Безумные костюмы «Милана», стильные «ПСЖ» и «Юве»: Off-White, Dior и Loro Piana выкатили новые коллекции для топ-клубов

В начале года три модных партнера топ-клубов представили новые коллекции.

Давайте смотреть.

«Милан» и Off-White

Эти ребята удивили больше всех. «Милан» и Off-White объявили о начале сотрудничества только в октябре 2022-го и сразу предупредили, что стоит «ожидать неожиданное».

Знаменитый бренд уличной одежды быстро дебютировал с броской университетской куртки. А теперь все рассмотрели дизайн новых костюмов, который оказался с сюрпризом.

С задней стороны, которую не показывали ранее в промо, оказались номера и вертикальные полосы. Получилась необычная смесь спортивного и делового стилей.

Никаких рубашек и галстуков – под пиджаком оранжевая футболка с длинным рукавом и отверстием для большого пальца, спереди виднеется надпись Off.

На рукаве пиджака выделяется оранжевая вставка.

Есть вариант и в сером цвете.

«ПСЖ» и Dior

Из Милана перемещаемся в еще одну модную столицу – Париж. Креативный директор Dior Ким Джонс разработал полный гардероб игроков «ПСЖ» в рамках новой коллекции.

Месси, Рамос и Мбаппе в максимально классическом стиле.

«ПСЖ» и Dior стали партнерами в 2021-м, заключив контракт на два года, так что скоро его действие закончится, и пока о новом соглашении не сообщалось. Кстати, Килиан амбассадор Dior даже без привязки к клубу. Он подписал контракт с модным домом в конце того же 2021-го.

«Ювентус» и Loro Piana

Вслед за «ПСЖ» официальную обновку показали и в Турине. Здесь обошлись без рубашек, отдав предпочтение футболкам-поло. Костюмы адаптированы специально к требованиям игроков.

Это еще одно партнерство, начавшееся летом 2021-го, а в прошлом году стороны продлили сотрудничество как минимум на сезон. «Оба бренда, основанные в Пьемонте, считаются мировыми лидерами в своих областях», – объясняли выбор поставщика в туринском клубе.