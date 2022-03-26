«Спартак» не хуже СКА структурно. Но за последние 4 игры он не создал почти ничего в атаке

Хорошая команда вылетает.

2022 год получается турбулентным у нас всех, и хоккейный «Спартак» не исключение. Москвичи прошли первый раунд без единого матча. Вообще в этом году они провели всего 8 (!) игр. Они взяли первый матч у СКА в Санкт-Петербурге 6:1, проиграли все следующие и уступили серию, но по голам выиграли ее 10:9.

Ы-ы-ы-ы-ы.

С другой стороны – серия против СКА закончилась для «Спартака» закономерно. Он хорош, и мы это отмечали, но в первой игре он забил 6 голов практически без моментов. Голы москвичей в тот вечер брались, как шаровые молнии, будто бы ниоткуда, из влажного питерского воздуха. После того матча я написал:

«У «Спартака» очевидный перевес в немного необъяснимой реализации. «Бросок – рикошет – вынимай – все в шоке» – вот таких сегодня было две или три еще до голов в пустые ворота. И, конечно же, эти шайбы считаются, но в следующем матче их вполне может не быть, а сегодня на общем впечатлении они безусловно сказались».

И действительно: таких шайб у «Спартака» больше не было. А других он так и не изобрел.

Москвичи честно отпахали, было понятно, на что они рассчитывают, у них получилось навязать этому СКА – довольно среднему СКА – плотный хоккей, в котором и у Санкт-Петербурга не было какой-то россыпи моментов; но армейцы свои шансы забить создавали, а «Спартак» – нет.

На протяжении почти всей площадки между этими командами – очень богатой и обычной в смысле ресурсов – вообще нет разницы. Но на последней 1/4 и даже 1/5 – вот прямо в районе чужого пятака – разница огромна. И она не в фактическом присутствии – присутствие на чужом пятаке в хоккее здорово измеряется xG, и тут «Спартак» по серии не уступил.

Эта разница в мысли, умении и качестве завершения. Один матч СКА провалил, в остальных был в завершении чуть точнее. Этого «чуть» должно было не хватить, но в созидании и завершении «Спартак» оказался очень плох. И «Спартак» проиграл.

И тут еще раз отмечу: конечно же, сказалась разница в возможностях. Я понимаю, что многих этот аргумент раздражает, но слушайте, то, что кого-то раздражает аргумент, не делает этот аргумент неправильным. Фактам без разницы, что вы думаете.

Если б КХЛ была лигой равных возможностей, сегодняшний результат был бы другим. А так – в финале Запада играют СКА и ЦСКА. Я уже даже не буду считать, какой раз подряд; и КХЛ все делает для того, чтобы две наши армии на этой стадии всегда встречались друг с другом.

И с этой точки зрения к «Спартаку» – никаких вопросов.

Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press, Alexander Kulebyakin/Global Look Press