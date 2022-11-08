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Сын против отца, кроссовер Мэйкона и акуна матата. Итоги января в Единой лиге

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МБА МБА
Дэрил Мэйкон
Алексей Швед Алексей Швед
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором восхищаются российским баскетболом. Плюс – за позитив.

- Рекорд месяца: 20 побед подряд от ЦСКА 

Вообще, на момент написания этого текста уже 23, но 20 — число символичное, рекорд лиги за все время ее существования. Конечно, такое и на главное событие месяца легко потянет: в конце концов, кто перед началом сезона мог предвидеть такую доминацию? Новый тренер — раз, прерванная гегемония в прошлом сезоне — два, не самая впечатляющая трансферная кампания — три, УЭЙР И ШВЕД В СТАРТЕ ААААА ВЫ ЧЕГО НЕСЕТЕ ИМ ЖЕ ПО 150 НАЛИВАТЬ БУДУТ ААААА 

И вот 23:0 со старта сезона. С учетом расписания ближайших матчей (нестабильные молодые «Локо» и «Нижний» и переживающий некоторый кризис идентичности «Зенит»), эти 23:0 легким движением руки могут превратиться и в элегантные 26:0, а там дальше как карта ляжет. 

Я не особо люблю сверхзатяжные победные серии; возможно, спортсмены тоже не особо их любят. Такие серии слишком часто становятся выморочными, слишком часто они начинают довлеть над командой, слишком часто команда перестает играть в свою игру, а начинает играть на продление серии. В стратегическом плане это обычно заканчивается не очень хорошо: вроде все нормально и даже радужно, менять ничего не нужно, а если все-таки вдруг оказывается нужно — а все, упущен момент, поздняк метаться. 

Есть, конечно, исключения, когда команда едет по всем катком просто потому, что она сильнее всех конкурентов. ЦСКА пока что выглядит именно таким исключением. Может, дело в том, что в игре армейцев чувствуется какой-то колоссальный запас прочности, для чего не требуются никакие залетные кеннеты фариды. Может, повеял воздух свободы после золотой клетки имени Итудиса. Придавать огромное значение этим 23:0, пожалуй, тоже не следует: в конце концов, у ЦСКА с УНИКСом запросто могли бы быть сейчас по 22:1, и это бы тоже выглядело справедливо. Но факт есть факт: обе свои дуэли с главным конкурентом ЦСКА выиграл, и с учетом довольно невнятных эволюций «Зенита» это уже выглядит серьезной заявкой. 

Что ж, гегемон возвращается?    

- Дуэль месяца: «Локомотив-Кубань» — «Зенит» 

У «Локо» с «Зенитом» в этом сезоне какая-то своя сложная и интересная история взаимоотношений. Началось все еще в ноябре, когда «Локо» выдал поразительную в своем безобразии третью четверть, проиграв ее с разницей «-25». Когда я смотрел этот матч, грешен, надеялся, что все-таки увижу, как профессиональная команда набирает одно очко за четверть. Но в последнюю пару минут кубанцы все-таки напряглись и набрали пять. Однако зря я зевал и молился, чтобы это избиение быстрее кончилось, — «Локо» устроил какую-то дикую погоню, отыграл 21 очко и хоть и не выиграл в итоге, но изрядно попортил «Зениту» нервы. 

Два месяца спустя «Зенит» вновь встречался с «Локо», и хотя к тому времени 2022 год сменился еще более многообещающим 2023, картина особо не изменилась — питерцы опять уверенно вели, и опять отрыв был крупным (16 очков). В этот раз я уже не зевал, предчувствуя, что у «Локо» найдутся контраргументы, и точно — 16 очков они отыграли с той же легкостью, как и 21 в ноябре. Особенно свирепствовал первый тринидадец (!!!) в лиге с витиеватым именем ДеВон Акун-Перселл; примерно с третьей попытки запомнить его имя я сдался и до конца матча называл свингмена кубанцев «Акуна-Матата». В этот раз «Локо» тоже не выиграл, но подобрался еще ближе — на расстояние одного (неточного) трехочкового броска. 

