«Авангард» тащит вперед идеальная защита. Похоже, Хартли понял, что работает в наших условиях

Пять периодов без пропущенных – и 3-0 в серии.

Ныряю в Instat, чтобы проверить, сколько ожидаемых голов «Ак Барс» сгенерил во втором матче серии. Тогда казанцы вышли при «-2» на целый период и, по ощущениям, не создали ничего. Цифры это подтверджают: по xG «Авангард» победил 4.1 на 2.9 – ну то есть команда, которая вела весь третий период и играла на удержание, создала опасности больше, чем соперник. Который играл дома. Который проигрывал в счете. И который проигрывал в серии.

Я еще с первой игры отметил интересные казанские решения в области второй спецбригады большинства – там Кагарлицкий двигается по всему периметру и постоянно со всеми меняется местами; но написать об этом нет повода: Казань в этом большинстве ничего не забивает.

Если есть идеи, как это назвать, если не «проблемы в атаке», пишите в комментариях.

На самом деле, у «Авангарда» с атакой не намного лучше. Разницу во втором матче сделали голы из меньшинства – это безусловный героизм, но не скажешь ведь, что на них и рассчитывали.

Сегодня за 54 минуты ноль шайб и не то чтобы прямо россыпь моментов. Зато «Авангард» снова идеально отзащищался.

Для меня это выглядит так: Боб Хартли как один из мощнейших тренеров лиги (мощнейший? Ну вот кто может с ним посоревноваться? Я пока не очень понимаю) видит, что происходит. Команды по сути после отпуска. Заново начинают сезон. Условия очень эксклюзивные и на качестве атаки они сказываются первым делом – мы все помним какой была Россия на Олимпиаде.

Поэтому в атаке Хартли, как, впрочем, уже четвертый сезон, рассчитывает на скорость и прямоту – гол Грицюка отличная иллюстрация; и при этом понимает: много голов так не соберешь. Нужно играть на ноль.

Как?

У «Авангарда» сегодня 34 блокированных броска. У «Ак Барса» – 19 минут в атаке (против 8 у Омска). Я помню какие-то нервные моменты на пятаке Грубеца, но не помню супермоментов. И я очень хорошо помню те самые заблокированные броски.

«Авангард» достиг какого-то дзена в умении постоянно держать игрока на линии броска – и «Ак Барс» эти броски не особо прячет. Казани определенно не хватает изобретательности, неожиданных ходов, хотя бы 35-летнего Зарипова (а к нему лучше бы 33-летнего Мозякина), нападающим «Ак Барса» немного не хватает чисто игрового тонуса, но грандиозная системность защиты Хартли и изящно простой план с шайбой выжигает все живое.

Омск спокоен, потому что верит в свой план – игрокам очень тяжело, но когда они видят, что установки работают, принимать на себя эти шайбы становится проще.

Казань нервничает, потому что ее план не работает. Классика. У Казани 0 шайб за пять последних периодов. А нужно было 5-6.

Самое интересное, что в следующей игре расстановка будет та же самая: «Авангарду» нужно отзащищаться, «Ак Барсу» нужно наступать; как думаете, у кого тут больше шансов?

С другой стороны, Казань по старой традиции может сыграть осторожно – и тогда нас и в этой серии ждет веселуха, от которой захочется ползти на стены.

Счет в серии – 3-0

Фото: hawk.ru; РИА Новости/Максим Богодвид