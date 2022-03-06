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Овертайм ЦСКА и «Локомотива» – неловкий момент в истории КХЛ. Команды ждали чужой ошибки и впустую тратили время зрителей

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Тотальная деградация.

Хотел оставить эту жемчужину для телеграма, но, похоже, она достойна и широкого проката. На канал, впрочем, подпишитесь

В 2010-м наша тренерская мысль находилась на отметке «3:7 от Канады», и игравшие в финале Кубка Гагарина «Ак Барс» и ХК МВД демонстрировали этот уровень в полный рост. Тогда самой передовой и результативной системой считался глубочайший откат, а всем прочим подходам тренеры предпочитали осторожность, и в финале соответствующие настройки естественно были на максимуме.

Зрителям показывали тяжелый, кряжистый хоккей. Хоккей тягучий как подмерзшая в холодильнике сгущенка. В рамках этого хоккея вполне нормальной была ситуация, когда Илья Никулин в поиске варианта для начала атаки долго стоял за своими воротами, потом делал неспешный вираж и снова прятался за воротами.

Вот такими тогда были представления о динамике – и совсем неудивительно, что Кори Перри с налета смял эту банку сгущенки и выкинул с Олимпиады. 

Прошло 12 лет непрерывного взрывного развития. Третий матч серии ЦСКА – «Локомотив».

Впрочем, разница правда есть: в 2010-м команды заиграли так с самого старта, а в 2022-м – только в овертайме. 

Да нет, были всплески. «Локо» бодро начал первый овертайм и Шалунов мог сразу забивать в пустые, но в целом темп был сразу изматывающий. Было очевидно, что они идут на рекорд по длительности, на четыре овертайма, на финальную сирену посреди ночи – и это все действительно случилось.

Мой любимый момент любого плей-офф – это когда команды добираются до стадии, на которой уже не принципиально, кто победил. Когда обе настолько хороши, что разницу между ними может определить только фото-финиш или какая-то случайность, ошибка. Формат с бесконечными овертаймами нужен именно для этого: чтобы судьбу равного, крутого противостояния решила какая-то незначительная мелочь. В таких случаях проигравших не бывает и проигравшего всегда жалко.

Вчера обе команды не заслужили победы. Неторопливый, вязкий и вообще не интересный хоккей, без инициативы, без героев, без скорости. Я понимаю, как его можно объяснить – ЦСКА выжидал, «Локомотив» боялся поражения. Но мне надоели эти объяснения. Мы недавно видели 6 матчей на Олимпиаде, один страшнее другого, где нам пытались объяснить: главное – результат, счет на табло, терпение и государственная важность. Теперь почти то же самое в исполнении примерно тех же людей – в Кубке Гагарина.

Ну мы же видим, чем заканчивается этот хоккей. Вылет из четверти от Канады на ЧМ-2021, равная игра с датчанами, поражение от финнов в финале Олимпиады – и вот эта тягомотина под одной из самых привлекательных вывесок первого раунда.

Все, мы, россияне, просто неспособны играть круто? Неспособны давать скорость и зрелище? Неспособны делать хоккей захватывающим и интересным? Нам реально важен не процесс, а результат? Две отличные команды КХЛ неспособны выйти и выдать бойню, которая приводила бы в восторг?

И это команды, которые по идее должны были соскучиться по хоккею за полуторамесячную паузу. Представьте, как осторожно ЦСКА будет играть на стадии финала конференции.

В этой серии мы обречены много говорить о тренерах, и я думаю, что часть ответа на вопрос «почему так?» как раз в том, что с профессией тренера происходит на протяжении всего существования КХЛ и что с ней случилось сейчас.

Вот посмотрите, был ХК ЦСКА прошлого плей-офф. Может быть несовершенная, но по-своему интересная команда. Со связкой Окулов-Шалунов. С организацией. С особым подходом ко вторым периодам – их, кстати, и никитинский «Локомотив» проводит очень-очень сильно, хоть и в другом стиле. Эта команда уверенно дошла до финала, но там проиграла – не менее слабой команде.

Финал Кубка Гагарина – это стадия, до которой ты не доберешься с проблемами. Финал кубка – это момент, который говорит тебе: все в порядке. Но – можно лучше.

Но тренера Никитина уволили несмотря на то, что игра и стиль были. Поставили Сергея Федорова – и вот о чем думать его штабу? Об игре? О связках в нападении? О креативе? О голах?

Естественно нет. Ему же дали четкий сигнал – все это вообще не важно. Вообще без разницы как и во что будет играть команда и будет ли там хоть какое-то качество. Никто не оценивает качество хоккея. Нужен даже не результат – нужна цацка, то есть кубок.

Тренер в России работает не с хоккеистами и не с командой. Он работает с боссами клуба, уговаривая тех, что он хороший. Тренер в России – ну окей, по крайней мере, в ЦСКА – это поставщик результата для своих знакомых олигархов, которые сделали его тренером. Разбираются ли они в хоккее? Могут ли они увлечься игрой и быть абсолютно счастливыми после проигранного матча, просто радуясь героизму игроков и темпу, качеству хоккея, который показала команда? 

Вчера ночью мы видели ответ на этот вопрос. Людям, которые оплачивают наш хоккей, сам хоккей вообще не нужен – поэтому он все хуже и хуже, и хуже.

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Фото: cska-hockey.ru

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