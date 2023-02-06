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ЕГЭ по РПЛ. Один сезон – один непростой вопрос

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Наберете 100 баллов?

Проверяем ваши глубинные знания об РПЛ. Начинаем с первого сезона 2002 года и финишируем на последнем, который завершился. 20 вопросов, где нужно напрячь память, отсекать лишние варианты и ловить озарение.

Проходите и пишите свои баллы в комментариях!

Если тест не прогрузился, переходите по ссылке.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

13 комментариев

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Павел Ларичев
7 из 20
Вы набрали 35 баллов из 100!
0
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0
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Мандалай
90 баллов из 100 (18 из 20). Не угадал, что Спартак лидировал 28 из 30 и что Дриусси - бомбардир.
0
0
0
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Ruscello
Ответ Pasha Giggz
С вопросом про Динамо есть ошибка. Дерлей - натурализованный бразилец, получивший португальское гражданство. Следовательно бразилец один был на поле. Вандерле́й Ферна́ндес Си́лва (порт. Vanderlei Fernandes Silva; род. 14 июля 1975 года, Сан-Бернарду-ду-Кампу, штат Сан-Паулу, Бразилия), более известный как Дерле́й — бразильский футболист, нападающий.
Почему то тоже был уверен, что он бразильцем был.
0
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0
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Pasha Giggz
С вопросом про Динамо есть ошибка. Дерлей - натурализованный бразилец, получивший португальское гражданство. Следовательно бразилец один был на поле.

Вандерле́й Ферна́ндес Си́лва (порт. Vanderlei Fernandes Silva; род. 14 июля 1975 года, Сан-Бернарду-ду-Кампу, штат Сан-Паулу, Бразилия), более известный как Дерле́й — бразильский футболист, нападающий.
+2
0
+2
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SpartMoscow1988
6 из 20
Вы набрали 30 баллов из 100!
0
0
0
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Алексей Гусев
70/100
0
-1
-1
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Максим Викторович
17 из 20.
+1
0
+1
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Rundatgame
Ответ idemidov
Я знаю. А смысл считать историю ЧР до РПЛ и историю ЧР с РПЛ отдельно? С таким же успехом можно разделить историю на РФПЛ и РПЛ отдельно.
Не думаю, что у автора был какой-то принципиальный смысл по разделению ЧР до РПЛ и с РПЛ. Просто тест по истории именно РПЛ, которая начинается с 2002. Как существуют посты по АПЛ, куда не включаются чемпионаты до 1992 года.
+5
-1
+4
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idemidov
Ответ Rundatgame
Так история ЧР и считается с 1992, с 2002 считается история РПЛ, о чём и указано в заголовке.
Я знаю. А смысл считать историю ЧР до РПЛ и историю ЧР с РПЛ отдельно? С таким же успехом можно разделить историю на РФПЛ и РПЛ отдельно.
+7
0
+7
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Beckit
70 из 100, неплохо, но не фонтан.
0
0
0
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Rundatgame
Ответ idemidov
Когда-нибудь мы научимся отсчитывать историю чемпионатов России 1992 года, а не с 2002, но это уже совсем другая история.
Так история ЧР и считается с 1992, с 2002 считается история РПЛ, о чём и указано в заголовке.
+5
-2
+3
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idemidov
Когда-нибудь мы научимся отсчитывать историю чемпионатов России 1992 года, а не с 2002, но это уже совсем другая история.
+15
-4
+11
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Кирилл Голивец
80/100
+2
0
+2
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