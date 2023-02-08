Игра для выносливых: вспомните все города с клубами топ-5 лиг
82 названия!
Непростая географическая игра. Назовите все города, где есть клуб из европейской топ-5: Англия, Испания, Италия, Германия и Франция.
Конечно, в большинстве случаев вам помогут названия команд – но есть и непростые варианты. Удачи!
Если тест не загружается здесь, переходите по ссылке.
Ну ладно, Альмерию я честно забыл, использовал 3 подсказки.
Но за Уэст-Бриджфорд (а что, у всех остальных стадионы прямо в городах находятся, прямо ни у кого в пригороде нет, да ладно?) и отказ принимать Пальму (как только не изгалялся, Пальма-де-Мальорка уж точно можно было принять), хочется оторвать автору руки.
Третью подсказку (Труа) тоже бы не вспомнил, ок.
Итого "честных" у меня 80/82
Эльче, Специя, Эмполи, Аугсбург, Фрайбург, Анже, Клермон, Лорьян, Реймс, Труа просто забыл.
35 из 82. Уфф, это непросто. И ваш результат на троечку
P.S. На "RCDE Стэдиум" был, визуально я бы назвал это Барселоной, для теста этого оказалось достаточно.
А юридический адрес с сайта у Ноттингема никакого Вест-Бриджфорда не содержит:
Name: Nottingham Forest Football Club Limited
Address: The City Ground, Pavilion Road, Nottingham, NG2 5FJ
Сассуоло, Клермон и еще что-то немецкое забыл просто из-за занятости параллельно. 78. В детстве отмечал ручкой города в географическом атласе, где были известные мне футбольные команды.
Еще не вспомнил Вальядолид, Вулаерхэмптон и Эльче