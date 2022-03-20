Вспомните всех футболистов, забивших 50+ голов в РПЛ? Их уже 32

Дмитрий Полоз зашел в клуб.

Полоз забил «Динамо» – этот гол стал для него уже 50-м в РПЛ. Он стал 32-м членом клуба, забившим полсотни мячей в Премьер-лиге. А вспомните всех, кому покорилось это достижение?

Важно: Премьер-лига ведет отсчет голов с 2002 года, так что бомбардиры прошлых лет (например, Олег Веретенников) мимо списка. Здесь только те, кто забил 50 и больше голов в период 2002-2022. Полоз тоже в тесте – смело вбивайте его фамилию.

Так что вспоминайте лучших нападающих (и полузащитников – ихтоже хватает). И рассказывайте в комментариях, кого не угадали.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Сергей Пивоваров