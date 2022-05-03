«Торонто» красиво разнес «Тампу» в первом матче – помогла подзарядка от стадиона. Похоже, город поверил в силу команды

Голоса, которые окрыляют.

Первое правило человека, который пишет про хоккей: никаких выводов по одному матчу.

Первое правило человека, который пишет про Кубок Стэнли: никаких выводов по первому матчу серии.

Первые правило человека, который пишет про «Торонто»: никаких выводов.

То, что сейчас кажется каретой, завтра может оказаться тыквой – вообще легко. Мэттьюс начал плей-офф с двумя голами при 5:0? В следующих играх не забьет, когда будет очень нужно, я сам видел такое не один раз.

Но все-таки: разве вы ждали, что сегодня «Торонто» победит 5:0? И ведь цифры – это только полдела: впечатление от матча «Лифс» сегодня было вполне космическим.

Да-да-да, это ничего не значит, и все еще сто раз может поменяться – но что же случилось сегодня? Что это было?

По-моему, очевидно, что объяснение сегодняшней победы ТМЛ не в области продвинутой статистики и тем более не в проблемах «Тампы» (расслабленный старт серии, кстати, вообще фирменная фишка «Болтс» – не уверен, что там есть какие-то проблемы).

Несколько последних лет причины обвала «Торонто» в плей-офф объясняли психологией. Недостаточным опытом. Нехваткой силы воли, неумением в нужный момент выдать нужное качество. Очень похоже на то – ну вот как еще объяснить, что после отличных регулярок такая талантливая команда проигрывает «Коламбусу» и «Монреалю»? Как объяснить, что Марнер и Мэттьюс будто бы опадали в плей-офф?

«Торонто» в плей-офф будто бы душил внутренний голос: «Нет, мы пока не готовы, мы не достойны». Этот внутренний голос входил в резонанс с внешним – мало кто вокруг верил в команду. Ее болельщики, конечно, приходили на трибуны и поддерживали игроков, но все же подсознательно ждали провала. Это было видно в соцсетях и комментариях – и даже сейчас эта болезнь никуда не делась.

Но в первом домашнем матче КС-2022 эти голоса притихли и зазвучали новые. Успешная регулярка и рекордные 60 голов Мэттьюса будто бы вылечили Торонто (я про город) от этого нездорового скепсиса. У игроков и болельщиков действительно очень много оснований для железобетонной веры в себя. Эта команда умеет забивать. Она умеет защищаться. Она умеет забивать в большинстве. Ее вратарь умеет играть в воротах – может быть не лучше всех на планете, но умеет.

«У этой команды есть слабые места, но в НХЛ слабые места есть у всех – и никто в этой лиге не может считать себя фаворитом, выходя на лед Scotiabank арены», – вот об этом сегодня пели болельщики «Торонто». Они врубили суперуровень поддержки с первых секунд и будто бы провели свою команду к счету 5:0. Это был вдохновенный матч, в котором команда и стадион были заодно – я бы даже сказал, что этот матч выиграл стадион, настолько монолитным был сегодня хоккей «Торонто».

Все, ТМЛ возьмут Кубок Стэнли? Ну куда там: стадион не может взять все матчи.

Даже в этой серии «Торонто» (я про команду) понадобится что-нибудь еще.

Фото: REUTERS/John E. Sokolowski-USA TODAY Sports