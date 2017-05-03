Игры на эмоциях, лучше чем на поле

Игра "Крылья Советов" - "Спартак" изначально вызывала много вопросов. История началась за неделю до игры, когда руководство московского клуба высказал некоторое опасение, по-поводу готовности стадиона. Очевидно,что газон на данный момент физически не может быть подготовлен на 110%. Поступало много различных предложений о переносе игры в Саранск, что определённо не устраивало самарский клуб и переносить игру никто не собирался. Эксперты из РФС побывали на самарском стадионе и приняли решение о том, что игра состоится и газон полностью готов. Наступил день игры, прилетели футболисты "Спартака", но определённо не с целью играть в футбол. Руководство московского клуба, явно и сразу обозначил свою позицию, что если температура будет ниже - 15 градусов, за час до начала игры, то они будут настаивать на переносе. Почему была такая позиция, остаётся лишь гадать. Возможно, москвичи хотят усердно подготовиться к игре с "Локомотивом", который сейчас набрал неплохой ход. Или перед ними поставлена чёткая задача, брать кубок, любой ценой, потому что по-мимо "Крыльев"и "Тосно, остались команды "второго сорта". А в нынешних погодных условиях шансы были бы, ну 50 на 50, если быть честным самим с собой. Причины могут быть ещё какие-нибудь, кто его знает. В итоге к матчу все было готово, с 10 до 17, работники стадиона, не отдыхая выполняли свой долг. Какой стадион вы видите на фото. Много кто выкладывает "левые" фотографии со второго поля или с тех частей поля,на которых футболисты не играют. Поле для игры, было готово, для зимнего времени натуральный газон, на открытом поле, ну думаю не бывает. В итоге за час до начала игры раздельными решением было принято решение о переносе, очевидно кто был против. Кстати термометр в этот момент был ровно - 15. Вылилось всё в негодование болельщиков, в течении 30-40 минут, болельщики сканировали фразу : "Где футбол!?" ну и различные не лицеприятные кричали. Их реакция я считаю самая правильная, добираться с Москвы, что бы услышать о переносе... Ну согласитесь, бред. На моей памяти это первое такое происшествие в Российском футболе. И всё таки позиция "Спартака" мне до конца не ясна. Да погода не очень футбольная, ну коль календарь такой будьте готовы играть. ЦСКА в Хабаровске в - 25 бегал, живы и здоровы. Вчера в Кубке России в - 17 опять же в Хабаровске играли. Сегодня в Санкт-Петербурге играет "Тосно" - 16, все играют. В общем вот вся информация по этому вопросу, дальше будет больше и интереснее, Спасибо за внимание.