Хорошо помните сезон до чемпионата мира? Кто лучший ассистент Европы? А кому не забивал Холанд?

Квиз на 11 вопросов.

Мы подготовили тест для тех, кто соскучился по клубному футболу. Проверим, как хорошо вы помните первую половину сезона.

Отвечайте на вопросы, а потом хвастайтесь результатами в комментариях.

Если тест не отображается, переходите по ссылке.