Похоже, ЦСКА исчерпал ресурсы для борьбы в финале. «Магнитка» весь матч сидела в своей зоне, но не дала создать и пары моментов

Все-таки плохо без тренера.

Ключевых моментов в четвертой игре было несколько, но самый-самый случился в конце второго периода и продлился чуть ли не шесть минут. Это был отрезок, когда ЦСКА удалось закрыть пятерку «Магнитки» в ее зоне и провести смену. А потом еще одну. А потом еще. А потом – ну вы поняли.

ЦСКА получил возможность полтора раза прокрутить весь свой состав через этот отрезок контроля в чужой зоне (кстати, сколько в итоге звеньев сменилось, я не отметил – помогайте в комментариях), но не забил и, как ни стыдно это признавать, не был даже близок.

Концовка второго периода обнажила две интересные истины про этот финал.

Первую я отмечал еще после первого московского матча, но сегодня она стала еще выпуклее: «Магнитка» чрезвычайно хорошо готова не то что конкретно к этому финалу, а вообще ко всем возможным хоккейным ситуациям. По действиям запертой в зоне пятерки было видно, что игроки понимают – да, тяжело, но это, блин, финал. Это ЦСКА. Тут по-любому будут отрезки, когда будет тяжело. Хоть как играй – все равно случатся смены, когда в твоей зоне будет происходить ад. Можно, конечно, упасть на колени и плакать – а можно постараться сохранить структуру даже с бетонными ногами, не разваливаться и вставать перед бросающим.

И у «Магнитки» это прекрасно получилось.

Вторая истина – посмотрите на атаку ЦСКА. Даже не на эти бессовестные нули в заброшенных второй матч подряд (привет Сергею Федорову, который говорил про традиции армейского атакующего стиля), а на то, как команда распоряжалась территориальным преимуществом, которое имела. Ну окей, закрыли пятерку соперника, сменились – а что дальше? Дальше было пять минут бестолковой беготни по периметру. Дальше было видно, что в составе ЦСКА нет пятерки, которая готова взять шайбу и растаскивать соперника передачами и перемещениями по чужой зоне.

Бойцов, готовых срезать из-за ворот на пятак – миллион. Бойцов, готовых бегать в контратаки – два миллиона. Творческого звена – ни одного. Поэтому тренеры ЦСКА прогнали весь состав и не получили ничего.

В этом смысле Кубок Гагарина получается удивительным соревнованием, в котором команды выясняют не кто лучше, а кто хуже. Вы помните, как у СКА не работала атака в серии с ЦСКА? А я и тогда говорил – вы не думайте, что у москвичей намного лучше. Они были красавцами на фоне тщательно разобранной собственным тренерским штабом питерской команды. Ну и как красавцами – там-то тоже было не очень много шайб.

Теперь ЦСКА встретил нормального соперника, у которого похожие возможности и на скамейке рабочий генератор смыслов. И все – атаки ЦСКА не стало. 0 шайб за два домашних матча. Катастрофа? Еще какая.

После третьей игры Сергей Федоров говорил, что теперь в ЦСКА поняли, что за соперник против них играет в финале. Осталось понять, в какую игру вы играете.

ЦСКА едет на пятый матч в Магнитогорск и огромным достижением для него будет даже не победа. Чудом будет хотя бы один забитый гол – их болельщики не видели уже два игровых часа.

Кубок Гагарина

Финал

Счет в серии – 1-3

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев