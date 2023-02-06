13 комментариев

Наберете 100 баллов?

Проверяем ваши глубинные знания об РПЛ. Начинаем с первого сезона 2002 года и финишируем на последнем, который завершился. 20 вопросов, где нужно напрячь память, отсекать лишние варианты и ловить озарение.

Проходите и пишите свои баллы в комментариях!

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев