«ПСЖ» и Dior, «Рома» и Fendi, «Атлетико» и Philipp Plein. Кто одевает топ-клубы вне поля?

Новый виток растущего слияния футбола и моды – объединение больших брендов из разных миров, но представляющих один город. Этим летом римский дом моды Fendi запартнерился с «Ромой», а теперь к сотрудничеству близки миланский Off-White и «Милан». В прошлом году этот принцип сработал в союзах «ПСЖ» с Dior, «Ювентуса» с Loro Piana и «Интера» с Moncler.

Но, конечно, есть партнерства и без общего происхождения. Рассказываем, какие модные бренды одевают топ-клубы в дорогу на матчи и на мероприятия вне стадионов.

«Милан» и Off-White

В последние два сезона клуб одевала неаполитанская фирма Harmont & Blaine, но теперь «Милан» готов на эксперименты посмелее – итальянские медиа уверяют, что в октябре на это место придет бренд уличной одежды Off-White.

Недавно слухи подогрел защитник «Милана» Фикайо Томори, который залил в сторис фото кроссовок Off-White, отметив одноклубников Сандро Тонали и Давиде Калабрию. Потенциальное партнерство имеет смысл: Off-White родом из Милана, владеет там крупнейшим бутиком и серьезно влияет на молодежную культуру города.

Бренд 10 лет назад основал Вирджил Абло, который сделал из стритвира новый люкс (объединил понятия высокой и уличной моды). Спорт – важная часть его наследия: Off-White выпускал знаменитую футбольную коллекцию с Nike и стал неотъемлемой частью гардероба многих спортсменов. Из недавнего – провокационные джерси с дырками для клубов НФЛ.

«У спорта и моды есть связь. Эти миры стремятся объединить культуры, разрушать барьеры и прославлять силу человеческого духа», – говорил дизайнер.

«Милан» уже делал шаги для использования модного потенциала города, когда в 2020-м выпустил капсульную коллекцию со стритвир-маркой Paper Planes. «Это партнерство с динамичным брендом, который находится на стыке моды и культуры, еще один важный шаг на нашем пути к новому позиционированию «Милана», – говорил тогда директор по доходам клуба Каспер Стилсвиг.

И вот теперь «Милан» в шаге от того, чтобы доверить всю официальную одежду Off-White.

«Рома» и Fendi

В июне два больших римских бренда объявили о партнерстве, которое рассчитано как минимум на два сезона. Интересно, что «Рома» и Fendi родились примерно в одно время: компания появилась в 1925 году – на два года раньше клуба.

С 2015-го штаб-квартира Fendi занимает здание Дворца итальянской цивилизации – это главный архитектурный символ итальянского фашизма. Бенито Муссолини задумал дворец как центр всемирной выставки 1942 года, но сейчас «Рома» устраивает здесь презентации. Например, королевский прием Пауло Дибалы.

Одежду для «Ромы» разработала художественный руководитель модного дома Сильвия Вентурини Фенди. Основа – темно-синяя, но нашлось место и желто-красным цветам «Ромы». Сообщается, что все материалы произведены в Италии.

«Атлетико» и Philipp Plein

Ненадолго покинем Италию, но не уйдем от ее влияния. Известный дизайнер-провокатор Филипп Пляйн до сотрудничества с «Атлетико» накапливал футбольный опыт как раз в Риме.

Еще в 2012 году он подписал 4-летнее соглашение с «Ромой»: «Я люблю Италию, люблю футбол. Одевая игроков этого клуба, я очень проникся командным духом. Старался уделить внимание деталям: каждая вещь – футболка, мокасины, дорожная сумка – носит имя игрока».

В 2018-м Philipp Plein на три сезона стал модным партнером «Монако». «Всегда чувствовал себя здесь как дома и горжусь этим сотрудничеством», – комментировал сделку немецкий модельер.

И вот весной 2020-го Philipp Plein как минимум на 4 года стал официальным модным партнером «Атлетико». Мадридцев не смутила неоднозначная репутация Пляйна в мире моды, о которой мы рассказывали здесь и здесь. Главное, что бренд очень любят игроки. «Наш типичный клиент-мужчина – профессиональный футболист. Мы бренд рок-звезды, – говорил модельер. – Большинство не может позволить себе кожаную куртку за 4000 фунтов. Мы не для всех кошельков».

Впрочем, в «Атлетико» Пляйн обходится без провокаций: стильные деловые костюмы, шерстяные пальто – все по классике.

