Новогодний мерч РПЛ: шар с Яшиным, спартаковский свитер «Мы играем в честный футбол»
От редакции: продолжаем подборку новогодних товаров от доброго друга Sports.ru Аси Шалимовой. Обязательно подписывайтесь на ее телеграм-канал про спортивный маркетинг.
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Возможно, вы уже видели новогодний мерч европейских топ-клубов. Теперь оценим идеи для подарков в РПЛ и КХЛ.
«Краснодар» уже традиционно раздает стиль. Свитер, огромный адвент-календарь, более скромный подарок в коробке, зато какой там леденец!
«Динамо» тоже подготовило подарочную коробку, но содержимое засекречено. Зато много иной красоты: шарфы, термокружка и шар с Яшиным.
«Спартак» тоже подготовил подарки к Новому году – праздничный свитер со словами «Мы играем в честный футбол», елочные игрушки в виде спартаковской формы и даже ледянку для покатушек.
У «Локо» много казуальных новинок, плюс несколько новогодних коробок.
У ЦСКА милая игрушка в комплекте с подарочным боксом, колпак Санты и носок для подарков.
Из новинок у «Зенита» – шоколадный календарь, новогодние фан-шапки, ватрушки.
Спартак: МЫ ИГРАЕМ В ЧЕСТНЫЙ ФУТБОЛ!!!1!11!!