Игра для выносливых: вспомните все города с клубами топ-5 лиг

82 названия!

Непростая географическая игра. Назовите все города, где есть клуб из европейской топ-5: Англия, Испания, Италия, Германия и Франция.

Конечно, в большинстве случаев вам помогут названия команд – но есть и непростые варианты. Удачи!

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