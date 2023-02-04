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Угадайте футболиста по странному прозвищу из Википедии! Кто «пони», а кто – «французишка»?

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Что это за люди?

В Википедии у многих футболистов указаны необычные прозвища – вы наверняка замечали.

Часто там что-то нелепое, о чем никто никогда не слышал. Тем веселее! Угадаем, кто есть кто?

Если тест не загружается, переходите по ссылке.

Тест о легионерах РПЛ 2010-х. Халк, Думбия и Боккетти все еще играют?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/David Klein

22 комментария

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dimonivanov
Атомным муравьем называли Руя Барруша, Шаляпин русского футбола - Бобров, Блоха - Клаудио Лопес.
0
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Shuller18
15/20, что-то на слуху
+1
0
+1
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Диванный Критик Давид
20/20 как я это сделал…
+1
0
+1
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petro42z
Пони)
0
0
0
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Витамин Витаминов
Ответ АзерЧай
Комментарий удален
Скотина-Эдмундо, тоже известное прозвище.))))
0
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karlsson27
"Блоха" в первую очередь называли Клаудио Лопеса
+5
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Александр Калашников
14/20.
0
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дикийоскар
В каком смысле странному? Странному для тех, кто этих прозвищ никогда не слышал? Хотя, чему я удивляюсь. Откуда автор знать, кто такой Шаляпин, к примеру
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Алексей Гусев
Ответ MaeL
Ну, я тоже про Джовинко сначала подумал, когда увидел "муравья")
но как болельщик Юве скажу, "Божественного хвостика" не хватает в тесте...
+1
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nickbald
11 из 20
Вы – мегасупер Марио
0
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#nikon
12/20
...мегасупер Марио
Неплохо, если учесть, что в нескольких случаях я не знал, о ком идёт речь.
+2
0
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Алекс Мелкумян
Хахах, за гифку лайк)
0
0
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MaeL
Ответ Алексей Гусев
15/20 страно что в контексте Муравья атомного не вспомнили)))
Ну, я тоже про Джовинко сначала подумал, когда увидел "муравья")
+4
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+4
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Пользователь заблокирован
Комментарий удален
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ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ
10/20
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Vanek1411
15/20. Многие прозвища, кстати, довольно известные и часто упоминаются.
0
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equipe
8 из 20
Вы – перспективный пеликан
0
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SpartMoscow1988
9 из 20
Вы – перспективный пеликан

Вообще то осьминог это Плетикоса
0
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Beckit
14 из 20 , я Марио
+6
0
+6
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Bekhruz B.B
19/20. Святой- думал Буффон
+3
0
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Алексей Гусев
15/20 страно что в контексте Муравья атомного не вспомнили)))
+10
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Zombieset
В чем прикол: большинство верных тупо первые варианты ответа?
0
0
0
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Arsenii Cherkasov
У меня без шуток 3 из 20, хотя я вроде думал, искал логику, но видимо это слишком сложно для меня
+12
0
+12
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