«Реал» и Zegna

Это пока самая свежая сделка. О подписании контракта Zegna с футбольным и баскетбольным «Реалом» стало известно в конце августа, а официальное представление запланировано на 30 сентября. Пока же у нас есть ролик, в котором подчеркивается, что «Реал» (основан в 1902-м) и Zegna (1910) имеют более чем столетнюю историю.

Zegna – еще один итальянский бренд, один из самых популярных в мире производителей мужской одежды и тканей. Компанию в 18 лет основал Эрменеджильдо Дзенья.

Сейчас Zegna управляет уже третье поколение семьи. Год назад умер почетный президент и второй сын основателя – Анджело. Но все ключевые должности по-прежнему за Дзенья: генеральный директор – Эрменеджильдо Дзенья (сын Анджело), президент – Паоло Дзенья, управляющий директор – Джилдо Дзенья, президент фонда Дзенья – Анна Дзенья.

При этом в конце прошлого года Zegna стала публичной компанией с оценкой в 3,1 млрд долларов, первой из итальянских модных брендов выйдя на нью-йоркскую биржу. Бренд часто становится первопроходцем: еще в 1991-м Zegna первой из люксовых брендов зашла на рынок Китая, а затем одна из первых – в Индию. Испания – тоже хорошо знакомый для компании рынок: Zegna еще в 70-х открыла там несколько фабрик. Сейчас Ermenegildo Zegna Group лидер в сегменте роскошной мужской одежды. У компании больше 500 розничных магазинов по всему миру.

«Ювентус» и Loro Piana

«Юве» тоже мог сотрудничать с Zegna, так как компания родом из пьемонтского городка Триверо (расположен в 80 км от Турина). Однако Триверо не просто так называют важным центром шерстяной промышленности Италии – Loro Piana, крупнейший производитель премиальных изделий из кашемира и сверхтонкой шерсти, тоже ведет историю из этого городка. Семья Лоро Пиана начала торговать здесь шерстью еще в начале XIX века, но сама компания появилась в 1924 году.

С «Ювентусом» Loro Piana запартнерилась в августе 2021-го, а этим летом стороны продлили сотрудничество как минимум еще на сезон. «Оба бренда, основанные в Пьемонте, считаются мировыми лидерами в своих областях», – объясняли выбор поставщика в туринском клубе.

«Барселона» и Thom Browne

В последние сезоны каталонцев вне поля одевал нью-йоркский бренд Thom Browne. Здесь тоже есть связь с Zegna – в 2018 году итальянцы приобрели 85% молодой американской компании. Том Браун сохранил 15% своей компании и остался ее главным креативным директором.

Получается, что Zegna теперь так или иначе одевает «Реал» и «Барселону». Правда, каталонцы с 2018 года хоть и выпускали коллекции с Thom Browne, но совместных планов на этот сезон пока не озвучивали. Возможно, «Барса» еще сменит поставщика.

«Интер» и Moncler

В Милане всем клубам хватит по большому модному бренду – в декабре 2021-го «Интер» объявил о начале трехлетнего сотрудничества с люксовым домом моды Moncler.

Лучше всего выгоды обеих сторон от соглашения описал сам клуб: «Этот союз прекрасно воплощает в себе миссию Moncler по выходу за рамки роскоши и моды, исследуя новые места и создавая жизненно важную связь между двумя знаковыми брендами, которые называют Милан своим домом. В то же время это сотрудничество представляет собой новый шаг для «Интера» в его глобальном путешествии по расширению за пределы футбольного поля в мир моды и стиля жизни».

Проще говоря, сотрудничество обоюдовыгодное: «Интер» стремится стать одним из самых стильных клубов мира, а Moncler (как и любой другой крупный бренд) хочет полностью интегрироваться в образ жизни клиента и воспользоваться глобальным охватом клуба-партнера. «Интер» тут может предложить не только выгодное расположение в столице моды, но и большую китайскую фан-базу и бизнес-возможности в этой стране (клуб принадлежит крупным инвесторам из Китая).

На старте Moncler выпустил вместе с «Интером» две отдельные капсулы – для игроков и топ-менеджеров. В коллекцию вошли жилет, свитер, шарф, шапка и, конечно, фирменный пуховик.

Кстати, культовый среди фанатов бренд Stone Island принадлежит именно Moncler. Так что в теории компания может порадовать болельщиков «Интера» еще одним приятным коллабом.

