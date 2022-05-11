Несовершенство «Торонто» делает серию с «Тампой» лучшей на свете. Ради такого хоккея стоит жить

Петухов в восторге от двух любимых команд.

Я продолжаю отсматривать более или менее весь плей-офф НХЛ и вынужден признать: арена «Торонто» звучит настолько ядрено, что после нее другой матч на другой арене смотрится уже как-то не так. Наверное, только в Далласе и Эдмонтоне болеют на сопоставимом уровне страсти, может быть, еще в Колорадо.

Но «сопоставимо» не значит «равно»: трибуны «Скошиабэнк Арены» живут игрой и точно являются фактором в первом раунде, и будут таким фактором, если ТМЛ пройдут дальше. Как я и писал: город поверил в команду и делает все, что может, чтобы ей помочь.

И, конечно, трибуны Торонто делают серию «Лифс» против «Лайтнинг» (в те дни, когда она до них добирается) самым сочным зрелищем первого раунда – и вполне возможно, всего плей-офф.

Впрочем, зрелищем ее делает много что. И тут вы ждете обычного списка: Василевский, Кучеров, радиоуправляемые атаки и передачи, бла-бла, Пойнт, Марнер, Мэттьюс, эти его броски. Стэмкос.

У меня другой заход. Великолепным зрелищем серию ТМЛ и ТБЛ делает, конечно же, несовершенство первых. Дисбаланс вшитый в игру команды генменеджером Дубасом и тренером Кифом (его меньше, чем раньше, поэтому команда на плаву – но он все равно есть). Отсутствие важного опыта у этой команды и неидеальное ощущение момента, в котором она находится.

Где мы находимся? Что происходит? – на эти вопросы «Торонто» отвечает хуже, чем «Тампа». И эта разница дает огонь.

Смотрите как это работает, пятый матч серии – просто идеальная иллюстрация. «Листья» выходят на важный матч плей-офф и в первом периоде, к своему удивлению, сталкиваются с необходимостью защищаться. Защищаться много, четко и с желанием. Плей-офф требует этого абсолютно от всех команд, претендующих хоть на что-нибудь. Но в Торонто этого не знают. Поэтому «Торонто» обороняется как бы между делом, почти на прямых ногах, мечтая о скоростном отрыве, который получится после отскока шайбы.

Поэтому «Торонто» не вкладывается в позиционную защиту душой и не блокирует броски таких парней, как Стэмкос и Хедман – об этом сегодня в разборе говорил эксперт SN Кевин Биекса.

Броски заходят в ворота, «Торонто» получает сразу же 0:2 и чуть ли не 0:3 и сталкивается с необходимостью отыгрываться. Отыгрываться есть кем, мягко говоря, и во втором периоде против «Молний» выходит Ураган – и вминает защиту «Тампы» в ее же зону. Страсти полно, энергии тоже, но связок и смысла не хватает, поэтому отыграться получается еле-еле, несмотря на все усилия и успехи, счет равный.

«Торонто» – это такие гигантские качели, которые обеспечивают нас, зрителей, сюжетными поворотами. Полетели вперед – добились преимущества. Летим назад – теряем все, что было. Хоккей «Торонто» хочется починить, как и хоккей «Рейнджерс», но зрелище от этого только выигрывает.

Если бы «Лифс» были ровной и управляемой командой в духе прошлогодних «Айлендерс», то у «Тампы» уже несколько раз проходила эта ее коронная фишка «сгонять матч на 1:0 и спокойно выиграть». Сегодняшний был бы именно таким. Но нестабильность «Торонто» выбивает из-под «Лайтнинг» землю, и они вынуждены сражаться в полную, на всю катушку, с применением всех своих резервов – без всяких гарантий.

Эта нестабильность может стоить «Торонто» еще одного кубка, но господи, как же круто все это смотрится.

Фото: REUTERS/Nick Turchiaro-USA TODAY Sports