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Игра: вспомните всех финалистов ЛЧ из постсоветских стран?

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В этом списке добавился 14-й футболист!

Назовите за четыре минуты всех игроков из стран бывшего СССР, которые добирались до финала Лиги чемпионов (важно: футболисты из списка необязательно попадали в заявку на главный матч).

И да: в этом сезоне список пополнился! Угадаете всех?

48 комментариев

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Бродяга-симпатяга
Кто вспомнил про Клавана? Вы настоящий эрудит)
+11
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+11
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Don_Krebs
Прибалтов не угадал, хотя фамилия Янкаускаса знакомая.
+8
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+8
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Н.Ф.
Ответ Godare88
Мхитарян еще не сыграл так то
Да тут в списке многие не играли.
Зато числились в составе.
+7
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ohu
Вроде Лунин числился в реале, когда они лч 21/22 брали?
+7
0
+7
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Сергей Анохин
Ответ Nissan 0123
9/11 Каладзе и Бут - мимо
Интересный случай - прибалтов назвали, а автора гола в ЛЧ и одно из легендарных лиц легендарного Милана не назвали
+7
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+7
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idemidov
Ответ Игорь Васильев
Янкаускас в ЦСКА и Торпедо играл, Поом долго в АПЛ играл
Янкаускаса в ЦСКА прекрасно помню. Вот то что он с Порту выходил в финал ЛЧ — не знал.
+6
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+6
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idemidov
Ответ ohu
Вроде Лунин числился в реале, когда они лч 21/22 брали?
Так он тут есть
+6
-1
+5
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idemidov
Ответ ko_sm_onavt
Назвал всех оч легко, но с Клаваном был взрыв мозга просто на пару минут)) Ну и неизвестно ещё как бы с Добриком было без подсказки....
Не понял, зачем Добровольского сразу высвечивают. Так неинтересно.
+5
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Shuller18
Эстонский вратарь Март Поом в Арсенале?
+5
-1
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Ярик01
Ответ Бродяга-симпатяга
Кто вспомнил про Клавана? Вы настоящий эрудит)
Недавно новость про него была, где и вспоминали.
На Евровидении вроде выступал как ответственный за голосование
+4
0
+4
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[ADO]
Ответ CONST_VAN_G
Может вы уже перестанете носится со свои СССР?
Писать грамотно научись сперва!
+9
-6
+3
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idemidov
Ответ Иван Грозный
Черышева не назвал. А где Демченко? Он же с Аяксом брал ЛЧ!
Демченко появился в Аяксе после победы в ЛЧ, и выходил в Суперкубке УЕФА того же года.
+3
0
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Kazbek Ilyassovskiy
12/14. янкаускас и поом - не знал о таких.
+3
0
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Godare88
Мхитарян еще не сыграл так то
+2
0
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Pb-SE
Ответ Shuller18
Эстонский вратарь Март Поом в Арсенале?
Года за 3 до этого был ещё латышский защитник Степанов. Вроде его купили по ошибке, примерно как Кокорина в Фиорентину.
+3
-1
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Антон Лушников
Ответ idemidov
Так он тут есть
Судя по комментам, их было 11 сначала)
+2
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equipe
11/11
с подсказками по клубам совсем легко
+2
0
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Nissan 0123
Ответ Сергей Анохин
Интересный случай - прибалтов назвали, а автора гола в ЛЧ и одно из легендарных лиц легендарного Милана не назвали
я не смотрел футбол в нулевые в силу того, что родился только в 2007, поэтому плохо разбираюсь в конкретных персоналиях некоторых команд
+2
0
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Александр Белов
Ответ Бродяга-симпатяга
Кто вспомнил про Клавана? Вы настоящий эрудит)
Вспомнил Клавана, но забыл Тимощука)))
+2
0
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Balt39
Ответ CONST_VAN_G
Может вы уже перестанете носится со свои СССР?
И, что может теперь и историю не знать?! Даже если она для кого-то и ужасна....
И да - СССР, СССР, СССР, СССР, СССР)))))))
+5
-4
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Сергей Анохин
Ответ Nissan 0123
я не смотрел футбол в нулевые в силу того, что родился только в 2007, поэтому плохо разбираюсь в конкретных персоналиях некоторых команд
Я в 2005)
Но тогда ещё удивительней, что прибалтов назвали
+1
0
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Bugy
Март Поом)) чувак посидел в арсенале, 0 игр - финалист лч)
+1
0
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CONST_VAN_G
Может вы уже перестанете носится со свои СССР?
+20
-19
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Игорь Васильев
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
12/14. янкаускас и поом - не знал о таких.
Янкаускас в ЦСКА и Торпедо играл, Поом долго в АПЛ играл
+1
0
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Pb-SE
Ответ Godare88
Мхитарян еще не сыграл так то
Поом вообще ни разу в ЛЧ за Арсенал не играл. Тут тест про тех, кто присутствует в заявке клуба на ЛЧ.
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