Льюис Хэмилтон пока не планирует заводить детей. Гонщик объяснил, почему еще не готов к отцовству

В недавнем интервью изданию BLICK Льюис Хэмилтон рассказал о своем отношении к отцовству. Гонщик четко дал понять, что пока не готов заводить детей:

«В данный момент нет. У меня просто нет на это времени! Но мне нравится быть дядей».

Спортсмен часто публикует в соцсетях фото со своими племянниками Уиллоу и Кайденом.

Льюс признался, что пока не готов брать на себя такую ответственность:

«Я еще не решился на этот важный шаг. У меня все еще есть цели, связанные с гонками, а все остальное должно отойти на второй план.

Хочу выполнять свою работу на 100 процентов. Конечно, нужно найти необходимый баланс между работой и личной жизнью. Но, к счастью, этот день [когда у Хэмилтона появится семья] еще не настал».