Спортивные тесты
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Игра для выносливых: вспомните все города с клубами топ-5 лиг

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82 названия!

Непростая географическая игра. Назовите все города, где есть клуб из европейской топ-5: Англия, Испания, Италия, Германия и Франция.

Конечно, в большинстве случаев вам помогут названия команд – но есть и непростые варианты. Удачи!

Если тест не загружается здесь, переходите по ссылке.

 

35 комментариев

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BananaMama
81 из 82. ГЕНИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ну ладно, Альмерию я честно забыл, использовал 3 подсказки.
Но за Уэст-Бриджфорд (а что, у всех остальных стадионы прямо в городах находятся, прямо ни у кого в пригороде нет, да ладно?) и отказ принимать Пальму (как только не изгалялся, Пальма-де-Мальорка уж точно можно было принять), хочется оторвать автору руки.
Третью подсказку (Труа) тоже бы не вспомнил, ок.
Итого "честных" у меня 80/82
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Сергей Анохин
Пока вписал Гельзенкирхен - стоко времени потратил
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Миша Воробьёв
Ответ Bogdashka Pofigist
Давайте будем честны, мы все офигели и не выфигели на моменте, когда писали "Ноттингем"
Не все
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Zombieset
Кто не смотрит бундеслигу, тому сложно будет с Шальке, Хоффенхаймом и Гладбахом
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Тюменец
62 из 82… несколько городов просто выпали из головы. Причем знал эту фишку с Ноттингемом, но поначалу запарился))
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Anton Dunai
71/82, о Ноттингеме не знал, пытался собственно Ноттингем ввести.
Эльче, Специя, Эмполи, Аугсбург, Фрайбург, Анже, Клермон, Лорьян, Реймс, Труа просто забыл.
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Shikamaru Alexeevich
Франция спасибо, что название клубов чисто по названиям городов.
+1
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SpartMoscow1988
РЕЗУЛЬТАТ
35 из 82. Уфф, это непросто. И ваш результат на троечку
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Ruscello
Ответ Fyuted
"RCDE Стэдиум" стадион Эспаньола, находится в Корнелье-эль-Прате.... А юридический адрес с сайта у Ноттингема никакого Вест-Бриджфорда не содержит: Name: Nottingham Forest Football Club Limited Address: The City Ground, Pavilion Road, Nottingham, NG2 5FJ
Да, но есть такой Таун- Вест-Бриджфорд и там стоит стадион City Ground, на котором играет Ноттингем. С другой стороны реки находится стадион Медоу Лейн, на котором играет Нотс Коунти и вот он точно - Ноттингем. Расстояние между стадионами, думаю минут 10 пешком. Поэтому если в тесте не подходит Ноттингем, логично попробовать Вест(Уэст)-Бриджфорд.
P.S. На "RCDE Стэдиум" был, визуально я бы назвал это Барселоной, для теста этого оказалось достаточно.
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Fyuted
Ответ Ruscello
Сити Граунд стадион у ни он находится в Вест-Бриджфорде.
"RCDE Стэдиум" стадион Эспаньола, находится в Корнелье-эль-Прате....

А юридический адрес с сайта у Ноттингема никакого Вест-Бриджфорда не содержит:
Name: Nottingham Forest Football Club Limited
Address: The City Ground, Pavilion Road, Nottingham, NG2 5FJ
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lokofill
Олол
+2
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Ruscello
Ответ Hilperico
Честно говоря, я даже больше обращался к авторам квиза) Они могли бы сделать еще такой же тест про МЛС, где больше половины стадионов будут в пригородах)
В Лионе проходил финал Кубка Кубков-1986 года. Поэтому я писал Лион. Впрочем, возможно вы правы, если это новый их стадион.
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Hilperico
Ответ Ruscello
У Лиона я не знаю где стадион. Как надо -вопрос не ко мне, я просто подобрал, что может быть, если Ноттингем не подходит. И тоже удивился.
Честно говоря, я даже больше обращался к авторам квиза) Они могли бы сделать еще такой же тест про МЛС, где больше половины стадионов будут в пригородах)
+2
0
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Ruscello
Ответ Кирилл Голивец
Ноттингем мощь! Сассуоло, Клермон и еще что-то немецкое забыл просто из-за занятости параллельно. 78. В детстве отмечал ручкой города в географическом атласе, где были известные мне футбольные команды.
А я выписывал себе топ-16 по каждой лиге, если сделать их закрытыми и там приходилось выбирать этот топ-16 вручную по количеству матчей в чемпионатах, по победам и проценту очков, ну и еврокубки приходилось принимать во внимание.
+1
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kazbek.sultanbek
Почему Уэст-Бриджфорд расположен не по алфавиту?
+1
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Кирилл Голивец
Ответ Ruscello
82/82, я не согласен, что у Мальорки не засчитывается Пальма-де-Мальорка, взял подсказку, там написано Пальма-де-Майорка. Оба варианта должны быть засчитаны.
Ноттингем мощь!

Сассуоло, Клермон и еще что-то немецкое забыл просто из-за занятости параллельно. 78. В детстве отмечал ручкой города в географическом атласе, где были известные мне футбольные команды.
+1
0
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Ruscello
Ответ Hilperico
У Лиона стадион находится в городке Десин-Шарпьё. Тоже надо было так сделать?)
У Лиона я не знаю где стадион. Как надо -вопрос не ко мне, я просто подобрал, что может быть, если Ноттингем не подходит. И тоже удивился.
+1
0
+1
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Michael Boldyrev
Вот теперь я знаю из какого города "Ноттс Ка́унти")))
+1
0
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Maroon3
77/82. С Ноттингемом и Мальоркой, конечно, подстава
Еще не вспомнил Вальядолид, Вулаерхэмптон и Эльче
+1
0
+1
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Hilperico
Ответ Ruscello
Сити Граунд стадион у ни он находится в Вест-Бриджфорде.
У Лиона стадион находится в городке Десин-Шарпьё. Тоже надо было так сделать?)
+3
0
+3
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cool leek
Ответ EmAndr_BLR
На Ноттингеме психанул, не понимал чего не добавляется
Как я только не писал название этого города! И по-русски, и на елагинский манер... Массу сдвоенных согласных перепробовал, зная при том, какая именно должна из них быть удвоена. Ничего не помогло! А оказалось, дело было не в бобине...
+8
0
+8
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софочка
У кого не засчитывается "Ноттингем", попробуйте написать правильно, например, "Уэст-Бриджфорд"
+6
-3
+3
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Kira Graponova
Написала также, как в ответе про Ноттингем - не засчитало мне. Проверьте свою игру
+2
0
+2
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Человек из футбола
Про Зинсхайм знает только истинный гигачад
+6
-1
+5
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ahma007
ноттингем ввожу, но ответ не засчитывается
+4
0
+4
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