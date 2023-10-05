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10 лучших спортивных фильмов по версии GQ

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GQ опубликовал десятку лучших спортивных фильмов в истории.

10. Гонка (2013)

Гоночный фильм с Крисом Хемсвортом в главной роли рассказывает о соперничестве Джеймса Ханта и Ники Лауды в 1970-х годах.

9. Воин (2011)

Том Харди и Джоэл Эдгертон сыграли роли разлученных братьев в лучшем фильме о ММА всех времен, рейтинг которого на IMDB составляет 8,1.

8. Крид (2015)

Спин-офф «Рокки» превратился в самостоятельного зверя, рассказывающего о карьере Адониса Крида, сына покойного соперника Рокки – Аполло. Вышло три фильма о Криде, но первый, в котором Крид (Майкл Б. Джордан) бьется с Рикки Конланом, которого играет Тони Беллью, на стадионе «Гудисон Парк», – лучший.

Image: Getty

7. Малышка на миллион (2004)

Еще один боксерский фильм в этом списке. Клинт Иствуд играет роль тренера по боксу, который встречает начинающую боксершу. В фильме также снимается Морган Фримен.

6. Бешеный бык (1980)

Роберт Де Ниро получил свой единственный «Оскар» за роль бывшего чемпиона в среднем весе Джейка Ла Мотты. Мартин Скорсезе прекрасно передал уродливый мир профессионального бокса.

5. Цвет денег (1986)

Скорсезе снова снимает фильм, на этот раз продолжение «Хастлера» 1961 года. Пол Ньюман и Том Круз в паре создали волшебство.

4. Охотник на лис (2014)

В фильме о любительской борьбе вместе снимаются Стив Карелл и Ченнинг Татум, а также Марк Руффало. Фильм в общих чертах основан на том, как братья Марк и Дэвид Шульц, завоевавшие золотую олимпийскую медаль, были завербованы Джоном дю Поном и как в реальной жизни произошла трагедия.

3. Рестлер (2006)

Переключившись на профессиональный рестлинг, Микки Рурк исполняет главную роль в мрачном фильме, рассказывающем о том, как Рэнди «Баран» Робинсон теряет славу и здоровье в жестоком и неумолимом бизнесе.

2.Тренер Картер (2005)

Сэмюэл Л. Джексон играет роль тренера по баскетболу в средней школе Ричмонда и по сей день остается абсолютной классикой.

1. Рокки (1976)

Абсолютно идеальное изображение неудачника, который, преодолевая трудности, добился успеха. Сильвестр Сталлоне настолько хорошо сыграл роль Рокки, что был введен в Зал славы бокса.

Каких фильмов не хватает в подборке GQ?

15 комментариев

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ali13
вместо Крида MoneyBall
+8
-1
+7
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Просто я
Слишком много кино о боксе. Точно убрал бы Creed и Foxcatcher (тут то вообще оч средненький рейтинг).

Я бы в топ10 поставил Moneyball (бейсбол), Any given sunday (амфут) и Damned United (футбол)
+6
-1
+5
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butcher.jr
Ответ ali13
вместо Крида MoneyBall
Дублеры, Каждое воскресенье,
Вратарь республики
+5
0
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ubiec
Вспоминая Титанов, Боец, MoneyBall, Ford против Ferrari, Нокдаун - не менее достойные фильмы
+4
0
+4
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Алексей Малкиель
Человек, который изменил все
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Mifsud's Drugstore
Какой Крид? Какой Рокки? Какой GQ? Вратарь и Первая Перчатка - лучшие😃👍
+1
-1
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POLOSATIY
А как же Гол ?
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СынМилосердова
Боец и Левша
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Даниил Нестрогаев
БОЕЦ??? Оскараносный фильм. Замечательный. А в подборке нет. Да и " Нокдаун" хорош.
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ganso 10
где гол с Санти Муньезом?)
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napoli_14
За отсутствие «Проклятый юнайтед» журналистов нужно отхлестать розгами.
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bedLaM
Невидимая сторона
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Даниил Нестрогаев
Ответ POLOSATIY
А как же Гол ?
популярен только в СНГ. за рубежом не так его любят
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POLOSATIY
Ответ Даниил Нестрогаев
популярен только в СНГ. за рубежом не так его любят
Да , здесь в основном про единоборства , и бокс в частности
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