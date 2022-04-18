«Магнитка» начала финал с провала в атаке. Проигрывала полматча, но даже перебросать ЦСКА не смогла

Нужен новый уровень.

У Магнитогорска есть куча историй, которыми болельщики могут успокаивать себя ближайшие сутки.

Ну, например: шесть лет назад гораздо более яркая «Магнитка» играла в финале против ЦСКА (правда, заметно более крепкого) и получила в первой игре 1:5, а потом дожала до седьмого матча и там из-за пазухи достала неубиваемый козырь: дубль Тимкина.

Несколько недель назад эта же «Магнитка» начала серию против «Авангарда» с двух домашних поражений – и где теперь этот «Авангард»?

Все справедливо: первый матч серии действительно весит не так много, как третий.

Но есть же и разумные вопросы. А разве «Металлург»-2022 сопоставим в огнеупорности с «Металлургом»-2016? А разве у ЦСКА есть такие кадровые проблемы, какие были у «Авангарда»? Работает ли сравнение в этом смысле?

Я думаю, что не очень, но об этом расскажут следующие матчи серии. Пока отмечаем факты: ЦСКА сегодня было очень комфортно, несмотря на то, что армейцы играли против более организованного соперника, чем был у них в финале Запада. Супер-сценарий для Федорова написался будто бы сам собой: Слепышев включил Андронова в атаку, Григоренко грандиозно вспомнил молодость на чужом пятаке – и 2:0, и все, больше никакой интриги.

Умеренные скорости, беготня туда-сюда, минимум мощного позиционного нападения (причем больше в исполнении ЦСКА, который выудил вторую шайбу как раз из атаки во втором периоде, по ходу которой поменялся состав нападения) и, такое ощущение, минимум проблем.

Во втором раунде у «Металлурга» отлично получалось играть в концовках без вратаря, но сегодня и это не прошло: Слепышев с Плотниковым легко вылетели на пустые ворота, и Сергей ткнул в упор.

Слишком, слишком все это легко.

И смысл нужного «Магнитке» преображения не только в том, чтобы непременно побольше и поярче атаковать (хотя это нужно в первую очередь – забей пять, и этот ЦСКА поедет отдыхать), а в том, чтобы ЦСКА стало во всем немного труднее. Труднее на чужом пятаке (сегодня было легко), труднее на своем (сегодня было легко – за исключением одного момента). Труднее в средней зоне – ну, вы поняли схему.

Классическая «Магнитка» Воробьева эти трудности создавать умела, даже этот состав выдал удивительный седьмой матч против «Авангарда»; и вопрос к дальнейшей серии максимально простой: ну как, можем повторить?

Кубок Гагарина

Финал

Счет в серии – 0-1

Фото: РИА Новости/Александр Овчаров; metallurg.ru