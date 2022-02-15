Рамос обожает современное искусство, особенно – Бэнкси. Даже набил на ноге его работу

Увлекся благодаря жене.

Серхио Рамос – разносторонняя личность. Защитник «ПСЖ» разводит лошадей, обожает фламенко и играет на гитаре. Еще он большой ценитель искусства. Испанец уже давно коллекционирует работы современных художников, а теперь сам начал рисовать.

На днях Рамос в инстаграме показал три своих работы. Он нарисовал эти картины в свободное время в Париже, которого из-за травм оказалось очень много, за все время после перехода Серхио вышел на поле всего в 5 матчах. Картины посвящены семье – жене Пилар Рубио и сыновьям Алехандро, Марко, Серхио и Максимо Адриано.

Рамос давно рисует, но работы показал только сейчас. Серхио увлекся искусством благодаря жене, которая водила его по музеям. Теперь футболист считает, что живопись обогащает его как личность. И у него даже есть внушительная коллекция.

Рамос предпочитает современное искусство, но уважает и классическое

По соцсетям Рамоса можно догадаться, что он любитель живописи. Испанец выкладывает фото картин, фиксирует визиты в музеи и фоткается с художниками.

Вот он, например, с современным испанским художником из Севильи Луисом Гордильо. Луис начинал как сюрреалист, после чего перешел на поп-арт и фотографию.

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А здесь приглашает на выставку художника Мануэля Морено в Мадриде, которого он ценит и за которым давно следит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

Рамос нечасто предметно рассуждает об искусстве. Но иногда такое случается

• В августе 2019-го защитник обсудил хобби с испанским Esquire.

– Искусство помогло мне учиться. Это неизведанный для меня мир, и я многое получил от него благодаря Пилар. Первые визиты в музеи – ее инициатива.

Я люблю учиться, создавать коллекции и придавать им индивидуальный характер. Для меня искусство – это не вложение денег и не способ украсить дом.

Это инвестиция в себя, которая обогатила меня как личность. Это чудесно – путешествовать, посещать музеи и знакомиться с художниками», – рассуждал футболист.

– Каково это – окружить себя Бэнкси, скульптурой Жауме Пленса или картиной Каца?

– Другие люди тратят деньги на вечеринки, обеды или поездки. Я тоже так делал, но сейчас мне нравится наслаждаться музеями, произведениями искусства, изящными картинами прошлых веков.

Мне правда интересно, почему художник нарисовал именно так. И это удивительно, когда современный художник может объяснить тебе это. Полюбоваться этой скульптурой Пленса, картиной Каца, работой Вальдеса или картиной Бэнкси – это большая удача, – ответил Рамос

• 15-летие карьеры футболист отметил в музее Тиссена-Борнемисы (государственной картинной галерее в Мадриде, входит в «Золотой треугольник искусств» испанской столицы вместе с Прадо и Центром искусств королевы Софии).

В одной из серий документалки Amazon Рамос с братом Рене приехал в музей, чтобы осмотреть помещения для празднования, а параллельно обошел несколько залов галереи (в музее Тиссена-Борнемисы есть даже работы русских авангардистов).

«Не считаю себя знатоком искусства. Мне очень нравится современное искусство, – сказал тогда Рамос. – Но классический стиль мне тоже симпатичен. Это возможность повысить уровень образования, узнать что-то новое об истории».

Искусство и татуировки: отсылки к Бэнкси и Дали

Рамос даже на теле зафиксировал любовь к искусству. На левом бедре он набил любимые произведения: граффити легенды стрит-арта Бэнкси, где протестующий в маске бросает не «коктейль Молотова», а букет цветов.

В коллекции Серхио, кстати, есть картина Бэнкси «Клубничный пончик». Она обошлась ему в 50 000 евро.

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На той же ноге изображен слон с картины Сальвадора Дали «Слоны».

У Рамоса мощная коллекция (эксперт говорит, что она сбалансированная, но не без ошибок). А еще есть реплика «Тайной вечери», где Серхио в роли Иисуса

Коллекцию Рамоса тяжело оценить в полном объеме, потому что он показывает не все работы.

Одна из главных газет Испании El País писала, что Серхио точно не просто коллекционер с чековой книжкой. Он интересуется тем, что покупает, и обращается за советами к топовым специалистам. Его часто можно увидеть на крупных художественных ярмарках.

Серхио посещает престижные художественные галереи Мадрида (а теперь, видимо, и Парижа) и любит, чтобы его сопровождали лучшие гиды. Как писала El País со ссылкой на окружение Рамоса, футболист часто сомневается в своих знаниях и рассуждает на глубокие темы.

Издание LOC провело небольшое расследование. Оказывается, в коллекции Рамоса есть картины валенсийского художника Маноло Вальдеса (цены – от 30 000 до 300 000 евро), картина Хуана Хеновеса в жанре экспрессионистского реализма, две работы Алекса Каца, продолжателя фигуративных традиций поп-арта, и скульптура Жауме Пленсы (цены – от 200 до 500 тысяч евро).

Вот работа американского художника Фила Фроста, которую Рамос купил за 40 тысяч евро.

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А это картина «Слепые ведут слепых» испанца Мануэля Леона Морено. Они дружат, а Серхио купил у него семь работ.

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Здесь «Джоконда» в стиле неокубизма от испанского художника Белина. Они с Рамосом тоже дружат. Серхио купил четыре работы.

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Эксперт в области живописи Агустин Сабартес в 2019 году сказал, что коллекция у Рамоса очень хорошая: у футболиста очень хороший нюх как у инвестора в искусство. Но, по словам Сабартеса, коллекция хоть в целом и сбалансированная, но есть и ошибки.

«Большинство художников в его коллекции актуальны, особенно Вальдес, Кац, Пленса и Бэнкси. Это очень хорошая инвестиция. По остальному есть вопросы. Например, Хеновес сейчас ценится не так высоко», – говорил Сабартес.

Кстати, в мадридском доме в гостиной Рамоса висит реплика росписи Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», на которой на месте Иисуса Христа изображен сам Рамос! Серхио обнимает жена Пилар Рубио, а рядом в роли апостола, похоже, сидит Лукас Васкес.