«Вашингтон» провел почти идеальный матч против «Флориды». И показал, что нужно делать, чтобы пройти дальше

Главное – минимум пространства на своей половине.

Кубок Стэнли радует на всех возможных уровнях. В каждой паре уже даже первого раунда не только столкновение звезд (они есть в каждой команде, и даже в «Детройте», который не вышел в плей-офф), не только столкновение характеров, но и, разумеется, столкновение тренерских идей. А также – столкновение игроков, которые эти идеи реализуют.

Одна из самых интересных в этом смысле пар – «Флорида» и «Вашингтон». Вроде бы очевидно: фаворит сезона против команды, которая дорабатывает энергию текущего состава перед тем как уйти на перестройку – ну это в целом знают и школьники.

Но начинаешь вглядываться и видишь полутона: у «Пантерс» на самом деле не то чтобы прям крепкая оборонительная структура. Не то чтобы талант нападающих «Вашингтона» прям заглохнет на чужой половине в столкновении с этой структурой. А если это будет работать, то почему бы в целом игру команды не подпилить под успех в серии?

И «Вашингтон» делает это с первого матча, но в третьем удалось особенно хорошо.

Перед ним на местном телевидении выкатили нарезку – как «Кэпиталс» выстраиваются в своей зоне и встречают атаку «Флориды».

Никаких открытий, но сейчас для «Вашингтона» сохранять эту структуру очень важно: преимущество в скорости и, небольшое, в мастерстве – по сути, все, что у «Флориды» в этой серии есть (а, ну еще, конечно, вратарь). Не оставлять свободного пространства, не допускать, чтобы атаки «пантер» набирали эту самую скорость – верный путь к победе.

И третий матч сразу же показал, что будет, если Юбердо, Барков и их партнеры получат возможность разгоняться на чистом льду. Моменты из таких ситуаций они реализуют с каким-то нереально высоким процентом – и это мы тоже видели по прошлым матчам.

Логика успеха «Кэпиталс» в первом раунде остается прежней: максимальный контроль пространства на своей половине, контроль над количеством шансов, которые создает нападение «Флориды» – и свои регулярные атаки. «Вашингтону» жизненно важно создавать в полтора-два раза больше моментов, чем соперник, чтобы оставаться с ним близко в счете, потому что «пантеры» реализуют свои моменты заметно лучше.

Сегодня это получилось – те 2-3 момента, которые Барков и его партнеры имели на чужом пятаке, вытащил Самсонов (плюс обошлось без добиваний).

Ошибок и потерь на выходе из зоны, сбитых брейкаутов тоже не было – защитники «Вашингтона» ничего сами «Флориде» не подарили.

И тут сказался уровень, на котором сами «пантеры» играют в защите. Там, прямо скажем, не то чтобы непроходимая стена: важно отыграть Бобровского, и если это получилось, то все, гол.

Беспрепятственные броски и добивания прямо с чужого пятака у «Вашингтона» в этой серии обязательно будут – надо просто пользоваться ими. И, еще раз, контролировать развитие событий на своей половине.

«Кэпиталс» взяли третий матч по ожидаемым голам 3.55 на 2.82 при равенстве по броскам и в итоге без проблем выиграли матч. Это именно та картина, к которой команда должна стремиться в следующих матчах: минимум моментов, минимум пространства для «Флориды».

Это не будет гарантией победы, но сделает шансы чемпионов-2018 на выход во второй раунд относительно высокими.

Фото: East News/AP Photo/Alex Brandon