Что это за люди?

В Википедии у многих футболистов указаны необычные прозвища – вы наверняка замечали.

Часто там что-то нелепое, о чем никто никогда не слышал. Тем веселее! Угадаем, кто есть кто?

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/David Klein