«Манчестер Сити» и Dsquared2

Перемещаемся в Англию, но снова не забываем про Италию. «Смешивание итальянских и английских традиций пошива с современными штрихами», – так «Ман Сити» описывает сотрудничество с модным домом класса люкс, базирующимся в Милане.

Клуб и компания вместе с 2016 года.

«Манчестер Юнайтед» и Paul Smith

А вот «МЮ» предпочитает британскую классику – с брендом сэра Пола Смита, одного из самых успешных английских модельеров, клуб сотрудничает уже 14 лет.

Все довольны.

«Арсенал» и 424

Лондонский клуб одним из первых запартнерился с брендом уличной одежды – еще в 2019-м. На это было две причины – любовь основателя лос-анджелеской компании Гильермо Андраде к «Арсеналу» и его дружба с Эктором Бельерином.

Испанец настолько любит моду, что поучаствовал даже в фотосессии женского «Арсенала». 424 – первый бренд в истории лондонского клуба, который создал костюмы и для женской команды.

«ПСЖ» и Dior

После перехода Лео Месси «ПСЖ» привлек десяток новых спонсоров, среди которых оказался и Dior. «Мы точно увидели рост в областях, где могли достичь соглашений на сумму от 3 до 5 млн евро. Теперь те же контракты оцениваются от 5 до 8 млн евро», – говорил о влиянии трансфера Месси на повышение спонсорского интереса коммерческий директор клуба Марк Армстронг.

Год назад «ПСЖ» представил Месси как раз в костюме Dior – и тогда пост с объявлением о переходе собрал около 9 млн лайков. Вероятно, это повлияло на решение модного дома впервые начать сотрудничество с футбольным клубом – о сделке объявили уже через месяц после трансфера. В «ПСЖ» тогда подчеркнули, что компания разделяет страсть клуба к Парижу.

Креативный директор Dior Men Ким Джонс вместе с командой дизайнеров разработал полный гардероб для игроков: классические костюмы, кашемировые пальто и кожаные туфли с серебряным тиснением в виде номера игрока, а также повседневные комплекты с рубашкой поло, украшенной логотипом клуба, легкой курткой Harrington и трикотажным свитером.

Аксессуары коллекции включают в себя сумку из телячьей кожи, кашемировый шарф, двусторонний ремень и жаккардовый галстук с логотипом «ПСЖ». По замыслу дизайнеров эти предметы должны стать не просто спортивным мерчем, а транслировать философию парижан как клуба-бренда и гармонично влиться в гардероб современного мужчины.

В декабре Dior пошел в футбол еще активнее, сделав своим амбассадоом Килиана Мбаппе. Молодой француз пошел по пути Зидана, который в свое время также получил контракт от Dior. Новое сотрудничество оправдано хотя бы потому, что у Мбаппе в инстаграме на 10 миллионов подписчков больше, чем у «ПСЖ» и на 30 миллионов больше, чем у самого модного бренда.

Можно отметить, что в футбол активнее пошел весь конгломерат LVMH, куда входят 60 брендов роскоши, в том числе вышеупомянутые Dior, Loro Piana и Fendi. Владелец модной империи Бернар Арно (самый богатый европеец, владеет третьим состоянием в мире) в 2020-м и вовсе чуть не купил «Милан», но, похоже, тогда помешала пандемия. Однако Париж, Милан и другие футбольные столицы остались важными центрами для модной индустрии, а влияние топ-клубов на мировую (в первую очередь, азиатскую) аудиторию делает их привлекательными для большого бизнеса.

«Бавария» и Hugo Boss

Еще год назад Hugo Boss одевал «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Тоттенхэм» и «Баварию», но теперь, похоже, с классическим немецким брендом остались только мюнхенцы. Последний контракт с «Тоттенхэмом» завершался в 2022-м, но информации о продлении соглашения пока не поступало (на официальном сайте клуба Hugo Boss среди партнеров не указан).

С «Баварией» Hugo Boss работает с 2017 года – и есть подозрение, что сотрудничество продлится еще долго. Мюнхенцы славятся длительными и стабильными отношениями с партнерами, особенно если речь идет о немецких флагманах: adidas одевает «Баварию» с 1974 года (действующий контракт рассчитан до 2030-го), а титульный спонсор Deutsche Telekom на футболке команды уже 20 лет.

Фото: Twitter/OfficialASRoma, juventusfcen; soccerbible.com; inter.it; arsenal.com; dior.com