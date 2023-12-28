Новогодний мерч РПЛ: шар с Яшиным, спартаковский свитер «Мы играем в честный футбол»

От редакции: продолжаем подборку новогодних товаров от доброго друга Sports.ru Аси Шалимовой. Обязательно подписывайтесь на ее телеграм-канал про спортивный маркетинг.

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Возможно, вы уже видели новогодний мерч европейских топ-клубов. Теперь оценим идеи для подарков в РПЛ и КХЛ.

«Краснодар» уже традиционно раздает стиль. Свитер, огромный адвент-календарь, более скромный подарок в коробке, зато какой там леденец!

«Динамо» тоже подготовило подарочную коробку, но содержимое засекречено. Зато много иной красоты: шарфы, термокружка и шар с Яшиным.

«Спартак» тоже подготовил подарки к Новому году – праздничный свитер со словами «Мы играем в честный футбол», елочные игрушки в виде спартаковской формы и даже ледянку для покатушек.

У «Локо» много казуальных новинок, плюс несколько новогодних коробок.

У ЦСКА милая игрушка в комплекте с подарочным боксом, колпак Санты и носок для подарков.

Из новинок у «Зенита» – шоколадный календарь, новогодние фан-шапки, ватрушки.