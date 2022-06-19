Что случилось?!

Второй матч финала Кубка Стэнли – это сборная ощущений от сразу нескольких игр предыдущих раундов.

Первый матч «Тампы» с «Торонто» («листья» без вариантов смели соперника 5:0) плюс второй матч «Тампы» с «Рейнджерс» («молнии» вышли просто какими-то вялыми), и все это как бы равно первому матчу «Колорадо» в этом плей-офф («Эвс» устроили ураган «Нэшвиллу»).

Главная ассоциация все же с первой игрой «Тампы» в плей-офф: сейчас есть ощущение, что результат был определен где-то до начала игры, и противостоять «Колорадо» сегодня не смогла бы даже команда с Кросби и Овечкиным в первом звене. Это было мощно с первой секунды до последней, с первой до последней секунды это было уничтожение, и на всей дистанции игры «Эвеланш» не встретили никакого сопротивления.

В 5-на-5 «Тампа» наиграла на рекордные, катастрофические xG = 0,35, а карта бросков выглядит так, будто команда сегодня в принципе не выходила на лед (хотя по факту выходила, и потратила довольно много сил – и не все зря).

Разбор такого матча выглядел бы, кхм, довольно креативно: «Лайтнинг» были хуже во всем, у них не было ни защиты, ни нападения, а Василевский сыграл как обычный вратарь.

Поэтому разбор оставим на будушее, а сегодня обсудим, что же это такое было? Перед тем, как нырнуть в текст, подпишитесь на мой телеграм, там хоккея еще больше.

С «Тампой» просто что-то случилось

Второе название этой версии: «Тампа» всегда начинает вяло». Звучат они по-разному, но означают примерно одно и то же.

Да, такое же ощущение было после второго матча с «Рейнджерс»: команда должна была и обещала дать отпор, а на деле будто бы еще сильнее развалилась. И Виктор Хедман играл как какой-нибудь вася из нашей вышки. И со скоростью соперника не справлялась вся команда.

В подтверждение этой версии всегда оглядываются в прошлое – на первый раунд, на третий; и игнорируют второй, в котором «Тампа» с первых матчей, играя в 11 нападающих, начала расправу над «Флоридой», тоже очень мощным соперником.

Мне никогда не нравился этот ракурс, потому что он представляет хоккей как заочное соревнование двух систем, запертых в герметичных банках по разные стороны площадки. Вроде как «Тампа» в вакууме не показала свой уровень, а «Эвс» показали даже сверх того – и вот вам 0:7.

На самом деле все решалось в столкновении и вычленить уровень чистого сопротивления одной из сторон не так уж сложно; вы же вряд ли сомневаетесь, что если бы на лед против «Тампы» сегодня вышли мы с Глебом Чернявским, вопрос о том, в какой она форме, просто бы не вставал.

Но было достаточно очевидно, что «Лайтнинг» не попали в ритм, быстро обозначенный «лавинами», и не смогли его сбить, и не подстроились по ходу матча. Думаю, когда Джон Купер сказал, что «конечно, время от времени такое происходит. Но вы просто надеетесь, что это выпадет не на финал Кубка Стэнли», он имел в виду именно вот это – какой-то разлад, сбой в системе, потерю командного флоу.

Такое действительно бывает со всеми – и это могло бы не сказаться, если бы против «Тампы» играли мы с Глебом. Но против «Лайтнинг» играла, похоже, сильнейшая команда мира.

Насколько это правда: 10%

«Колорадо» – новый для «Лайтнинг» соперник, и они пока не перестроились

Переходим к более весомым версиям. После первой игры я отмечал: в финале «Тампа» встретилась с форчекингом, которого до этого в плей-офф не видела никогда. Вот просто никогда. Может быть, «Каролина» в плей-офф-2021 исполняла что-то похожее, но качество и устремленность, с которыми в отборе работают нападающие «Колорадо», не оставляют сомнений – раньше Хедман, Макдона и Сергачев с таким не сталкивались.

Посмотрите, как безумно хорош Ничушкин.

И вот как раз по этому эпизоду понятно, как форчекинг «Колорадо» меняет для «Тампы» всю игру. Макдона отходил назад и думал, что соперник пойдет на смену или встанет в средней зоне – как до этого делали соперники «молний», те же «Рейнджерс» – но Ничушкин шел на него и пошел до конца, и был очень быстрым. В итоге не то что не состоялось раската – «Тампа» получила позиционную атаку на свои ворота.

Таких эпизодов было очень много, по сути, вся игра была примерно такой – и «Тампа» пока к этому форчеку очевидно не готова.

Огромный вызов перед продолжением серии – сможет ли Купер придумать, как адаптироваться к этой, новой для его команды, структуре сопротивления.

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«Эвеланш» выдали матч жизни

Я бы сказал так: лучше бы таким был последний матч в серии. Вышли, с первых минут смяли и уверенно довели до разгрома – и взяли Кубок Стэнли. Красота.

Такие матчи у «Колорадо» случаются – и мы даже в этом плей-офф такие уже видели (первая игра с «Нэшвиллом»). «Эвс» вываливают на лед и становятся будто бы битком, который просто долбит чужую оборону и постепенно вминает ее в лед, не глядя вообще на уровень защитников и вратаря. Менеджеры и тренеры команды долго работали над тем, чтобы этот биток был совершенным. Что исполняют Ничушкин, Рантанен и Бураковски сейчас – невероятно. Во втором матче «Эвеланш» были невероятной командой.

Но серия с «Вегасом» в плей-офф-2021 показала, что таким битком «Колорадо» не может быть всегда. Все три раунда текущего плей-офф показали то же самое. Да, на пике «Эвеланш» монстры, и их не остановить. Но пик – это 1-2 матча.

Есть ощущение, что сегодня ночью мы все видели что-то такое. Идеальный шторм. Максимальную эффективность. Настрой, кураж и энергию. Это было очень-очень круто; но теперь важнее, каким будет следующий матч этой команды, потому что до победы еще минимум 120 минут хоккея.

Насколько это правда: 55%

Фото: East News/Harry How/Getty AFP