Такие карусели не предвещали «Зениту» ничего хорошего: если ты несколько раз за сезон упускаешь преимущество в 15-20 очков, добром это не кончится.  К третьему матчу «Зенит» – «Локо» я уже запасся попкорном, гадая, сколько очков форы на этот раз дадут противнику кубанцы, чтобы окончательно закрепить историю красивого преодоления. Оказалось, что нисколько, и вообще железнодорожники, видимо, решили, что все это довольно ненадежная стратегия. Поэтому «Локо» повел с самого начала и лидировал на протяжении всего матча. На последних секундах при равном счете мяч достался Джейлену Барфорду, и у меня немедленно полезли вьетнамские флэшбэки по мотивам концовки второго матча, когда Барфорд бросал тяжелую и слабо мотивированную трешку на победу. Но в этот раз Барфорд тоже решил изменить тактику, дождался дабл-тима и отпасовал свободному Владиславу Емченко. Емченко мячом распорядился как надо и показал тем самым — оказывается, чтобы победить «Зенит», совершенно необязательно лететь по ходу матча «-20». 

Что же до «Зенита», то, как я уже и говорил, такое упорное разбазаривание добытого преимущества до добра не доводит. Если играешь с огнем, велик риск когда-нибудь доиграться. Именно это с «Зенитом» и произошло, а как — рассмотрим чуть ниже. 

- Камбэк месяца: МБА – «Зенит» (76:75 ОТ) 

«Зенит» и МБА многое связывает. Во-первых и в главных, это, конечно, Василий Карасев — нынешний главный тренер МБА, который был в «Зените», даже когда никакого «Зенита» на карте Единой лиги еще не было, а был «Триумф». «Зениту» как таковому Карасев отдал четыре вполне плодотворных года, а теперь вот поднимает новый коллектив. Есть пересечения и по игрокам — допустим, Евгений Валиев в «Зените» играл тоже еще с «триумфальных» времен. Наконец, прямо сейчас в «Зените» присутствует сын Василия Карасева Сергей. С учетом того, что МБА себя позиционирует как чисто российский клуб (в смысле состава), вполне возможно, что когда-нибудь и Сергей Карасев будет там играть — может, даже опять под руководством отца. Но пока Сергей играет за «Зенит», и в игре против МБА недостатка мотивации он явно не испытывал: набрал 24 очка, с большим запасом стал лучшим бомбардиром матча, а в одном из эпизодов даже ощутимо толкнул плечом отца, традиционно бегающего по бровке. 

Стоит ли говорить, что все это «Зениту» никак не помогло. 

Да-да, снова разгромное преимущество, снова пропущенный ответный рывок, который перерастает в настоящий камбэк. В этот раз он получился совсем скандальным, потому что в матчах с «Локо» питерцы худо-бедно, но дожимали соперника. 

В этот раз не получилось, и мы вновь приходим к главной аксиоме современного баскетбола, которая гласит: «Никакой отрыв не может считаться решающим, если у соперника могут полететь трешки». 

У МБА полетело, да так, что москвичи выдали рывок 19:2. Если я скажу, что Хави Паскуаль взирал на это с олимпийским спокойствием, то очень погрешу против истины. Однако сделать ничего не получалось — МБА довели встречу до овертайма, а там уже дожали. Вообще, странно, наверное, говорить об ограниченности ресурсов «Зенита» в матче против МБА (в которой вообще нет легионеров, на секундочку), но именно в этот раз действительно чувствовалось, что вот конкретно сейчас, в этой ситуации, Паскуалю некем трансформировать игру, некем погасить рывок. В «Зените» это поняли довольно быстро и уже организовали для Паскуаля подкрепление. Если про Адриэна Моэрмана пока можно сказать лишь то, что Эртелю теперь будет с кем похрустеть французской булкой, то другой новичок, американец Ройс Хэмм, уже сверкнул довольно ярко. Но об этом мы, скорее всего, поговорим в итогах февраля — думается, повод будет. 

- Игрок месяца: Алексей Швед (ЦСКА) 

Алексею Шведу в декабре стукнуло 34 года, и этот факт навевает изрядную грусть, когда ты вспоминаешь симпатичную молодую «Миннесоту» Рика Адельмана с молодыми-перспективными Грегом Стимсмой и Микаэлем Желабалем, все эти смешные подборки типа «Десять шведов в НБА», а потом понимаешь, что с тех пор десять лет прошло. Алексея эти годы не миновали, но в хорошем смысле. 

Наверное, еще никогда в своей долгой уже карьере Швед не играл настолько эффективно. 

Речь даже не о статистических показателях — конечно, они сильно выросли по сравнению с прошлым сезоном, когда Швед искал свою роль в схематическом баскетболе Итудиса, но в целом по карьере (в тех же «Химках») Швед выдавал цифры покруче и даже сильно круче. Правда, в пересчете на большее количество минут — сейчас ротация ЦСКА позволяет не гонять его по три четверти без передыха, но все-таки. 

