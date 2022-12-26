Хорошо помните сезон до чемпионата мира? Кто лучший ассистент Европы? А кому не забивал Холанд?
Квиз на 11 вопросов.
Мы подготовили тест для тех, кто соскучился по клубному футболу. Проверим, как хорошо вы помните первую половину сезона.
Отвечайте на вопросы, а потом хвастайтесь результатами в комментариях.
Если тест не отображается, переходите по ссылке.
Прочитали как книжку
Явно ждете выходных, чтобы посмотреть «Брентфорд» – «Тоттенхэм»
впервые слышу про этот матч, если честно
Явно ждете выходных, чтобы посмотреть «Брентфорд» – «Тоттенхэм»
Понимаем вас