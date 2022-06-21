овечкин и седины
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«Тампа» сгорела 0:7, а потом победила 6:2. Что происходит в финале Кубка Стэнли?

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Обсуждаем в прямом эфире с Никитой. Не Кучеровым.

Фантастика. Финал Кубка Стэнли с каждым матчем задает все больше вопросов. Какая из этих двух команд под названием «Тампа Бэй Лайтнинг» настоящая? Та, которая хмуро сгорает 0:7 в гостях? Или которая бодро забирает третий матч дома?

На что «Колорадо» способен без огромного преимущества в скорости? Откуда вообще у него взялось это преимущество во втором матче? 

Ничушкин вспыхнул только на два матча или просто «Тампа» была так хороша в третьем? 

Василевский и Кучеров вернулись и больше не сдадутся? 

На все эти вопросы по поводу с ума сойти насколько интересного плей-офф отвечаю в прямом эфире в окошке ниже; обязательно подписывайтесь на мой канал, документалка про Батрака выйдет громкой премьерой именно там.

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