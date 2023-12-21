🔞 «Гель для легкого достижения оргазма, презервативы, интимное мыло. Думаю, классно». Женя Медведева рассказала о подарках от преданной фанатки 😳

Серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева рассказала о своей самой преданной поклоннице.

«Есть одна тетушка, которая приходит на каждое мое выступление, на каждую съемку, куда массовку набирают. Садится все время ровно посередине, ее видно. Она всегда дарит мне подарки, еще когда я мелкой была. Сейчас я выросла, и она, видимо, не понимает особо, что мне дарить. Видит, что у меня молодой человек появился, жизнь поменялась, вот это все. На последней съемке передает мне пакет: «Женечка, с Богом! Пусть у тебя все будет хорошо». И красивый огромный букет, как всегда.

Она обычно дарит либо еду, либо какие-то тренажерчики, мячики. Иногда даже БАДы, витамины, каши овсяные, протеины для мышц - спорт же. Думаю: «Сейчас открою, ребятам что-то подарю». Открываю, а там: гель-смазка, интимное мыло, гель для легкого достижения оргазма, презервативы. Ага, думаю, классно. Такой мешок, чуть ли секс-игрушек не было. Зато от души», - призналась Медведева.

Удивлены? А что бы вы подарили Жене?