Стилистические разногласия
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Безумные костюмы «Милана», стильные «ПСЖ» и «Юве»: Off-White, Dior и Loro Piana выкатили новые коллекции для топ-клубов

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Ювентус Ювентус
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лионель Месси Лионель Месси
Серхио Рамос Серхио Рамос
Футбол Футбол

В начале года три модных партнера топ-клубов представили новые коллекции.

Давайте смотреть.

«Милан» и Off-White

Эти ребята удивили больше всех. «Милан» и Off-White объявили о начале сотрудничества только в октябре 2022-го и сразу предупредили, что стоит «ожидать неожиданное».

Знаменитый бренд уличной одежды быстро дебютировал с броской университетской куртки. А теперь все рассмотрели дизайн новых костюмов, который оказался с сюрпризом.

С задней стороны, которую не показывали ранее в промо, оказались номера и вертикальные полосы. Получилась необычная смесь спортивного и делового стилей.

Никаких рубашек и галстуков – под пиджаком оранжевая футболка с длинным рукавом и отверстием для большого пальца, спереди виднеется надпись Off.

На рукаве пиджака выделяется оранжевая вставка.

Есть вариант и в сером цвете.

 
Off-White родом из Милана, бренд сделал репутацию на том, что объединил понятия высокой и уличной моды. В прошлом году компания выпускала провокационные джерси с дырками для клубов НФЛ, так что миланским болельщикам теперь стоит быть готовым к новаторским решениям.

«ПСЖ» и Dior 

Из Милана перемещаемся в еще одну модную столицу – Париж. Креативный директор Dior Ким Джонс разработал полный гардероб игроков «ПСЖ» в рамках новой коллекции.

Месси, Рамос и Мбаппе в максимально классическом стиле.

«ПСЖ» и Dior стали партнерами в 2021-м, заключив контракт на два года, так что скоро его действие закончится, и пока о новом соглашении не сообщалось. Кстати, Килиан амбассадор Dior даже без привязки к клубу. Он подписал контракт с модным домом в конце того же 2021-го.

«Ювентус» и Loro Piana

Вслед за «ПСЖ» официальную обновку показали и в Турине. Здесь обошлись без рубашек, отдав предпочтение футболкам-поло. Костюмы адаптированы специально к требованиям игроков.

Это еще одно партнерство, начавшееся летом 2021-го, а в прошлом году стороны продлили сотрудничество как минимум на сезон. «Оба бренда, основанные в Пьемонте, считаются мировыми лидерами в своих областях», – объясняли выбор поставщика в туринском клубе.

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16 комментариев

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Добрый Ретроград
У ПСЖ всё по классике!
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Davlord
У Loro Piana не футболки-поло, а рубашки-поло. У футболок рукава короткие, а у них манжеты очевидно видны
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4 shizzle ma nizzle
ПСЖ прям топ
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Кирилл Боровой
Ответ Захар Кривостоев
Off White - это какая-то убогая пародия на дизайн одежды. Зато китайские подделки на приподъездной гопоте выглядят не хуже оригинала.
А мне универская куртка понравилась. Жаль я уже лет так 6 как не студент...
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Fogell McLovin
Комплект Off- White - это дизайнерское искусство, постарались, тути отсылка к футболистам, миланские цвета и при этом придерживаются официального стиля, просто топ, видно, что делали не для галочки, как это делают все.
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Anton Kortenko
Вон Белый очень круты. номера на пиджаках. в такому додуматься сложно, а они сделали. очень оригинально. особенно на фоне свадебных костюмов ПСЖ
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Илья Савчук
Ответ Balt39
Не говори)))) Жду уже когда скомбинируют водолазный костюм с смокингом и выйдут в брюках и ластах)))
Подай заявку в отдел маркетинга к ним, возьмут, не думая
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micka
Ответ Так говорил Батистута
Ну Месси не очень статный и красивый. Мы любим его не за это. Как и его жена :)
Да я без негатива)
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Emin Zeynali
Только у Off-White что-то оригинальное. Пиджаки зачётные. Из-за того что двубортные, ещё вставки на рукавах - будто бушлаты. Только вместо оранжевого могли бы добавить красный, или даже бордовый. У остальных классика, любой портной сошьёт. Впрочем, это дело вкуса.
+8
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+4
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Так говорил Батистута
Ответ micka
Рамос выглядит как модель, а Месси во что не наряди...
Ну Месси не очень статный и красивый. Мы любим его не за это. Как и его жена :)
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+1
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micka
Рамос выглядит как модель, а Месси во что не наряди...
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0
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Павел Бельков
Ответ Захар Кривостоев
Off White - это какая-то убогая пародия на дизайн одежды. Зато китайские подделки на приподъездной гопоте выглядят не хуже оригинала.
"Большевичка" Наше всё....
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Захар Кривостоев
Ответ Balt39
Не говори)))) Жду уже когда скомбинируют водолазный костюм с смокингом и выйдут в брюках и ластах)))
Ласты на руках аки крылья при этом - миланская неделя мод, пристегните ремни…
+5
-3
+2
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Balt39
Ответ Захар Кривостоев
Off White - это какая-то убогая пародия на дизайн одежды. Зато китайские подделки на приподъездной гопоте выглядят не хуже оригинала.
Не говори)))) Жду уже когда скомбинируют водолазный костюм с смокингом и выйдут в брюках и ластах)))
+13
-5
+8
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Захар Кривостоев
Off White - это какая-то убогая пародия на дизайн одежды. Зато китайские подделки на приподъездной гопоте выглядят не хуже оригинала.
+37
-6
+31
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Anton 2
Юве лучше бы в футбол играл
+3
-4
-1
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