48 комментариев

Игра: вспомните всех финалистов ЛЧ из постсоветских стран?
В этом списке добавился 14-й футболист!
Назовите за четыре минуты всех игроков из стран бывшего СССР, которые добирались до финала Лиги чемпионов (важно: футболисты из списка необязательно попадали в заявку на главный матч).
И да: в этом сезоне список пополнился! Угадаете всех?
Зато числились в составе.
На Евровидении вроде выступал как ответственный за голосование
с подсказками по клубам совсем легко
И да - СССР, СССР, СССР, СССР, СССР)))))))
Но тогда ещё удивительней, что прибалтов назвали