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🔥 «Я бы посмотрел, что было бы дальше, если б игра проходила в Сербии». Йокич недоволен удалением в матче с «Чикаго»

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Лидер «Денвера» Никола Йокич досрочно завершил матч с «Чикаго» из-за технических замечаний, полученных после споров с судьями.

По мнению серба, во время одного из эпизодов в его пользу не свистнули нарушение правил.

«Это то, что есть. Я просто рад, что мы играли не в Сербии. Было бы очень интересно посмотреть, что случилось бы дальше.

Некоторые парни могут говорить все, что им вздумается», - пожаловался Никола после матча.

Йокич провел на площадке 16 минут, набрав четыре очка, сделав девять подборов и шесть результативных передач.

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