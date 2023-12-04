🔥 «Я бы посмотрел, что было бы дальше, если б игра проходила в Сербии». Йокич недоволен удалением в матче с «Чикаго»
Лидер «Денвера» Никола Йокич досрочно завершил матч с «Чикаго» из-за технических замечаний, полученных после споров с судьями.
По мнению серба, во время одного из эпизодов в его пользу не свистнули нарушение правил.
«Это то, что есть. Я просто рад, что мы играли не в Сербии. Было бы очень интересно посмотреть, что случилось бы дальше.
Некоторые парни могут говорить все, что им вздумается», - пожаловался Никола после матча.
Йокич провел на площадке 16 минут, набрав четыре очка, сделав девять подборов и шесть результативных передач.