48 комментариев

В этом списке добавился 14-й футболист!

Назовите за четыре минуты всех игроков из стран бывшего СССР, которые добирались до финала Лиги чемпионов (важно: футболисты из списка необязательно попадали в заявку на главный матч).

И да: в этом сезоне список пополнился! Угадаете всех?