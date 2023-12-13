🤬 «Китайская шлюха». Леброн Джеймс взорвал соцсети своим отношением к гимну США 👎🇺🇲

Леброн Джеймс попал в очередной незапланированный скандал.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» подвергся жесткой критике в соцсетях из-за неприятного инцидента, случившемся перед игрой.

Баскетболист опоздал на арену и отправился к своим местам прямо во время исполнения гимна США, что сильно разочаровало его соотечественников.

💭 «Если бы это был гимн Китая, то он бы остановился».

💭 «Какой пример он подает своей дочери».

💭 «Он может быть хорошим отцом для своих детей, но это не отменяет того, что он китайская шлюха, которая поддерживает рабский труд. Отвратительно».

💭 «Леброн никогда бы не сидел во время китайского национального гимна!».

💭 «Типичный либеральный фашист».

Высказались и популярные в соцсетях личности. Инвестор Коллин Раг - один из них (660 тыс. подписчиков):

💭 «Леброн Джеймс заходит на баскетбольную арену, пока играет национальный гимн, и занимает место. Нулевое уважение к стране, которая дала ему возможность стать звездой баскетбола и позволила ему стать миллиардером. Стыдно».

💭 Репортер Лука Эванс, снявший это видео, парировал: «Это отвратительно и полностью неправильно характеризует ситуацию. Леброн делал это в течение МНОГИХ ЛЕТ. Это объективно лучшее время, чтобы зайти, не вызывая массовый переполох. Прекрати».