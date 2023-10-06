❤️‍🔥 Помните сногсшибательную гимнастку, которая не может посещать университет из-за популярности? Пора узнать, сколько она зарабатывает 💸

Forbes раскрыл доходы американской гимнастки Оливии Данн, которая «страдает» от колоссального внимания поклонников не только в соцсетях, но и в реальной жизни.

Мы уже рассказывали, что девушка не может посещать занятия в университете из-за внимания фанатов. Не стоит переживать. Маловероятно, что это повлияет на качество жизни Оливии.

Модель Sports Illustrated стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в американском студенческом спорте еще в 2021 году (ей было 19 лет), когда организация утвердила новую политику, позволяющую студентам-спортсменам взаимодействовать со спонсорами.

Уроженка Нью-Джерси имеет 12 миллионов подписчиков в соцсетях, которые принесли ей рекламные контракты с Motorola, Caktus и брендами одежды American Eagle и Vuori.

По оценкам Forbes, Данн за последний год заработала $2,3 млн.

В интервью подкасту Full Send гимнастка рассказала о самой прибыльной сделке, которую она заключила:

«Обычно я никогда не говорю о деньгах. Но... это шесть цифр. Конкретнее? Около $500 тысяч за пост.

Я надеюсь, что смогу заработать много денег с NIL.

Когда я начала развивать свои социальные сети, то не знала, что это правило когда-нибудь изменится. Я стала заниматься этим только потому, что мне это нравилось с тех пор, как мне исполнилось 10.

Чем я хочу заниматься кроме спорта? Бизнесом. Мне нравится работать с брендами, и я чувствую, что многому научилась за последнее время. Хочу однажды иметь свой собственный продукт».

Ну ладно-ладно.

Довольны?