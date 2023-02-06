13 комментариев

ЕГЭ по РПЛ. Один сезон – один непростой вопрос
Наберете 100 баллов?
Проверяем ваши глубинные знания об РПЛ. Начинаем с первого сезона 2002 года и финишируем на последнем, который завершился. 20 вопросов, где нужно напрячь память, отсекать лишние варианты и ловить озарение.
Проходите и пишите свои баллы в комментариях!
Если тест не прогрузился, переходите по ссылке.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Вы набрали 35 баллов из 100!
Вандерле́й Ферна́ндес Си́лва (порт. Vanderlei Fernandes Silva; род. 14 июля 1975 года, Сан-Бернарду-ду-Кампу, штат Сан-Паулу, Бразилия), более известный как Дерле́й — бразильский футболист, нападающий.
Вы набрали 30 баллов из 100!