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У тренера «Айнтрахта» есть счастливые штаны: одна пара уже в музее, вторая – ждет финала ЛЕ

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Первые брюки порвал об газон «Камп Ноу».

«Рейнджерс» на пути в финал Лиги Европы уже выбили два топ-клуба Бундеслиги – «Дортмунд» и «Лейпциг». Следующим на очереди может стать «Айнтрахт», но у тренера немцев Оливера Гласнера есть план, который в числе прочего включает и одно маленькое суеверие.

Речь идет о синих штанах (да-да!), с которыми он прошел весь плей-офф. «Бетис», «Барселона», «Вест Хэм» – все они были пройдены, когда на Гласнере были те самые брюки. И финал не станет исключением – перед вылетом в Севилью тренера не смутил даже тот факт, что цвет брюк совпадает с формой «Рейнджерс».

«Я даже не знаю, в каких цветах играли команды в прошлых матчах, – говорит Гласнер. – А если серьезно, то я знаю только то, что мои счастливые синие штаны нужно почистить. Я должен забрать их скоро [из химчистки ]. Надеюсь, заминок не будет».

Самый громкий успех «Айнтрахта» в этой Лиге Европы – проход «Барсы». И тогда у Гласнера тоже случились приключения с брюками. На радостях он нырнул на газон «Камп Ноу»:

Не обошлось без последствий. «Штаны порвались, но это не имеет значения», – сказал тогда тренер. Однако брюки со следами от травы никуда не пропали – теперь они размещены в клубном музее!

Гласнер же перед полуфиналом приобрел такую же новую пару – и копия сработала не менее эффективно. «Они вызвали у меня хорошее чувство, это небольшой ритуал», – признается тренер.

В случае если штаны вновь окажутся счастливыми – Гласнер подарит «Айнтрахту» первый еврокубок с 1980 года. Он также станет первым австрийским тренером с 1983-го, который взял евротрофей. Тогда Эрнст Хаппель привел «Гамбург» к победе в Кубке европейских чемпионов.

К решающему матчу «Айнтрахт» решил использовать все суеверия. Несмотря на статус хозяина поля, немцы выбрали не основной черный комплект, а третий – белый. Это позволит «Рейнджерс» сыграть в традиционных для себя синих цветах. Представитель правления «Айнтрахта» Аксель Хеллман объяснил решение так: «В этом сезоне мы зажигали в Европе в белой форме. Нас называли La Bestia Blanca (с испанского – «Белые звери»). Так что мы просто обязаны играть в белом».

Помимо выездных побед в ЛЕ, белая форма важна для «Айнтрахта» еще по одной причине. Именно в ней команда обыграла «Баварию» (3:1) в финале памятного для клуба Кубка Германии-2017/18.

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Фото: globallookpress.com/Paul Chesterton, Guido Kirchner

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