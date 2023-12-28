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Новогодний мерч РПЛ: шар с Яшиным, спартаковский свитер «Мы играем в честный футбол»

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От редакции: продолжаем подборку новогодних товаров от доброго друга Sports.ru Аси Шалимовой. Обязательно подписывайтесь на ее телеграм-канал про спортивный маркетинг.

Предыдущие выпуски: 2022-й2021-й2020-й2019-й2018-й2017-й.

Возможно, вы уже видели новогодний мерч европейских топ-клубов. Теперь оценим идеи для подарков в РПЛ и КХЛ.

«Краснодар» уже традиционно раздает стиль. Свитер, огромный адвент-календарь, более скромный подарок в коробке, зато какой там леденец!

«Динамо» тоже подготовило подарочную коробку, но содержимое засекречено. Зато много иной красоты: шарфы, термокружка и шар с Яшиным.

«Спартак» тоже подготовил подарки к Новому году – праздничный свитер со словами «Мы играем в честный футбол», елочные игрушки в виде спартаковской формы и даже ледянку для покатушек.

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У «Локо» много казуальных новинок, плюс несколько новогодних коробок.

У ЦСКА милая игрушка в комплекте с подарочным боксом, колпак Санты и носок для подарков.

Из новинок у «Зенита» – шоколадный календарь, новогодние фан-шапки, ватрушки.

Ватрушка (тюбинг) «Зенит» (120 см)

 

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Новогодний мерч-2024: пиксельный олень «Барсы», щелкунчик «Милана» и столько классных жилетов!

6 комментариев
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Задача: Сделать новогодний мерч.
Спартак: МЫ ИГРАЕМ В ЧЕСТНЫЙ ФУТБОЛ!!!1!11!!
+12
-1
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А что, есть расследование по нечестному футболу?🤔
+2
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Винтажная игрушка от ЦСКА — улёт! Буду считать, что это… РОЛАН ГУСЕВ
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Однажды Спартак отказался от дешевого пафоса и сразу же растворился.
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Ответ дикийоскар
Винтажная игрушка от ЦСКА — улёт! Буду считать, что это… РОЛАН ГУСЕВ
тоже понравилась. Показалось, что это собирательный образ из комбо Гусев-Шемберас-Дзагоев- Карвальо
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