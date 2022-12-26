Спортивные тесты
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Хорошо помните сезон до чемпионата мира? Кто лучший ассистент Европы? А кому не забивал Холанд?

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Квиз на 11 вопросов.

Мы подготовили тест для тех, кто соскучился по клубному футболу. Проверим, как хорошо вы помните первую половину сезона.

Отвечайте на вопросы, а потом хвастайтесь результатами в комментариях.

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

12 комментариев

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Aymyrat Rahymberdiyew
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7 из 11 Явно ждете выходных, чтобы посмотреть «Брентфорд» – «Тоттенхэм»
Прочитали как книжку
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Антон Чугунов
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9/11
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Anton Dunai
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5/11, многое забылось)
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Zombieset
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7 из 11
Явно ждете выходных, чтобы посмотреть «Брентфорд» – «Тоттенхэм»
впервые слышу про этот матч, если честно
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Maruf Abdrazakov
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7 из 11 оказывается жду выходные чтоб посмотреть тотенхем Брентфорд 😅
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SpartMoscow1988
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8 из 11
Явно ждете выходных, чтобы посмотреть «Брентфорд» – «Тоттенхэм»
Понимаем вас
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Макс Кошевой
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почему в 8 вопросе вариант с Боккетти неправильный, если он также, как и Станкович, тренирует в Италии, которая входит в топ-5 лиг?
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micka
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4 из 11. Вообще не слежу за футболом, увы.
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Умед Ибронзода
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Манчестир сити лверпул
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YSIMY
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8 из 11, не думал что Гакпо настолько сильно разогнался, и не особо разбираюсь в именах тренеров.
+4
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+4
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Ибрагим Содиков
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11
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Алексей Гусев
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10 из 11...нот бэд
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