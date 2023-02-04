Угадайте футболиста по странному прозвищу из Википедии! Кто «пони», а кто – «французишка»?
Что это за люди?
В Википедии у многих футболистов указаны необычные прозвища – вы наверняка замечали.
Часто там что-то нелепое, о чем никто никогда не слышал. Тем веселее! Угадаем, кто есть кто?
Если тест не загружается, переходите по ссылке.
Тест о легионерах РПЛ 2010-х. Халк, Думбия и Боккетти все еще играют?
Фото: globallookpress.com/IMAGO/David Klein
Вы – мегасупер Марио
...мегасупер Марио
Неплохо, если учесть, что в нескольких случаях я не знал, о ком идёт речь.
Вы – перспективный пеликан
Вы – перспективный пеликан
Вообще то осьминог это Плетикоса