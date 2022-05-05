«Тампа» и «Торонто» выдают, возможно, лучшую серию сезона. В ней все: суперзвезды, технологии и очень громкие фанаты

Рекомендасьон Sports.ru.

Всем привет, меня зовут Никита Петухов и я хоккоголик.

Я посмотрел все матчи «Тампы» и «Торонто» в этой регулярке, едва не сошел с ума, но всю дорогу грыз себе локти, потому что с удовольствием смотрел бы еще пару-тройку-четверку команд.

Ну, как минимум, «Анахайм» и «Колорадо». А еще «Детройт». «Вегас». «Оттаву». «Калгари». Короче, это невозможно.

Моя девушка уже давно различает команды по формам, а теперь я замечаю, что она неплохо так видит, хорошо или плохо у кого-нибудь устроено большинство.

Хоккейная насмотренность – как сигаретный дым: находящийся рядом цепляет до 80% ненужной информации.

Так вот: Кубок Стэнли-2022 для меня – безальтернативно лучшее хоккейное время года. Лучшие игроки и лучшие команды играют между собой, и можно цеплять взглядом прям кучу классного и очень разного хоккея – возьмите хотя бы серию «Калгари» против «Далласа».

В это время я уже по старой традиции цепляю вообще максимум того, что могу унести (говорю по опыту: глаза начинают засыхать где-то на третьем матче подряд), и, как мне кажется, переоткрываю для себя хоккей, узнаю об игре очень много нового (этим хорошие турниры отличаются от проходных). А еще я просто здорово провожу время, наблюдая за лучшей игрой на планете в исполнении лучших игроков – и это тоже важно: если вы не кайфуете от игры, то зачем тогда вообще ее смотреть? Найдите то, что вас радует.

Все, что я увидел за три дня, точно соответствует ожиданиям. Ни одной серии, где было бы скучно. Ни одной с предопределенным результатом (ну ладно, с «Колорадо», может быть, все понятно – но матчи «Эвеланш» сами по себе такое шоу, что смотреть можно, зная результат). Хоккей разный как на прилавках пафосного супермаркета. Хотите беспредел? Добро пожаловать в серию «Кингс» – «Ойлерс». Хотите современного правильного боевого хоккея? «Бостон» – «Каролина» и «Калгари» – «Даллас».

А что делать, если вы хотите посмотреть лучшую серию?

У меня есть ответ. За три дня Кубка Стэнли я заметил, что больше всего цепляет хоккей «Тампы» и «Торонто». Вообще все играют довольно бодро – но после игр этой серии все остальное какое-то не то.

Я уже писал про первый матч – его вытащила арена «Мэйпл Лифс», и это не только мое мнение: после той игры тренер ТМЛ Шелдон Киф сказал, что первую звезду надо отдать болельщикам. Они создали удивительную даже для НХЛ атмосферу, которая породила волну для команды – Мэттьюс и компания просто на нее запрыгнули и вынесли очень сильного соперника в одни ворота.

Сегодня у них был второй матч, он был совсем другим – и он был тоже великолепен. И уже не только в смысле эмоций – эмоции улеглись и осталось противостояние, которое сейчас будет охватывать все новые и новые слои игры.

Все начинается с таланта – в этой серии встречаются два ключевых бомбардира современности – Кучеров и Мэттьюс. В этой серии встречаются два самых динамичных игрока современности – Пойнт и Марнер (которые в одном звене играли за канадскую молодежку). Вратарь Василевский против одного из лучших атакующих составов в лиге.

Продолжение – в деталях, и тут очень важны достижения штаба «Торонто». Команда реально выросла – и в смысле глубины состава, и в смысле ментальности. Пожалуй, впервые, встречаясь в плей-офф с топ-соперником, «листья» показывают, что готовы к очень жесткому противостоянию. Сегодня нападающие ТМЛ просто замучили Сергачева, Макдону и Хедмана форчеком – и даже создали этим форчеком гол.

У «Торонто» не так много возможностей для перестройки состава, но все, что есть, работает хорошо. Энгвалл, Михеев и Керфут проводят, похоже, лучшие сезоны в карьере, Нюландер не опустится ниже определенного высокого уровня – они готовы пользоваться даже сантиметрами свободного льда. А главное, что напротив – вообще не идеальный состав. Перри нельзя оставлять против звена Мэттьюса. Третье звено «Тампы» не показывает себя таким бетоном, каким было звено Гурде.

Можно играть? Да более чем. И важными становятся мелочи: наложения, перестановки в звеньях, реализация большинства, давление на защитников, начинающих атаки, стычки, результаты этих стычек, удаления – вообще все становится очень важно. Количество деталей не поддается подсчету, и предсказать, что будет в итоге, просто нереально. Мэттьюс забьет три? Василевский засушит три матча?

Знаете, что подсказывает мне, что тут будет круто? Сегодня «Тампа» улетела в отрыв – и казалось, игра закончена. А потом игрок «Торонто» убежал из меньшинства и исполнил вот такое.

И этот пас отдавал не Мэттьюс, не Джон Таварес, а защитник Ти Джей Броди. В этой серии возможно все.

«Тампа» выглядит более зрелым и подготовленным к плей-офф организмом, «Торонто» – более дерзким и наглым. Столкновение этих энергий в двух матчах обещает очень интересное продолжение.

И это лучше посмотреть – хоть в каком-нибудь виде.

Фото: REUTERS/John E. Sokolowski-USA TODAY Sports, Candice Ward-USA TODAY Sports, Dan Hamilton-USA TODAY Sports