сезона и в этом довели себя до какой-то стадии совершенства. Да, у них неидеальный вратарь – идеальные вратари всего у двух команд в лиге – но они сделали этот факт несущественным усилиями полевых игроков.

Им не хватало характера, не хватало разнообразия, они потерпели два разочаровывающих поражения в двух прошлых плей-офф; но они сделали правильные выводы, вложились в то, чтобы стать сильнее – и наконец кликнуло. В финале у них всего было в достатке. В шестом матче это было видно особенно здорово.

Сила? Она всегда была. Защита? Получите: «Тампа» создала какие-то незначительные xG = 1,69. Разнообразие? Беднар перестроил игру и команда вложилась не в старт, как это делает обычно, а в концовку – и забетонировала счет 2:1, который добыла во втором периоде.

Я знаю, что болельщики «Тампы» расстроены, я сам болельщик «Тампы» и я сам на грани. Но не вижу смысла убиваться: мы не увидели, как Кубок Стэнли берет одна великолепная команда, которая его на сто процентов заслужила – зато мы увидели, как его берет другая великолепная команда.

Которая заслужила победу может быть даже больше, чем на сто процентов (мы в России знаем, как это бывает – больше ста процентов).

Браво «Тампа».

Брависсимо «Колорадо».

И да, Кубок Стэнли, ты просто космос.