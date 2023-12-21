В возрасте 95 лет скончался Торбен Ульрих - полуфиналист «Уимблдона» и отец сооснователя легендарной группы Metallica

Бывший теннисист и отец барабанщика американской хеви-метал группы Metallica Ларса Ульриха Торбена скончался в возрасте 95 лет.

Торбен Ульрих мало известен в теннисных кругах, ведь его сложно назвать игроком топ-класса. Тем не менее, у него в резюме есть несколько впечатляющих достижений: полуфинал «Уимблдона» в парах, 1/4 финала «Ролан Гаррос» в парах и три титула в одиночных мужских турнирах. Да, больших высот в мужском рейтинге он не достиг (наивысшая позиция - 96 (15 октября 1973)), но свой вклад в будущее датского тенниса внес.

Помимо спорта, Торбен увлекался музыкой, играя на кларнете в джазовой группе, и выпустил несколько альбомов.

Ларс Ульрих пошел по стопам отца: подростком входил в десятку сильнейших молодых теннисистов Дании, но потом решил сосредоточиться на музыке. И, как вы знаете, не прогадал. Будучи барабанщиком, он стал одним из основателей группы Metallica.

О трагической новости стало известно из соцсетей Ларса:

«Торбен Ульрих: 1928–2023 гг.

95 лет приключений, уникального опыта, любопытства, расширения границ, вызова статус-кво, тенниса, музыки, искусства, писательства… и немного противоречивого датского подхода.

Бесконечное тебе спасибо!

Я люблю тебя, папа… - Ларс».