Дело не в этом. Дело в том, что Швед наконец… повзрослел? Ну, во всяком случае, в игровом смысле. 

В «Химках» Алексей мог выдать статистику гомерических масштабов, но что мы зачастую видели за этой статистикой? 15 секунд стучания мячом, дальше Швед лезет обострять, путается в собственном дриблинге, бросает сложную дуру через руки или в лучшем случае скидывает в угол на своего игрока, крайне удивленного этим обстоятельством. Конечно, совсем из игры Шведа это, наверное, никогда не исчезнет — такова участь выдающихся импровизаторов, но с каждым месяцем крепнет уверенность, что Алексей наконец нашел баланс между импровизационным баскетболом и баскетболом правильным. 

Мы видим в исполнении Шведа долгожданную вариативность — не в смысле каскада финтов и трех вариантов лэй-апа, а в смысле умения приспособиться к текущим обстоятельствам. Не идут свои броски? Пожалуйста, вот вам чисто слоуновские пик-н-роллы с Милутиновым. Милутинов потерялся в быстром баскетболе? Швед разгоняет транзишн-нападение с маленькими. Лайнап со Шведом и Каспером Уэйром в одной пятерке казался какой-то стритбольной катастрофой? 23 победы вынимайте. 

Отчасти это взросление Шведа слегка напоминает историю «Белого Шоколада» Джейсона Уильямса, который был самой суперзвездной не-звездой в НБА, а потом слегка поскучнел, опростился, перестал пасовать локтями, зато взял титул, выходя в старте команды-чемпиона. Но есть и принципиальная разница: Уильямс отказался от своих амбиций и необоснованных суперзвездных замашек, окончательно превратившись в ролевика, а вот Швед, кажется, приобрел некое новое качество. Что ж, осталось посмотреть, как все это будет выглядеть в плей-офф.  

- Бросок месяца: Дэрил Мэйкон 

Вообще, победных бросков в этом месяце было достаточно. Было попадание Джастина Роберсона в овертайме. Был бросок Тимофея Якушина в матче МБА — «Зенит». Даже по соседству с матчем в Казани, буквально за день до него, мы уже увидели впечатляющий гейм-виннер (и разобрали его чуть выше). Но при всем уважении к показанной Емченко и Барфордом баскетбольной красоте, приз в этой номинации получает главный джокер УНИКСа, маг и любимец Рабиндраната Тагора по имени Дэрил Мэйкон. 

Тут сыграл свою роль и, так сказать, бэкграунд этого броска. 

Во-первых, он увенчал собой личный снайперский рекорд, к которому Мэйкон довольно долго шел. Ну, то есть, понятно было, что рано или поздно такой яркий бомбардир свою тридцатку выбьет, но вот как-то оно все не залетало и не залетало. 

Во-вторых, именно в этом матче и именно в концовке Мэйкону нужно было тащить кровь из носу. Перед матчем заболел Велимир Перасович, игрой УНИКСа впервые руководил совершенно неопытный Артур Бигеев, а дуэль с человеком калибра Зорана Лукича — наверное, не совсем то, с чего хочет начать молодой тренер. Вдобавок ко всем бедам, не играл и Джален Рейнольдс — главная после Мэйкона ударная сила команды. 

В-третьих, важно и то, как именно был реализован этот бросок. На протяжении всего матча игра у УНИКСа, прямо скажем, не шла — команда пропустила какие-то несусветные для себя 72 очка за три четверти, в четвертой собралась, включила защиту и догнала (Лукич, смотря на это, выдал весь свой богатейший арсенал мимики и жеста), но это все еще была не победа. 

Защищался в последнем владении против Мэйкона многомудрый бульдог и цербер Евгений Бабурин — один из главных отечественных персональщиков. Незадолго до этого Бабурин, которого еще и периодически прорывает в нападении, уже практически стал героем матча — вывел «Нижний» вперед за минуту до конца, и нужно было только додержать эту победную разницу. Тем более, особых дивидендов УНИКС из этой последней минуты не извлек, и на то, чтобы придумать какие-то спасительные шаги, у казанцев оставалось в районе пятнадцати секунд. 

Мэйкону этого хватило с большим запасом: постучал мячом, поубивал время, затем раскачал Бабурина таким кроссовером, от какого сам едва не сел на шпагат, бросил и забил. 

Здесь замечательно все: и дриблинг, и бросок, и особенно реакция Бабурина, который все-таки практически успел восстановить равновесие и помешать броску, и главное — жест Мэйкона после попадания: дескать, ну как, стоит это своих денег? 

Определенно стоит.

Фото: vtb-league.com

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