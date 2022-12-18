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Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

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Александр Овечкин Александр Овечкин
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Хоккей Хоккей

Квиз про легенду НХЛ.

Уже практически каждый матч «Вашингтона» заканчивается тем, что Александр Овечкин поднимается вверх (или вообще становится лидером) в каком-нибудь историческом рейтинге – иногда для этого ему даже не нужно забрасывать шайбы.

Статистики в НХЛ настолько много, что, кажется, даже сам хоккеист вряд ли назовет пункты, в которых он безоговорочный номер 1 – ну или хотя бы делит лидерство. А сможете ли вы? Давайте проверим.

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В карьере Овечкина почти не было важных голов. Его наследие – только ретрогол из 2006-го, хит на Ягре и пас на Кузнецова

Все о 800 голах Овечкина в НХЛ. Подсчитали даже дни недели, в которые он чаще забивал

Фото: globallookpress.com/Chris Williams/Icon Sportswire

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