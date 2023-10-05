10 лучших спортивных фильмов по версии GQ

GQ опубликовал десятку лучших спортивных фильмов в истории.

10. Гонка (2013)

Гоночный фильм с Крисом Хемсвортом в главной роли рассказывает о соперничестве Джеймса Ханта и Ники Лауды в 1970-х годах.

9. Воин (2011)

Том Харди и Джоэл Эдгертон сыграли роли разлученных братьев в лучшем фильме о ММА всех времен, рейтинг которого на IMDB составляет 8,1.

8. Крид (2015)

Спин-офф «Рокки» превратился в самостоятельного зверя, рассказывающего о карьере Адониса Крида, сына покойного соперника Рокки – Аполло. Вышло три фильма о Криде, но первый, в котором Крид (Майкл Б. Джордан) бьется с Рикки Конланом, которого играет Тони Беллью, на стадионе «Гудисон Парк», – лучший.

7. Малышка на миллион (2004)

Еще один боксерский фильм в этом списке. Клинт Иствуд играет роль тренера по боксу, который встречает начинающую боксершу. В фильме также снимается Морган Фримен.

6. Бешеный бык (1980)

Роберт Де Ниро получил свой единственный «Оскар» за роль бывшего чемпиона в среднем весе Джейка Ла Мотты. Мартин Скорсезе прекрасно передал уродливый мир профессионального бокса.

5. Цвет денег (1986)

Скорсезе снова снимает фильм, на этот раз продолжение «Хастлера» 1961 года. Пол Ньюман и Том Круз в паре создали волшебство.

4. Охотник на лис (2014)

В фильме о любительской борьбе вместе снимаются Стив Карелл и Ченнинг Татум, а также Марк Руффало. Фильм в общих чертах основан на том, как братья Марк и Дэвид Шульц, завоевавшие золотую олимпийскую медаль, были завербованы Джоном дю Поном и как в реальной жизни произошла трагедия.

3. Рестлер (2006)

Переключившись на профессиональный рестлинг, Микки Рурк исполняет главную роль в мрачном фильме, рассказывающем о том, как Рэнди «Баран» Робинсон теряет славу и здоровье в жестоком и неумолимом бизнесе.

2.Тренер Картер (2005)

Сэмюэл Л. Джексон играет роль тренера по баскетболу в средней школе Ричмонда и по сей день остается абсолютной классикой.

1. Рокки (1976)

Абсолютно идеальное изображение неудачника, который, преодолевая трудности, добился успеха. Сильвестр Сталлоне настолько хорошо сыграл роль Рокки, что был введен в Зал славы бокса.

Каких фильмов не хватает в подборке GQ?