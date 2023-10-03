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Льюис Хэмилтон пока не планирует заводить детей. Гонщик объяснил, почему еще не готов к отцовству

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В недавнем интервью изданию BLICK Льюис Хэмилтон рассказал о своем отношении к отцовству. Гонщик четко дал понять, что пока не готов заводить детей:

«В данный момент нет. У меня просто нет на это времени! Но мне нравится быть дядей».

Спортсмен часто публикует в соцсетях фото со своими племянниками Уиллоу и Кайденом.

Льюс признался, что пока не готов брать на себя такую ответственность:

«Я еще не решился на этот важный шаг. У меня все еще есть цели, связанные с гонками, а все остальное должно отойти на второй план.

Хочу выполнять свою работу на 100 процентов. Конечно, нужно найти необходимый баланс между работой и личной жизнью. Но, к счастью, этот день [когда у Хэмилтона появится семья] еще не настал».

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